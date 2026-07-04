ETV Bharat / Videos

দীৰ্ঘদিনে আতংকৰ সৃষ্টি কৰা বনৰজা এইবাৰ যোৰহাটৰ চাহ বাগিছাৰ জালত - LEOPARD CAGED

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
দীৰ্ঘদিনে আতংকৰ সৃষ্টি কৰা বনৰজা পৰিল জালত (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 4, 2026 at 4:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট: যোৰহাট টিলিকিআম পুৰণি মাটি চাহ বাগিচাত বিগত কেইটামান দিন ধৰি বাঘে আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰি পোহনীয়া জীৱ-জন্তু আক্ৰমণ কৰি আহিছে আৰু ফলত চাহ শ্ৰমিকে মৰণত শৰণ দি বাগিচাত কাম কৰিবলগীয়া পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিল । 

বাগিচাত বাঘৰ আতংকৰ বিষয়ে বাগিচাখনৰ শ্ৰমিকে যোৰহাট জিলা বনবিভাগক অৱগত কৰে আৰু সেই অনুসৰি বনবিভাগে বাঘে সন্ত্ৰাস চলোৱা স্থানত পিঞ্জৰা পাতে ।  

অৱশেষত বনবিভাগে পতা পিঞ্জৰাত আবদ্ধ হয় এজনী মাইকী নাহৰফুটুকী । ইতিমধ্যে পিঞ্জৰাবদ্ধ নাহৰফুটুকীটো যোৰহাট জিলা বন বিষয়া কাৰ্যালয়লৈ লৈ অনা হয়, তাতে প্ৰদান কৰা হ'ব চিকিৎসা । 

আনহাতে পিঞ্জৰাবদ্ধ বাঘটো কত মুকলি কৰি দিয়া হ'ব সেই বিষয়ে বনবিভাগে এতিয়াও ঠিৰাং কৰিব পৰা নাই। যোৰহাট বন বিভাগৰ ৰেঞ্জাৰগৰাকীয়ে এই কথা জানিবলৈ দিয়ে । আনহাতে বাগিচাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰু নাহৰফুটুকীয়ে বিচৰণ কৰি আছে বুলিও শ্ৰমিকসকলে ক'ব খোজে ।  

উল্লেখ্য যে যোৰহাট জিলাখনৰ একাংশ চাহ বাগিচাত আতংকৰ অন্য এক নাম হৈ পৰিছে বনৰীয়া জীৱ-জন্তু, কাৰণ প্ৰায়ে জিলাখনৰ বিভিন্ন চাহ অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহত বনৰীয়া হাতী সমান্তৰালভাৱে নাহৰফুটুকীয়ে আতংকৰ সৃষ্টি কৰে। বাঘৰ আক্ৰমণত কেইবাজনো লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে । 

লক্ষ্যণীয় যে বিগত দিনসমূহত চাহ বাগিচা অঞ্চলত নাহৰফুটুকীৰ আতংক বৃদ্ধি পাইছে আৰু বন বিভাগে পতা পিঞ্জৰাত বহু কেইটা নাহৰফুটুকী আবদ্ধ হৈছে ।

লগতে পঢ়ক: পাহাৰৰ পৰা খহি পৰা মাটিয়ে লখিমপুৰত এজনৰ প্ৰাণ ল'লে!

বুঢ়ীদিহিং নদীৰ ত্ৰাসত ত্ৰস্তমান জাঁজীমুখবাসী, শ শ বিঘা ভূমি নদীৰ বুকুত

যোৰহাট: যোৰহাট টিলিকিআম পুৰণি মাটি চাহ বাগিচাত বিগত কেইটামান দিন ধৰি বাঘে আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰি পোহনীয়া জীৱ-জন্তু আক্ৰমণ কৰি আহিছে আৰু ফলত চাহ শ্ৰমিকে মৰণত শৰণ দি বাগিচাত কাম কৰিবলগীয়া পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিল । 

