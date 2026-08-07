ETV Bharat / Videos

শিৱসাগৰৰ বন্যাৰ্তৰ কাষত লাভলীনা বৰগোঁহাই, বন্যাৰ্তৰ ক্ৰন্দনত ম্ৰিয়মান খেলুৱৈগৰাকী - ETV BHARAT ASSAM

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
শিৱসাগৰৰ বন্যাৰ্তৰ কাষত লাভলীনা বৰগোঁহাই (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 7, 2026 at 7:23 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

শিৱসাগৰ : শুকুৰবাৰে শিৱসাগৰৰ বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ মাজত উপস্থিত হয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতি সম্পন্ন বক্সাৰ লাভলীনা বৰগোঁহাই । লাভলীনাই শিৱসাগৰৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ বানাক্ৰান্ত ৰাইজক সাক্ষাৎ কৰি সাহাৰ্য প্ৰদান কৰে । বিধ্বংসী বানৰ বাবে ৰাইজ কিমান দুৰ্ভোগত সেই কথা বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰি বুলি সাংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত মন্তব্য কৰে লাভলীনাই ৷

বন্যাৰ্তক উদ্ধাৰ আৰু সাহাৰ্য বাবে অসম চৰকাৰ তথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপক প্ৰশংসা কৰে খেলুৱৈগৰাকীয়ে ৷ তেওঁ কয়,"মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিনে ৰাতিয়ে বন্যাৰ্তক সহায়ৰ বাবে কাম কৰিছে ৷ তেওঁৰ দৰে এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী আমি পোৱাটো অসমৰ বাবে সৌভাগ্য ৷"

ইফালে ৰাইজৰ দুখ দেখি ম্ৰিয়মান খেলুৱৈগৰাকীয়ে কয়,"যাতে এনে দুৰ্যোগ যাতে আৰু নাহক ৷ কাৰো লগতে এই ধৰণৰ দুৰ্যোগ হ'ব নালাগে ৷ তাৰ বাবে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছো ৷"

লগতে পঢ়ক: ৯ আগষ্টৰ পৰা উজনিৰ চাৰি জিলাত জৰীপ, ছেপ্টেম্বৰত স্পষ্ট হ'ব ক্ষয়-ক্ষতিৰ পৰিমাণ : মুখ্যমন্ত্ৰী

শিৱসাগৰ : শুকুৰবাৰে শিৱসাগৰৰ বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ মাজত উপস্থিত হয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতি সম্পন্ন বক্সাৰ লাভলীনা বৰগোঁহাই । লাভলীনাই শিৱসাগৰৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ বানাক্ৰান্ত ৰাইজক সাক্ষাৎ কৰি সাহাৰ্য প্ৰদান কৰে । বিধ্বংসী বানৰ বাবে ৰাইজ কিমান দুৰ্ভোগত সেই কথা বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰি বুলি সাংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত মন্তব্য কৰে লাভলীনাই ৷

বন্যাৰ্তক উদ্ধাৰ আৰু সাহাৰ্য বাবে অসম চৰকাৰ তথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপক প্ৰশংসা কৰে খেলুৱৈগৰাকীয়ে ৷ তেওঁ কয়,"মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিনে ৰাতিয়ে বন্যাৰ্তক সহায়ৰ বাবে কাম কৰিছে ৷ তেওঁৰ দৰে এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী আমি পোৱাটো অসমৰ বাবে সৌভাগ্য ৷"

ইফালে ৰাইজৰ দুখ দেখি ম্ৰিয়মান খেলুৱৈগৰাকীয়ে কয়,"যাতে এনে দুৰ্যোগ যাতে আৰু নাহক ৷ কাৰো লগতে এই ধৰণৰ দুৰ্যোগ হ'ব নালাগে ৷ তাৰ বাবে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছো ৷"

লগতে পঢ়ক: ৯ আগষ্টৰ পৰা উজনিৰ চাৰি জিলাত জৰীপ, ছেপ্টেম্বৰত স্পষ্ট হ'ব ক্ষয়-ক্ষতিৰ পৰিমাণ : মুখ্যমন্ত্ৰী

For All Latest Updates

TAGGED:

লাভলীনা বৰগোঁহাই
শিৱসাগৰ
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
ETV BHARAT ASSAM
LOVLINA BORGOHAIN

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Morigaon News

জালুগুটি আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত মেধাৱী শিক্ষাৰ্থীক অভিনন্দন

August 7, 2026 at 5:21 PM IST
Sivsagar journalist accident

কনভয়ৰ খুন্দাত আহত সাংবাদিকৰ খবৰ ল'বলৈ নাহিল মন্ত্ৰী

August 7, 2026 at 4:02 PM IST
Flood in Upper Assam

উজনিৰ বানৰ বাবে চৰকাৰক জগৰীয়া আটাছুৰ সভাপতি বসন্ত গগৈৰ

August 7, 2026 at 3:37 PM IST
BARPETA CHILD MARRIAGE INCIDENT

বৰপেটাত দুটাকৈ বাল্যবিবাহৰ ঘটনা ৰোধ, দুগৰাকী নাবালিকাক উদ্ধাৰ

August 6, 2026 at 9:53 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.