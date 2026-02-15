লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে দক্ষিণ কামৰূপৰ শ্ৰীশ্ৰী হিন্দাল প্ৰভু মন্দিৰৰ প্ৰাংগন - MAHA SHIVRATRI 2026
Published : February 15, 2026 at 1:45 PM IST
মিৰ্জা : শ শ বছৰ পুৰণি এজোপা বৃক্ষক কেন্দ্ৰ কৰি গঢ় লৈ উঠা এটি বিশেষ মন্দিৰ । আজি মহা শিৱৰাত্ৰি উপলক্ষে অগণন ভক্তৰ সমাগম ঘটিছে এই বিশেষ স্থানলৈ ৷ লোকবিশ্বাস অনুসৰি এই গছজোপাৰ তলত পূজা-অৰ্চনা কৰিলে, গছজোপাত এৱা সূতা মেৰিয়ালে পূৰণ হয় মনোবাঞ্চা । এজোপা হিন্দাল গছৰ তলতে আৰধনা কৰা হয় মহাদেৱ শিৱক । আমি উল্লেখ কৰা এই মন্দিৰটো আছে দক্ষিণ কামৰূপৰ হাৰোপাৰাত ৷ শিৱৰাত্ৰি উপলক্ষে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো শিৱ মন্দিৰৰ সমান্তৰালভাৱে দক্ষিণ কামৰূপৰ হাৰোপাৰাৰ শ্ৰীশ্ৰী হিন্দাল প্ৰভু মন্দিৰলৈ পুৱাৰে পৰা দেখা গৈছে ভক্তৰ লানি নিচিঙা সোঁত ৷ মনোবাঞ্চা পূৰণৰ বাবে মহাদেৱ শিৱক পূজা অৰ্চনা কৰিবলৈ হাৰোপাৰাৰ শ্ৰীশ্ৰী হিন্দাল প্ৰভু মন্দিত ভিৰ কৰিছে ভক্তগণে ৷
