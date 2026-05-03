ETV Bharat / Videos

মাজত মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা, ভোটগণনালৈ সাজু মাজুলী জিলা প্ৰশাসন - MAJULI NEWS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ভোটগণনালৈ সাজু মাজুলী জিলা প্ৰশাসন (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 3, 2026 at 5:30 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

মাজুলী : ভোটগণনালৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা ৷ সকলো জল্পনা-কল্পনাৰ অন্ত পেলাই সোমবাৰে ঘোষণা কৰা হ'ব বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল । মাজুলীতো ভোটগণনাৰ বাবে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে জিলা প্ৰশাসনে । ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিধি অনুসৰি সোমবাৰে পুৱা ষ্ট্ৰং ৰূম খোলা হ'ব । এই ভোটগণনা প্ৰক্ৰিয়া মুঠ ১৪ টা ৰাউণ্ডত হ'ব। ইভিএমৰ ভোট গণনাৰ বাবে ১৪ খন টেবুল ব্যৱহাৰ কৰাৰ বিপৰীতে পোষ্টেল বেলটৰ বাবে ৪ খন টেবুল ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব বুলি জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা জানিবলৈ দিছে ।

মাজুলী জিলা প্ৰশাসনে নিৰ্দিষ্ট কৰি দিয়া ব্যক্তিসকলকহে ভোটগণনা কক্ষত প্ৰৱেশৰ অনুমতি থাকিব বুলি মাজুলী জিলাৰ আয়ুক্ত গৰাকীয়ে জানিবলৈ দিছে । লগতে ভোটগণনা কেন্দ্ৰত চাৰি ধৰণৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থা থাকিব বুলি মাজুলী জিলা আয়ুক্ত গৰাকীয়ে জানিবলৈ দিছে ।

লগতে পঢ়ক: ভোটগণনাৰ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ; কোনে দখল কৰিব দিছপুৰৰ মছনদ ?

মাজুলী : ভোটগণনালৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা ৷ সকলো জল্পনা-কল্পনাৰ অন্ত পেলাই সোমবাৰে ঘোষণা কৰা হ'ব বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল । মাজুলীতো ভোটগণনাৰ বাবে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে জিলা প্ৰশাসনে । ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিধি অনুসৰি সোমবাৰে পুৱা ষ্ট্ৰং ৰূম খোলা হ'ব । এই ভোটগণনা প্ৰক্ৰিয়া মুঠ ১৪ টা ৰাউণ্ডত হ'ব। ইভিএমৰ ভোট গণনাৰ বাবে ১৪ খন টেবুল ব্যৱহাৰ কৰাৰ বিপৰীতে পোষ্টেল বেলটৰ বাবে ৪ খন টেবুল ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব বুলি জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা জানিবলৈ দিছে ।

মাজুলী জিলা প্ৰশাসনে নিৰ্দিষ্ট কৰি দিয়া ব্যক্তিসকলকহে ভোটগণনা কক্ষত প্ৰৱেশৰ অনুমতি থাকিব বুলি মাজুলী জিলাৰ আয়ুক্ত গৰাকীয়ে জানিবলৈ দিছে । লগতে ভোটগণনা কেন্দ্ৰত চাৰি ধৰণৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থা থাকিব বুলি মাজুলী জিলা আয়ুক্ত গৰাকীয়ে জানিবলৈ দিছে ।

লগতে পঢ়ক: ভোটগণনাৰ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ; কোনে দখল কৰিব দিছপুৰৰ মছনদ ?

For All Latest Updates

TAGGED:

মাজুলী
ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগ
মাজুলী সমষ্টি
MAJULI NEWS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

...view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

ROAD ACCIDENT IN SOUTH SALMARA

মেঘালয়ৰ পশ্চিম গাৰো পাহাৰত তীব্ৰবেগী ট্ৰাকে মহতীয়ালে বৃদ্ধক

May 3, 2026 at 4:59 PM IST
Forest department arrests a poacher in Jonai, seized handmade gun

বনবিভাগৰ জালত চোৰাং চিকাৰী, জব্দ হস্তনিৰ্মিত বন্দুক

May 3, 2026 at 3:20 PM IST
World Press Freedom Day

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ স্বাধীনতা দিৱস; বাক স্বাধীনতা খৰ্ব হোৱাত ক্ষুব্ধ সংবাদকৰ্মী

May 3, 2026 at 3:12 PM IST
ASSAM ELECTION POLLS RESULTS 2026

ভোটগণনাৰ বাবে সম্পূৰ্ণ সাজু ধুবুৰী জিলা প্ৰশাসন

May 3, 2026 at 2:52 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.