ETV Bharat / Videos

শিল্পী সূৰ্য কুমাৰ ৰাজা-মনজ্যোৎস্না মহন্তলৈ 'লুইত কোঁৱৰ ৰুদ্ৰ বৰুৱা বঁটা' - লুইত কোঁৱৰ ৰুদ্ৰ বৰুৱা বঁটা

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
শিল্পী সূৰ্য কুমাৰ ৰাজা-মনজ্যোৎস্না মহন্তলৈ 'লুইত কোঁৱৰ ৰুদ্ৰ বৰুৱা বঁটা' (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 3, 2026 at 3:41 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

চামগুৰি: ২০২৫-২৬ বৰ্ষৰ 'লুইত কোঁৱৰ ৰুদ্ৰ বৰুৱা বঁটা' প্ৰদান কৰা হ'ব যশস্বী শিল্পী সূৰ্য কুমাৰ ৰাজা আৰু  শিল্পী মনজ্যোৎস্না মহন্তক । এই বিষয়ে ঘোষণা কৰিছে আয়োজকসকলে । অহা ৫ জুলাইত প্ৰদান কৰা হ'ব এই বঁটা ।

পুৰণিগুদাম ৰুদ্ৰ বৰুৱা সংগীত একাডেমীৰ অহা ৪ আৰু ৫ জুলাইত অনুষ্ঠিতব্য় ৰূপালী জয়ন্তীৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত এই বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ব । মঙলবাৰে এক সংবাদমেলত বিশিষ্ট নাট্য়কৰ্মী দীপক বৰাই এই বঁটাৰ লগতে ৰূপালী জয়ন্তীৰ সামৰণি অনুষ্ঠানৰ কাৰ্যসূচীৰ বিষয়ে ব্য়াখ্য়া কৰে ।  

নাট্য়কৰ্মী দীপক বৰাই কয়, "অবিনশ্বৰ গোষ্ঠী দ্বাৰা প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰা ৰুদ্ৰ বৰুৱা সংগীত বিদ্যালয়ৰ ৰূপালী জয়ন্তী উপলক্ষে ৪ জুলাইত অনুষ্ঠিত হ'ব সদৌ অসম ভিত্তিত লুইত কোঁৱৰ ৰুদ্ৰ বৰুৱা সংগীত প্ৰতিযোগিতা ।" দুটা শাখাত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া প্ৰতিযোগিতাত অসমৰ বিভিন্ন সংগীত প্ৰতিযোগীসকলৰ অংশগ্ৰহণ কামনা কৰিছে ৰুদ্ৰ বৰুৱা সংগীত একাডেমীৰ পৰিচালনা সমিতিৰ লগতে অবিনশ্বৰ গোষ্ঠীয়ে ।

উল্লেখ্য যে ২০০০ৰ ১৮ জুনত অবিনশ্বৰ গোষ্ঠীৰ দ্বাৰা প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰা ৰুদ্ৰ বৰুৱা সংগীত একাডেমীয়ে বিগত বৰ্ষৰ পৰাই ৰূপালী জয়ন্তী হিচাপে পালন কৰি আহিছে আৰু এইবাৰ অনুষ্ঠিত হ'ব সামৰণি অনুষ্ঠান ।

লগতে পঢ়ক:'দৰং ৰত্ন' সন্মানেৰে বিভূষিত বিশিষ্ট সাহিত্যিক, সমাজ সংগঠক, প্ৰাক্তন শিক্ষা বিষয়া ফুলেন্দ্ৰ নাথ চহৰীয়া

সাহিত্যিক উপেন্দ্ৰ বৰকটকীক অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতিৰ বিশেষ সাহিত্য সন্মান প্ৰদান

চামগুৰি: ২০২৫-২৬ বৰ্ষৰ 'লুইত কোঁৱৰ ৰুদ্ৰ বৰুৱা বঁটা' প্ৰদান কৰা হ'ব যশস্বী শিল্পী সূৰ্য কুমাৰ ৰাজা আৰু  শিল্পী মনজ্যোৎস্না মহন্তক । এই বিষয়ে ঘোষণা কৰিছে আয়োজকসকলে । অহা ৫ জুলাইত প্ৰদান কৰা হ'ব এই বঁটা ।

