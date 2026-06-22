ETV Bharat / Videos

নীপকোৰ জলবোমাত আতংকিত কামপুৰ-যমুনামুখবাসী, হোৰাহোৰে বাঢ়িছে কপিলীৰ জলস্তৰ - BAHAMPUR FLOOD

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
নীপকোৰ জলবোমাত আতংকিত কামপুৰ-যমুনামুখবাসী (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 22, 2026 at 6:23 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

বঢ়মপুৰ : নীপকোৱে কপিলী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ খাঁডং বান্ধৰ সাতটাকৈ গেট খুলি দিয়াৰ পাছতে হোজাই, নগাঁও, মৰিগাঁও, ডিমা হাচাও, পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ একাংশ অঞ্চল বানপানীৰ কবলত পৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে । ইফালে সোমবাৰৰ পুৱাৰে পৰা কপিলী নদীৰ জলস্তৰ হোৰাহোৰে বৃদ্ধি পাইছে ৷

নগাঁৱৰ দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগৰ সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে, খাঁডং গেটেৰে প্ৰায় ১,৩০০ কিউমেক্স মিটাৰ পানী এৰা হৈছে । ফলত যমুনামুখ আৰু কপিলী নৈৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি হৈছে ।

ইতিমধ্যে প্ৰশাসনে নৈপৰীয়া অঞ্চলত সতৰ্কতা জাৰি কৰিছে । উল্লেখ্য যে, প্ৰতি বছৰে বানত আক্ৰান্ত বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ কামপুৰ আৰু যমুনামুখ অঞ্চলত বহুকেইটা গুৰুতপূৰ্ণ মথাউৰি নিৰ্মাণ হোৱাত অধিক ক্ষতিৰ পৰা পৰিত্ৰান পাব বুলি আশংকা কৰিছে ৰাইজে ৷

লগতে পঢ়ক :নীপকোৱে এৰিলে খাণ্ডং বান্ধৰ পানী; নামনি অঞ্চলত হাহাকাৰ

বঢ়মপুৰ : নীপকোৱে কপিলী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ খাঁডং বান্ধৰ সাতটাকৈ গেট খুলি দিয়াৰ পাছতে হোজাই, নগাঁও, মৰিগাঁও, ডিমা হাচাও, পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ একাংশ অঞ্চল বানপানীৰ কবলত পৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে । ইফালে সোমবাৰৰ পুৱাৰে পৰা কপিলী নদীৰ জলস্তৰ হোৰাহোৰে বৃদ্ধি পাইছে ৷

নগাঁৱৰ দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগৰ সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে, খাঁডং গেটেৰে প্ৰায় ১,৩০০ কিউমেক্স মিটাৰ পানী এৰা হৈছে । ফলত যমুনামুখ আৰু কপিলী নৈৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি হৈছে ।

ইতিমধ্যে প্ৰশাসনে নৈপৰীয়া অঞ্চলত সতৰ্কতা জাৰি কৰিছে । উল্লেখ্য যে, প্ৰতি বছৰে বানত আক্ৰান্ত বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ কামপুৰ আৰু যমুনামুখ অঞ্চলত বহুকেইটা গুৰুতপূৰ্ণ মথাউৰি নিৰ্মাণ হোৱাত অধিক ক্ষতিৰ পৰা পৰিত্ৰান পাব বুলি আশংকা কৰিছে ৰাইজে ৷

লগতে পঢ়ক :নীপকোৱে এৰিলে খাণ্ডং বান্ধৰ পানী; নামনি অঞ্চলত হাহাকাৰ

For All Latest Updates

TAGGED:

নীপকো
কামপুৰ
কপিলী নদীৰ জলস্তৰ
কপিলী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প
BAHAMPUR FLOOD

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Morigaon News

APSCৰ অধীনত অনুষ্ঠিত পৰীক্ষাত অসমৰ ভিতৰতে প্ৰথম স্থান দখল মৰিগাঁৱৰ তন্ময় নাথৰ

June 22, 2026 at 3:24 PM IST
police personnel suspended

২৫০০ টকা উৎকোচ লৈ ৰাইজৰ ৰোষত আৰক্ষী, তাৎক্ষণিকভাৱে নিলম্বন

June 21, 2026 at 7:38 PM IST
yoga day 2026

কামাখ্যাত যোগাভ্যাস প্ৰদৰ্শনেৰে যোগ দিৱস পালন সাধু-সন্তৰ

June 21, 2026 at 6:55 PM IST
Flight tire burst

দুৰ্ঘটনাৰ পৰা ৰক্ষা পৰিল এলায়েন্স এয়াৰৰ বিমান; সুৰক্ষিত অসমৰ ১৫ যাত্ৰী

June 21, 2026 at 5:46 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.