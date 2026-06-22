নীপকোৰ জলবোমাত আতংকিত কামপুৰ-যমুনামুখবাসী, হোৰাহোৰে বাঢ়িছে কপিলীৰ জলস্তৰ - BAHAMPUR FLOOD
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : June 22, 2026 at 6:23 PM IST
বঢ়মপুৰ : নীপকোৱে কপিলী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ খাঁডং বান্ধৰ সাতটাকৈ গেট খুলি দিয়াৰ পাছতে হোজাই, নগাঁও, মৰিগাঁও, ডিমা হাচাও, পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ একাংশ অঞ্চল বানপানীৰ কবলত পৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে । ইফালে সোমবাৰৰ পুৱাৰে পৰা কপিলী নদীৰ জলস্তৰ হোৰাহোৰে বৃদ্ধি পাইছে ৷
নগাঁৱৰ দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগৰ সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে, খাঁডং গেটেৰে প্ৰায় ১,৩০০ কিউমেক্স মিটাৰ পানী এৰা হৈছে । ফলত যমুনামুখ আৰু কপিলী নৈৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি হৈছে ।
ইতিমধ্যে প্ৰশাসনে নৈপৰীয়া অঞ্চলত সতৰ্কতা জাৰি কৰিছে । উল্লেখ্য যে, প্ৰতি বছৰে বানত আক্ৰান্ত বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ কামপুৰ আৰু যমুনামুখ অঞ্চলত বহুকেইটা গুৰুতপূৰ্ণ মথাউৰি নিৰ্মাণ হোৱাত অধিক ক্ষতিৰ পৰা পৰিত্ৰান পাব বুলি আশংকা কৰিছে ৰাইজে ৷
লগতে পঢ়ক :নীপকোৱে এৰিলে খাণ্ডং বান্ধৰ পানী; নামনি অঞ্চলত হাহাকাৰ
বঢ়মপুৰ : নীপকোৱে কপিলী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ খাঁডং বান্ধৰ সাতটাকৈ গেট খুলি দিয়াৰ পাছতে হোজাই, নগাঁও, মৰিগাঁও, ডিমা হাচাও, পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ একাংশ অঞ্চল বানপানীৰ কবলত পৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে । ইফালে সোমবাৰৰ পুৱাৰে পৰা কপিলী নদীৰ জলস্তৰ হোৰাহোৰে বৃদ্ধি পাইছে ৷
নগাঁৱৰ দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগৰ সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে, খাঁডং গেটেৰে প্ৰায় ১,৩০০ কিউমেক্স মিটাৰ পানী এৰা হৈছে । ফলত যমুনামুখ আৰু কপিলী নৈৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি হৈছে ।
ইতিমধ্যে প্ৰশাসনে নৈপৰীয়া অঞ্চলত সতৰ্কতা জাৰি কৰিছে । উল্লেখ্য যে, প্ৰতি বছৰে বানত আক্ৰান্ত বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ কামপুৰ আৰু যমুনামুখ অঞ্চলত বহুকেইটা গুৰুতপূৰ্ণ মথাউৰি নিৰ্মাণ হোৱাত অধিক ক্ষতিৰ পৰা পৰিত্ৰান পাব বুলি আশংকা কৰিছে ৰাইজে ৷
লগতে পঢ়ক :নীপকোৱে এৰিলে খাণ্ডং বান্ধৰ পানী; নামনি অঞ্চলত হাহাকাৰ