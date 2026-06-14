ETV Bharat / Videos

ডুমডুমাৰ দৈনিক বজাৰত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড - FIRE INCIDENT IN DOOMDOOMA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ডুমডুমাৰ দৈনিক বজাৰত অগ্নিকাণ্ড (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 14, 2026 at 12:54 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

তিনিচুকীয়া : তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডুমডুমাৰ দৈনিক বজাৰত দেওবাৰে পুৱা সংঘটিত হয় বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড । পুৱা প্ৰায় ৬ বজাত দৈনিক বজাৰৰ চৌধুৰী মাৰ্কেটৰ পৰাই জুইৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে ।

অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ পাছত দোকানত থকা ফটকা বিস্ফোৰণৰ পৰা অগ্নিকাণ্ডই আৰু অধিক বিধ্বংসীৰ ৰূপ লয় ৷ স্থানীয় লোকে লগে লগে ঘটনা সন্দৰ্ভত প্ৰশাসনক অৱগত কৰাত ঘটনাস্থলীত ডুমডুমা আৰক্ষীৰ লগতে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোক উপস্থিত হৈ জুই নিৰ্বাপনৰ চেষ্টা চলায় ৷

অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ ৫ খনতকৈ অধিক বাহনে জুই নিৰ্বাপনৰ চেষ্টা চলাই যদিও পুৱা প্ৰায় ১০ বজালৈকে জুই সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্বাপিত হোৱা নাই । অগ্নিকাণ্ডত দৈনিক বজাৰৰ প্ৰায় ৫ খনতকৈ অধিক দোকান ভস্মীভূত হয় ৷ বৰ্তমানলৈ জানিব পৰা হোৱা নাই অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ ৷

লগতে পঢ়ক : পুৱতি নিশা দিল্লীৰ অট্টালিকাত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড, প্ৰাণ হেৰুৱালে কমেও তিনিজনে

আতচবাজী কাৰখানাত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড, সাতজন শ্ৰমিকৰ মৃত্যু

দিল্লী অগ্নিকাণ্ড: বিগত ৬ বছৰত অগ্নিকাণ্ডজনিত দুৰ্ঘটনাত ৫৪৩ জন লোকৰ প্ৰাণহানি

তিনিচুকীয়া : তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডুমডুমাৰ দৈনিক বজাৰত দেওবাৰে পুৱা সংঘটিত হয় বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড । পুৱা প্ৰায় ৬ বজাত দৈনিক বজাৰৰ চৌধুৰী মাৰ্কেটৰ পৰাই জুইৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে ।

অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ পাছত দোকানত থকা ফটকা বিস্ফোৰণৰ পৰা অগ্নিকাণ্ডই আৰু অধিক বিধ্বংসীৰ ৰূপ লয় ৷ স্থানীয় লোকে লগে লগে ঘটনা সন্দৰ্ভত প্ৰশাসনক অৱগত কৰাত ঘটনাস্থলীত ডুমডুমা আৰক্ষীৰ লগতে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোক উপস্থিত হৈ জুই নিৰ্বাপনৰ চেষ্টা চলায় ৷

অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ ৫ খনতকৈ অধিক বাহনে জুই নিৰ্বাপনৰ চেষ্টা চলাই যদিও পুৱা প্ৰায় ১০ বজালৈকে জুই সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্বাপিত হোৱা নাই । অগ্নিকাণ্ডত দৈনিক বজাৰৰ প্ৰায় ৫ খনতকৈ অধিক দোকান ভস্মীভূত হয় ৷ বৰ্তমানলৈ জানিব পৰা হোৱা নাই অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ ৷

লগতে পঢ়ক : পুৱতি নিশা দিল্লীৰ অট্টালিকাত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড, প্ৰাণ হেৰুৱালে কমেও তিনিজনে

আতচবাজী কাৰখানাত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড, সাতজন শ্ৰমিকৰ মৃত্যু

দিল্লী অগ্নিকাণ্ড: বিগত ৬ বছৰত অগ্নিকাণ্ডজনিত দুৰ্ঘটনাত ৫৪৩ জন লোকৰ প্ৰাণহানি

For All Latest Updates

TAGGED:

ডুমডুমাৰ দৈনিক বজাৰ
অগ্নিকাণ্ড
অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী
ইটিভি ভাৰত অসম
FIRE INCIDENT IN DOOMDOOMA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

lurinjyoti gogoi

বিজেপিৰে যুঁজ দিয়া সম্ভৱ নহ'ব : কিয় ক'লে লুৰীণজ্যোতিয়ে ?

June 13, 2026 at 8:12 PM IST
public toilet built 6 years ago still hasnt been opened

৬ বছৰ পূৰ্বে নিৰ্মাণ কৰা ৰাজহুৱা শৌচালয় আজিও নহ'ল মুকলি

June 13, 2026 at 6:07 PM IST
JONAI FOREST DEPARTMENT

জোনাইৰ বনবিভাগৰ সফলতা, উদ্ধাৰ দুডাল বিষাক্ত সাপ

June 13, 2026 at 6:03 PM IST
Majuli News

মাজুলীৰ বনগাঁৱত 'পাৰ্থেনিয়াম' সম্পৰ্কীয় সজাগতা সভা

June 13, 2026 at 5:12 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.