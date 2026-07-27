ETV Bharat / Videos

বেকী নদীত মাছ মাৰিবলৈ গৈ সন্ধানহীন হোৱা ব্য়ক্তিৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ - SDRF

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
বেকী নদীত মাছ মাৰিবলৈ গৈ সন্ধানহীন ব্য়ক্তিৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 27, 2026 at 3:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

জনীয়া: কলগাছিয়াৰ তাৰাকান্দিত বেকী নদীত মাছ মাৰিবলৈ গৈ সন্ধানহীন হোৱা এজন লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে । যোৱা শনিবাৰৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ থকা তাৰাকান্দি গাঁৱৰ মোনছেৰ আলী (৪০)ৰ মৃতদেহ আজি পুৱা নদীত ওপঙি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হয় ।  

লোকজন সন্ধানহীন হোৱাৰ পিছতে এছডিআৰএফে উদ্ধাৰ অভিযান চলাই যদিও কোনো সন্ধান লাভ কৰিব পৰা নাছিল । অৱশেষত স্থানীয় ৰাইজে হাপাচৰ গাঁৱৰ সমীপত পানীত ওপঙি থকা অৱস্থাত মৃতদেহটো প্ৰত্যক্ষ কৰি আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে ।

পেছাত ঘোঁৰা গাড়ী চলোৱা মোনছেৰক মাছ ধৰাৰ সময়তে নদীৰ প্ৰবল সোঁতে উটুৱাই নিয়ে । লগে লগে স্থানীয় লোকে উদ্ধাৰৰ বাবে বহু চেষ্টা চলাই যদিও কোনো সন্ধান উলিয়াব পৰা নাছিল ।

লগতে পঢ়ক :জোনাইৰ চেঙাজান বগৰীবাৰীত শোকাবহ ঘটনা, লালী নদীত সন্ধানহীন কিশোৰী

জনীয়া: কলগাছিয়াৰ তাৰাকান্দিত বেকী নদীত মাছ মাৰিবলৈ গৈ সন্ধানহীন হোৱা এজন লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে । যোৱা শনিবাৰৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ থকা তাৰাকান্দি গাঁৱৰ মোনছেৰ আলী (৪০)ৰ মৃতদেহ আজি পুৱা নদীত ওপঙি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হয় ।  

লোকজন সন্ধানহীন হোৱাৰ পিছতে এছডিআৰএফে উদ্ধাৰ অভিযান চলাই যদিও কোনো সন্ধান লাভ কৰিব পৰা নাছিল । অৱশেষত স্থানীয় ৰাইজে হাপাচৰ গাঁৱৰ সমীপত পানীত ওপঙি থকা অৱস্থাত মৃতদেহটো প্ৰত্যক্ষ কৰি আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে ।

পেছাত ঘোঁৰা গাড়ী চলোৱা মোনছেৰক মাছ ধৰাৰ সময়তে নদীৰ প্ৰবল সোঁতে উটুৱাই নিয়ে । লগে লগে স্থানীয় লোকে উদ্ধাৰৰ বাবে বহু চেষ্টা চলাই যদিও কোনো সন্ধান উলিয়াব পৰা নাছিল ।

লগতে পঢ়ক :জোনাইৰ চেঙাজান বগৰীবাৰীত শোকাবহ ঘটনা, লালী নদীত সন্ধানহীন কিশোৰী

For All Latest Updates

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
বেকী নদী
ঘোঁৰা গাড়ী
SDRF
BODY OF MISSING PERSON RECOVERED

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Jagiroad News

জাগীৰোডত ‘অৰ্পিতা’ৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত আঠদিনীয়া যোগ প্ৰশিক্ষণৰ সামৰণি

July 27, 2026 at 1:32 PM IST
Uttar Kamalabari Satra Satradhikar Janardan Dev Goswami distributed Flood relief

বানাক্ৰান্তক সাহাৰ্য প্ৰদান উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰৰ

July 27, 2026 at 11:52 AM IST
Charaideo lifted the Dewkon U-17 Inter District School Football title in Morigaon

দেওকণ ১৭ বছৰ অনুৰ্ধ্ব আন্তঃজিলা বিদ্যালয় ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত চৰাইদেউ বিজয়ী

July 27, 2026 at 8:45 AM IST
JONAI NEWS

জোনাইৰ চেঙাজান বগৰীবাৰীত শোকাবহ ঘটনা, লালী নদীত সন্ধানহীন কিশোৰী

July 26, 2026 at 8:09 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.