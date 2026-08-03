ETV Bharat / Videos

জৰাজীৰ্ণ পথ মেৰামতিত চৰকাৰৰ অৱহেলা, মাছ মাৰি ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ - ইটিভি ভাৰত অসম

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
জৰাজীৰ্ণ পথ মেৰামতিত চৰকাৰৰ অৱহেলা;মাছ মাৰি ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 3, 2026 at 2:13 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

জনীয়া : এটা পথৰ বাবে যমৰ যান্ত্ৰনা ভুগিছে কলগাছিয়াৰ ৰাইজে । বাৰিষা হওক, খৰালি হওক সকলো সময়তে পথটোত থাকে পানী । বৰষুণ দিলেই পুখুৰীৰ ৰূপ লয় মন্দিয়া সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ৰামপুৰ গাঁৱৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ পথটো । 

পথটোৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা বৃহৎ গাঁতৰ বাবে ইতিমধ্যে বহু দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ গৈছে । প্ৰতিদিনে হাজাৰ হাজাৰ সৰু-বৰ বাহন পথটোৰে চলাচল কৰে । বাংকাভাঙা গাঁৱৰ পৰা ৰামপুৰ বজাৰ সংযোগ কৰা এই গুৰুত্বপূৰ্ণ পথটোৰে নিতৌ শ শ শিক্ষাৰ্থী তথা সাধাৰণ নাগৰিক পাৰ হয় ।

কিন্তু বহু বছৰ ধৰি পথৰ এই দুৰৱস্থাৰ বাবে অতি বিপদসংকুল যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হয় । চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনক বহুবাৰ পথটো মেৰামতি কৰিবলৈ কোৱাৰ পিছতো কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰাত অৱশেষত ওলাই আহিল স্থানীয় ৰাইজ । হাতে হাতে জাল আৰু মাছ ধৰা সঁজুলি লৈ অভিনৱ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে । চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি পথটোতে জাল মাৰিলে ৰাইজে ।

একাংশ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে কয়, "বহু বছৰ ধৰি পথটো এনেকৈয়ে আছে । অলপ বৰষুণ দিলেই পথটো পুখুৰীত পৰিণত হয় । শিক্ষাৰ্থী বা এম্বুলেন্সতো দূৰৰ কথা সাধাৰণ মানুহ চলাচল কৰিবলৈ অসুবিধা হৈ পৰিছে । বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদক শীঘ্ৰে পথটো মেৰামতি কৰি দিবলৈ আমি দাবী জনাইছোঁ ।"

লগতে পঢ়ক :

ৰাতি হ’লেই ওলাই হাতী, হাতৰ মুঠিত প্ৰাণটো লৈ দিন কটাইছে ডিমৰীয়াৰ বহুলোকে

জনীয়া : এটা পথৰ বাবে যমৰ যান্ত্ৰনা ভুগিছে কলগাছিয়াৰ ৰাইজে । বাৰিষা হওক, খৰালি হওক সকলো সময়তে পথটোত থাকে পানী । বৰষুণ দিলেই পুখুৰীৰ ৰূপ লয় মন্দিয়া সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ৰামপুৰ গাঁৱৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ পথটো । 

পথটোৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা বৃহৎ গাঁতৰ বাবে ইতিমধ্যে বহু দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ গৈছে । প্ৰতিদিনে হাজাৰ হাজাৰ সৰু-বৰ বাহন পথটোৰে চলাচল কৰে । বাংকাভাঙা গাঁৱৰ পৰা ৰামপুৰ বজাৰ সংযোগ কৰা এই গুৰুত্বপূৰ্ণ পথটোৰে নিতৌ শ শ শিক্ষাৰ্থী তথা সাধাৰণ নাগৰিক পাৰ হয় ।

কিন্তু বহু বছৰ ধৰি পথৰ এই দুৰৱস্থাৰ বাবে অতি বিপদসংকুল যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হয় । চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনক বহুবাৰ পথটো মেৰামতি কৰিবলৈ কোৱাৰ পিছতো কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰাত অৱশেষত ওলাই আহিল স্থানীয় ৰাইজ । হাতে হাতে জাল আৰু মাছ ধৰা সঁজুলি লৈ অভিনৱ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে । চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি পথটোতে জাল মাৰিলে ৰাইজে ।

একাংশ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে কয়, "বহু বছৰ ধৰি পথটো এনেকৈয়ে আছে । অলপ বৰষুণ দিলেই পথটো পুখুৰীত পৰিণত হয় । শিক্ষাৰ্থী বা এম্বুলেন্সতো দূৰৰ কথা সাধাৰণ মানুহ চলাচল কৰিবলৈ অসুবিধা হৈ পৰিছে । বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদক শীঘ্ৰে পথটো মেৰামতি কৰি দিবলৈ আমি দাবী জনাইছোঁ ।"

লগতে পঢ়ক :

ৰাতি হ’লেই ওলাই হাতী, হাতৰ মুঠিত প্ৰাণটো লৈ দিন কটাইছে ডিমৰীয়াৰ বহুলোকে

For All Latest Updates

TAGGED:

প্ৰতিবাদ
কলগাছিয়া
জৰাজীৰ্ণ পথ
ইটিভি ভাৰত অসম
PUBLIC PROTEST

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Free labour for flood victims

বানাক্ৰান্তৰ ঘৰ-দুৱাৰ, বোকাৰে ভৰা পথ পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ কাকৈজানাৰ পৰা ৰাওনা অৰ্ধ শতাধিক যুৱক

August 3, 2026 at 9:57 AM IST
DIMA HASAO

ডিমা হাছাওত জনগণনা ২০২৭ৰ ডিজিটেল স্ব-গণনা আৰম্ভ

August 2, 2026 at 6:02 PM IST
Dhemaji Flood

জীয়াঢলৰ বাঢ়নী পানীয়ে উটুৱাই নিলে বৈদ্যুতিক পৰিবাহী তাঁৰৰ খুঁটা, ধেমাজিত হাহাকাৰ

August 2, 2026 at 5:10 PM IST
WOMAN JUMPED INTO THE RIVER

ডেৰবছৰীয়া সন্তানক লগত লৈ ভোগদৈত জাপ দিলে মাতৃয়ে

August 2, 2026 at 3:31 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.