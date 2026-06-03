শিল্পী সূৰ্য কুমাৰ ৰাজা-মনজ্যোৎস্না মহন্তলৈ 'লুইত কোঁৱৰ ৰুদ্ৰ বৰুৱা বঁটা' - লুইত কোঁৱৰ ৰুদ্ৰ বৰুৱা বঁটা
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : June 3, 2026 at 3:41 PM IST
চামগুৰি: ২০২৫-২৬ বৰ্ষৰ 'লুইত কোঁৱৰ ৰুদ্ৰ বৰুৱা বঁটা' প্ৰদান কৰা হ'ব যশস্বী শিল্পী সূৰ্য কুমাৰ ৰাজা আৰু শিল্পী মনজ্যোৎস্না মহন্তক । এই বিষয়ে ঘোষণা কৰিছে আয়োজকসকলে । অহা ৫ জুলাইত প্ৰদান কৰা হ'ব এই বঁটা ।
পুৰণিগুদাম ৰুদ্ৰ বৰুৱা সংগীত একাডেমীৰ অহা ৪ আৰু ৫ জুলাইত অনুষ্ঠিতব্য় ৰূপালী জয়ন্তীৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত এই বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ব । মঙলবাৰে এক সংবাদমেলত বিশিষ্ট নাট্য়কৰ্মী দীপক বৰাই এই বঁটাৰ লগতে ৰূপালী জয়ন্তীৰ সামৰণি অনুষ্ঠানৰ কাৰ্যসূচীৰ বিষয়ে ব্য়াখ্য়া কৰে ।
নাট্য়কৰ্মী দীপক বৰাই কয়, "অবিনশ্বৰ গোষ্ঠী দ্বাৰা প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰা ৰুদ্ৰ বৰুৱা সংগীত বিদ্যালয়ৰ ৰূপালী জয়ন্তী উপলক্ষে ৪ জুলাইত অনুষ্ঠিত হ'ব সদৌ অসম ভিত্তিত লুইত কোঁৱৰ ৰুদ্ৰ বৰুৱা সংগীত প্ৰতিযোগিতা ।" দুটা শাখাত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া প্ৰতিযোগিতাত অসমৰ বিভিন্ন সংগীত প্ৰতিযোগীসকলৰ অংশগ্ৰহণ কামনা কৰিছে ৰুদ্ৰ বৰুৱা সংগীত একাডেমীৰ পৰিচালনা সমিতিৰ লগতে অবিনশ্বৰ গোষ্ঠীয়ে ।
উল্লেখ্য যে ২০০০ৰ ১৮ জুনত অবিনশ্বৰ গোষ্ঠীৰ দ্বাৰা প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰা ৰুদ্ৰ বৰুৱা সংগীত একাডেমীয়ে বিগত বৰ্ষৰ পৰাই ৰূপালী জয়ন্তী হিচাপে পালন কৰি আহিছে আৰু এইবাৰ অনুষ্ঠিত হ'ব সামৰণি অনুষ্ঠান ।
লগতে পঢ়ক:'দৰং ৰত্ন' সন্মানেৰে বিভূষিত বিশিষ্ট সাহিত্যিক, সমাজ সংগঠক, প্ৰাক্তন শিক্ষা বিষয়া ফুলেন্দ্ৰ নাথ চহৰীয়া
সাহিত্যিক উপেন্দ্ৰ বৰকটকীক অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতিৰ বিশেষ সাহিত্য সন্মান প্ৰদান
চামগুৰি: ২০২৫-২৬ বৰ্ষৰ 'লুইত কোঁৱৰ ৰুদ্ৰ বৰুৱা বঁটা' প্ৰদান কৰা হ'ব যশস্বী শিল্পী সূৰ্য কুমাৰ ৰাজা আৰু শিল্পী মনজ্যোৎস্না মহন্তক । এই বিষয়ে ঘোষণা কৰিছে আয়োজকসকলে । অহা ৫ জুলাইত প্ৰদান কৰা হ'ব এই বঁটা ।
পুৰণিগুদাম ৰুদ্ৰ বৰুৱা সংগীত একাডেমীৰ অহা ৪ আৰু ৫ জুলাইত অনুষ্ঠিতব্য় ৰূপালী জয়ন্তীৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত এই বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ব । মঙলবাৰে এক সংবাদমেলত বিশিষ্ট নাট্য়কৰ্মী দীপক বৰাই এই বঁটাৰ লগতে ৰূপালী জয়ন্তীৰ সামৰণি অনুষ্ঠানৰ কাৰ্যসূচীৰ বিষয়ে ব্য়াখ্য়া কৰে ।
নাট্য়কৰ্মী দীপক বৰাই কয়, "অবিনশ্বৰ গোষ্ঠী দ্বাৰা প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰা ৰুদ্ৰ বৰুৱা সংগীত বিদ্যালয়ৰ ৰূপালী জয়ন্তী উপলক্ষে ৪ জুলাইত অনুষ্ঠিত হ'ব সদৌ অসম ভিত্তিত লুইত কোঁৱৰ ৰুদ্ৰ বৰুৱা সংগীত প্ৰতিযোগিতা ।" দুটা শাখাত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া প্ৰতিযোগিতাত অসমৰ বিভিন্ন সংগীত প্ৰতিযোগীসকলৰ অংশগ্ৰহণ কামনা কৰিছে ৰুদ্ৰ বৰুৱা সংগীত একাডেমীৰ পৰিচালনা সমিতিৰ লগতে অবিনশ্বৰ গোষ্ঠীয়ে ।
উল্লেখ্য যে ২০০০ৰ ১৮ জুনত অবিনশ্বৰ গোষ্ঠীৰ দ্বাৰা প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰা ৰুদ্ৰ বৰুৱা সংগীত একাডেমীয়ে বিগত বৰ্ষৰ পৰাই ৰূপালী জয়ন্তী হিচাপে পালন কৰি আহিছে আৰু এইবাৰ অনুষ্ঠিত হ'ব সামৰণি অনুষ্ঠান ।
লগতে পঢ়ক:'দৰং ৰত্ন' সন্মানেৰে বিভূষিত বিশিষ্ট সাহিত্যিক, সমাজ সংগঠক, প্ৰাক্তন শিক্ষা বিষয়া ফুলেন্দ্ৰ নাথ চহৰীয়া
সাহিত্যিক উপেন্দ্ৰ বৰকটকীক অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতিৰ বিশেষ সাহিত্য সন্মান প্ৰদান