পুৰণিগুদাম ৰুদ্ৰ বৰুৱা সংগীত একাডেমীৰ অহা ৪ আৰু ৫ জুলাইত অনুষ্ঠিতব্য় ৰূপালী জয়ন্তীৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত এই বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ব । মঙলবাৰে এক সংবাদমেলত বিশিষ্ট নাট্য়কৰ্মী দীপক বৰাই এই বঁটাৰ লগতে ৰূপালী জয়ন্তীৰ সামৰণি অনুষ্ঠানৰ কাৰ্যসূচীৰ বিষয়ে ব্য়াখ্য়া কৰে ।  

নাট্য়কৰ্মী দীপক বৰাই কয়, "অবিনশ্বৰ গোষ্ঠী দ্বাৰা প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰা ৰুদ্ৰ বৰুৱা সংগীত বিদ্যালয়ৰ ৰূপালী জয়ন্তী উপলক্ষে ৪ জুলাইত অনুষ্ঠিত হ'ব সদৌ অসম ভিত্তিত লুইত কোঁৱৰ ৰুদ্ৰ বৰুৱা সংগীত প্ৰতিযোগিতা ।" দুটা শাখাত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া প্ৰতিযোগিতাত অসমৰ বিভিন্ন সংগীত প্ৰতিযোগীসকলৰ অংশগ্ৰহণ কামনা কৰিছে ৰুদ্ৰ বৰুৱা সংগীত একাডেমীৰ পৰিচালনা সমিতিৰ লগতে অবিনশ্বৰ গোষ্ঠীয়ে ।

উল্লেখ্য যে ২০০০ৰ ১৮ জুনত অবিনশ্বৰ গোষ্ঠীৰ দ্বাৰা প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰা ৰুদ্ৰ বৰুৱা সংগীত একাডেমীয়ে বিগত বৰ্ষৰ পৰাই ৰূপালী জয়ন্তী হিচাপে পালন কৰি আহিছে আৰু এইবাৰ অনুষ্ঠিত হ'ব সামৰণি অনুষ্ঠান ।

লগতে পঢ়ক:'দৰং ৰত্ন' সন্মানেৰে বিভূষিত বিশিষ্ট সাহিত্যিক, সমাজ সংগঠক, প্ৰাক্তন শিক্ষা বিষয়া ফুলেন্দ্ৰ নাথ চহৰীয়া

সাহিত্যিক উপেন্দ্ৰ বৰকটকীক অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতিৰ বিশেষ সাহিত্য সন্মান প্ৰদান

For All Latest Updates

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
সূৰ্য কুমাৰ ৰাজা
মনজ্যোৎস্না মহন্ত
ৰুদ্ৰ বৰুৱা
লুইত কোঁৱৰ ৰুদ্ৰ বৰুৱা বঁটা

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Drugs paddlers arrested with huge amount of drugs in Jorhat

কোটি টকাৰ হেৰ’ইনসহ আটক দুই সৰবাহকাৰী

June 2, 2026 at 10:21 AM IST
Nalbari police

ৰ'জ আলীক বিচাৰি নলবাৰী আৰক্ষীয়ে কিদৰে চতেমাৰী চৰত চলাইছিল অভিযান ?

June 1, 2026 at 7:40 PM IST
Stolen goods recovered in a dump in Khowang Dibrugarh,detained four

ডেম্পৰ পৰাই নিয়ন্ত্ৰণ হৈছে ভয়ংকৰ চুৰি কাৰ্য, আটক চাৰি

June 1, 2026 at 6:50 PM IST
DIBRUGARH STORMS

আপোন ঘৰখনতে ৰৈ আছিল যম ! ধুমুহা-বৰষুণত গছ উভালি পৰি এজনৰ মৃত্যু

June 1, 2026 at 10:30 AM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.