বানপীড়িতৰ কাষত মাজুলী জিলা প্ৰশাসন আৰু শালমৰাৰ নৌকা শিল্পী, ২০ খনকৈ হাত নাও শিৱসাগৰলৈ প্ৰেৰণ - মাজুলী শালমৰাৰ মৃৎশিল্পী
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 22, 2026 at 9:56 PM IST
মাজুলী : 'মানুহে মানুহৰ বাবে' এই কথাষাৰ যেন সঁচা প্ৰমাণিত কৰিছে মাজুলীৰ শালমৰাৰ মৃৎশিল্পীসকলে । ৰাজ্যত অব্যাহত থকা প্ৰলয়ংকাৰী বানৰ সংহাৰে বিশেষকৈ উজনি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক দিশহাৰা কৰি তোলাৰ সময়তে এক উৎকৃষ্ট মানৱীয় নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে মৃৎশিল্পীসকলে ৷
মাজুলী জিলা প্ৰশাসন আৰু শালমৰাৰ নৌকা শিল্পীসকলে শিৱসাগৰ জিলাৰ বানপীড়িত আৰ্তজনৰ সহায়ৰ বাবে মাজুলীৰ পৰা আগবঢ়াইছে ২০ খনকৈ হাত নাও ৷ শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ অনুৰোধৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই মাজুলী জিলা প্ৰশাসন আৰু জিলা দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ বিশেষ উদ্যোগত শালমৰাৰ পৰা ২০ খনকৈ হাত নাও শিৱসাগৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ।
উল্লেখ্য যে, শালমৰাৰ নৌকা শিল্পীসকলে ব্যৱসায়িক উদ্দেশ্যে নিৰ্মাণ কৰি ৰখা নাওসমূহ এই সংকটৰ সময়ত প্ৰশাসনৰ অনুৰোধমৰ্মে স্ব-ইচ্ছাৰে দুৰ্গম অঞ্চলৰ লোকসকলৰ সহায়ৰ বাবে আগবঢ়াই দিয়ে নাওসমূহ । বুধবাৰে শালমৰাৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৱেদি এখন মেচিন নাৱেৰে এই হাত নাওসমূহ বান্ধি সুৰক্ষিতভাৱে দিখৌমুখ হৈ শিৱসাগৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ।
শালমৰাৰ এগৰাকী স্থানীয় বাসিন্দাই কয়,"বিপদ কাৰ কেতিয়া আহে কোনেও ক'ব নোৱাৰে । মাজুলীত বানপানী হ’লে শিৱসাগৰ, যোৰহাট বা গুৱাহাটীৰ দৰে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আমাক সহায় কৰে ৷ গতিকে আজি তেওঁলোক বিপদত পৰাৰ সময়ত সাহায্য আগবঢ়োৱাটো আমাৰ নৈতিক কৰ্তব্য। প্ৰয়োজন হ’লে আমি আৰু নাও প্ৰেৰণ কৰিবলৈ সাজু আছো ।"
লগতে পঢ়ক :ভোগদৈৰ নদীয়ে ছিগা মথাউৰি ৫ টা অংশ এমাহৰ ভিতৰত নিৰ্মাণ হ’ব, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ
মাজুলী : 'মানুহে মানুহৰ বাবে' এই কথাষাৰ যেন সঁচা প্ৰমাণিত কৰিছে মাজুলীৰ শালমৰাৰ মৃৎশিল্পীসকলে । ৰাজ্যত অব্যাহত থকা প্ৰলয়ংকাৰী বানৰ সংহাৰে বিশেষকৈ উজনি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক দিশহাৰা কৰি তোলাৰ সময়তে এক উৎকৃষ্ট মানৱীয় নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে মৃৎশিল্পীসকলে ৷
মাজুলী জিলা প্ৰশাসন আৰু শালমৰাৰ নৌকা শিল্পীসকলে শিৱসাগৰ জিলাৰ বানপীড়িত আৰ্তজনৰ সহায়ৰ বাবে মাজুলীৰ পৰা আগবঢ়াইছে ২০ খনকৈ হাত নাও ৷ শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ অনুৰোধৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই মাজুলী জিলা প্ৰশাসন আৰু জিলা দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ বিশেষ উদ্যোগত শালমৰাৰ পৰা ২০ খনকৈ হাত নাও শিৱসাগৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ।
উল্লেখ্য যে, শালমৰাৰ নৌকা শিল্পীসকলে ব্যৱসায়িক উদ্দেশ্যে নিৰ্মাণ কৰি ৰখা নাওসমূহ এই সংকটৰ সময়ত প্ৰশাসনৰ অনুৰোধমৰ্মে স্ব-ইচ্ছাৰে দুৰ্গম অঞ্চলৰ লোকসকলৰ সহায়ৰ বাবে আগবঢ়াই দিয়ে নাওসমূহ । বুধবাৰে শালমৰাৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৱেদি এখন মেচিন নাৱেৰে এই হাত নাওসমূহ বান্ধি সুৰক্ষিতভাৱে দিখৌমুখ হৈ শিৱসাগৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ।
শালমৰাৰ এগৰাকী স্থানীয় বাসিন্দাই কয়,"বিপদ কাৰ কেতিয়া আহে কোনেও ক'ব নোৱাৰে । মাজুলীত বানপানী হ’লে শিৱসাগৰ, যোৰহাট বা গুৱাহাটীৰ দৰে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আমাক সহায় কৰে ৷ গতিকে আজি তেওঁলোক বিপদত পৰাৰ সময়ত সাহায্য আগবঢ়োৱাটো আমাৰ নৈতিক কৰ্তব্য। প্ৰয়োজন হ’লে আমি আৰু নাও প্ৰেৰণ কৰিবলৈ সাজু আছো ।"
লগতে পঢ়ক :ভোগদৈৰ নদীয়ে ছিগা মথাউৰি ৫ টা অংশ এমাহৰ ভিতৰত নিৰ্মাণ হ’ব, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