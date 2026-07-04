দীৰ্ঘদিনে আতংকৰ সৃষ্টি কৰা বনৰজা এইবাৰ যোৰহাটৰ চাহ বাগিছাৰ জালত - LEOPARD CAGED
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 4, 2026 at 4:41 PM IST
যোৰহাট: যোৰহাট টিলিকিআম পুৰণি মাটি চাহ বাগিচাত বিগত কেইটামান দিন ধৰি বাঘে আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰি পোহনীয়া জীৱ-জন্তু আক্ৰমণ কৰি আহিছে আৰু ফলত চাহ শ্ৰমিকে মৰণত শৰণ দি বাগিচাত কাম কৰিবলগীয়া পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিল ।
বাগিচাত বাঘৰ আতংকৰ বিষয়ে বাগিচাখনৰ শ্ৰমিকে যোৰহাট জিলা বনবিভাগক অৱগত কৰে আৰু সেই অনুসৰি বনবিভাগে বাঘে সন্ত্ৰাস চলোৱা স্থানত পিঞ্জৰা পাতে ।
অৱশেষত বনবিভাগে পতা পিঞ্জৰাত আবদ্ধ হয় এজনী মাইকী নাহৰফুটুকী । ইতিমধ্যে পিঞ্জৰাবদ্ধ নাহৰফুটুকীটো যোৰহাট জিলা বন বিষয়া কাৰ্যালয়লৈ লৈ অনা হয়, তাতে প্ৰদান কৰা হ'ব চিকিৎসা ।
আনহাতে পিঞ্জৰাবদ্ধ বাঘটো কত মুকলি কৰি দিয়া হ'ব সেই বিষয়ে বনবিভাগে এতিয়াও ঠিৰাং কৰিব পৰা নাই। যোৰহাট বন বিভাগৰ ৰেঞ্জাৰগৰাকীয়ে এই কথা জানিবলৈ দিয়ে । আনহাতে বাগিচাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰু নাহৰফুটুকীয়ে বিচৰণ কৰি আছে বুলিও শ্ৰমিকসকলে ক'ব খোজে ।
উল্লেখ্য যে যোৰহাট জিলাখনৰ একাংশ চাহ বাগিচাত আতংকৰ অন্য এক নাম হৈ পৰিছে বনৰীয়া জীৱ-জন্তু, কাৰণ প্ৰায়ে জিলাখনৰ বিভিন্ন চাহ অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহত বনৰীয়া হাতী সমান্তৰালভাৱে নাহৰফুটুকীয়ে আতংকৰ সৃষ্টি কৰে। বাঘৰ আক্ৰমণত কেইবাজনো লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে ।
লক্ষ্যণীয় যে বিগত দিনসমূহত চাহ বাগিচা অঞ্চলত নাহৰফুটুকীৰ আতংক বৃদ্ধি পাইছে আৰু বন বিভাগে পতা পিঞ্জৰাত বহু কেইটা নাহৰফুটুকী আবদ্ধ হৈছে ।
যোৰহাট: যোৰহাট টিলিকিআম পুৰণি মাটি চাহ বাগিচাত বিগত কেইটামান দিন ধৰি বাঘে আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰি পোহনীয়া জীৱ-জন্তু আক্ৰমণ কৰি আহিছে আৰু ফলত চাহ শ্ৰমিকে মৰণত শৰণ দি বাগিচাত কাম কৰিবলগীয়া পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিল ।
বাগিচাত বাঘৰ আতংকৰ বিষয়ে বাগিচাখনৰ শ্ৰমিকে যোৰহাট জিলা বনবিভাগক অৱগত কৰে আৰু সেই অনুসৰি বনবিভাগে বাঘে সন্ত্ৰাস চলোৱা স্থানত পিঞ্জৰা পাতে ।
অৱশেষত বনবিভাগে পতা পিঞ্জৰাত আবদ্ধ হয় এজনী মাইকী নাহৰফুটুকী । ইতিমধ্যে পিঞ্জৰাবদ্ধ নাহৰফুটুকীটো যোৰহাট জিলা বন বিষয়া কাৰ্যালয়লৈ লৈ অনা হয়, তাতে প্ৰদান কৰা হ'ব চিকিৎসা ।
আনহাতে পিঞ্জৰাবদ্ধ বাঘটো কত মুকলি কৰি দিয়া হ'ব সেই বিষয়ে বনবিভাগে এতিয়াও ঠিৰাং কৰিব পৰা নাই। যোৰহাট বন বিভাগৰ ৰেঞ্জাৰগৰাকীয়ে এই কথা জানিবলৈ দিয়ে । আনহাতে বাগিচাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰু নাহৰফুটুকীয়ে বিচৰণ কৰি আছে বুলিও শ্ৰমিকসকলে ক'ব খোজে ।
উল্লেখ্য যে যোৰহাট জিলাখনৰ একাংশ চাহ বাগিচাত আতংকৰ অন্য এক নাম হৈ পৰিছে বনৰীয়া জীৱ-জন্তু, কাৰণ প্ৰায়ে জিলাখনৰ বিভিন্ন চাহ অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহত বনৰীয়া হাতী সমান্তৰালভাৱে নাহৰফুটুকীয়ে আতংকৰ সৃষ্টি কৰে। বাঘৰ আক্ৰমণত কেইবাজনো লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে ।
লক্ষ্যণীয় যে বিগত দিনসমূহত চাহ বাগিচা অঞ্চলত নাহৰফুটুকীৰ আতংক বৃদ্ধি পাইছে আৰু বন বিভাগে পতা পিঞ্জৰাত বহু কেইটা নাহৰফুটুকী আবদ্ধ হৈছে ।