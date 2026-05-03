মাজত মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা, ভোটগণনালৈ সাজু মাজুলী জিলা প্ৰশাসন - MAJULI NEWS
Published : May 3, 2026 at 5:30 PM IST
মাজুলী : ভোটগণনালৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা ৷ সকলো জল্পনা-কল্পনাৰ অন্ত পেলাই সোমবাৰে ঘোষণা কৰা হ'ব বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল । মাজুলীতো ভোটগণনাৰ বাবে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে জিলা প্ৰশাসনে । ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিধি অনুসৰি সোমবাৰে পুৱা ষ্ট্ৰং ৰূম খোলা হ'ব । এই ভোটগণনা প্ৰক্ৰিয়া মুঠ ১৪ টা ৰাউণ্ডত হ'ব। ইভিএমৰ ভোট গণনাৰ বাবে ১৪ খন টেবুল ব্যৱহাৰ কৰাৰ বিপৰীতে পোষ্টেল বেলটৰ বাবে ৪ খন টেবুল ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব বুলি জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা জানিবলৈ দিছে ।
মাজুলী জিলা প্ৰশাসনে নিৰ্দিষ্ট কৰি দিয়া ব্যক্তিসকলকহে ভোটগণনা কক্ষত প্ৰৱেশৰ অনুমতি থাকিব বুলি মাজুলী জিলাৰ আয়ুক্ত গৰাকীয়ে জানিবলৈ দিছে । লগতে ভোটগণনা কেন্দ্ৰত চাৰি ধৰণৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থা থাকিব বুলি মাজুলী জিলা আয়ুক্ত গৰাকীয়ে জানিবলৈ দিছে ।