বাগিচাত বাঘৰ আতংকৰ বিষয়ে বাগিচাখনৰ শ্ৰমিকে যোৰহাট জিলা বনবিভাগক অৱগত কৰে আৰু সেই অনুসৰি বনবিভাগে বাঘে সন্ত্ৰাস চলোৱা স্থানত পিঞ্জৰা পাতে ।  

অৱশেষত বনবিভাগে পতা পিঞ্জৰাত আবদ্ধ হয় এজনী মাইকী নাহৰফুটুকী । ইতিমধ্যে পিঞ্জৰাবদ্ধ নাহৰফুটুকীটো যোৰহাট জিলা বন বিষয়া কাৰ্যালয়লৈ লৈ অনা হয়, তাতে প্ৰদান কৰা হ'ব চিকিৎসা । 

আনহাতে পিঞ্জৰাবদ্ধ বাঘটো কত মুকলি কৰি দিয়া হ'ব সেই বিষয়ে বনবিভাগে এতিয়াও ঠিৰাং কৰিব পৰা নাই। যোৰহাট বন বিভাগৰ ৰেঞ্জাৰগৰাকীয়ে এই কথা জানিবলৈ দিয়ে । আনহাতে বাগিচাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰু নাহৰফুটুকীয়ে বিচৰণ কৰি আছে বুলিও শ্ৰমিকসকলে ক'ব খোজে ।  

উল্লেখ্য যে যোৰহাট জিলাখনৰ একাংশ চাহ বাগিচাত আতংকৰ অন্য এক নাম হৈ পৰিছে বনৰীয়া জীৱ-জন্তু, কাৰণ প্ৰায়ে জিলাখনৰ বিভিন্ন চাহ অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহত বনৰীয়া হাতী সমান্তৰালভাৱে নাহৰফুটুকীয়ে আতংকৰ সৃষ্টি কৰে। বাঘৰ আক্ৰমণত কেইবাজনো লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে । 

লক্ষ্যণীয় যে বিগত দিনসমূহত চাহ বাগিচা অঞ্চলত নাহৰফুটুকীৰ আতংক বৃদ্ধি পাইছে আৰু বন বিভাগে পতা পিঞ্জৰাত বহু কেইটা নাহৰফুটুকী আবদ্ধ হৈছে ।

লগতে পঢ়ক: পাহাৰৰ পৰা খহি পৰা মাটিয়ে লখিমপুৰত এজনৰ প্ৰাণ ল'লে!

বুঢ়ীদিহিং নদীৰ ত্ৰাসত ত্ৰস্তমান জাঁজীমুখবাসী, শ শ বিঘা ভূমি নদীৰ বুকুত

For All Latest Updates

TAGGED:

নাহৰফুটুকী
নাহৰফুটুকী পিঞ্জৰাবদ্ধ
যোৰহাট
ইটিভি ভাৰত অসম
LEOPARD CAGED

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

cricket academy and football training camp inaugurated in Morigaon

চৰাইবাহীত আঞ্চলিক ক্ৰিকেট একাডেমীৰ শুভাৰম্ভ; ফুটবল প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ মুকলি

July 4, 2026 at 4:50 PM IST
Dhubri Municipality has ordered the closure of restaurants and schools in the residential area

আৱাসিক এলেকাত ৰেস্তোৰাঁ-বিদ্য়ালয় বন্ধৰ নিৰ্দেশ ধুবুৰী পৌৰসভাৰ

July 4, 2026 at 4:00 PM IST
youths arrested in Guwahati in connection with the possession of illegal arms

মহানগৰীত মাৰণাস্ত্ৰসহ গ্ৰেপ্তাৰ এজন

July 4, 2026 at 2:40 PM IST
RARE SPECIES OF TURTLE RECOVERED

গুৱাহাটীত বন বিভাগৰ অভিযান, উদ্ধাৰ ২০ কেজি ওজনৰ বিৰল প্ৰজাতিৰ কাছ

July 4, 2026 at 2:11 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.