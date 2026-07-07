ETV Bharat / Videos

গৰু-ছাগলী মাৰি অৱশেষত ৰণত পৰিল নাহৰফুটুকী - ইটিভি ভাৰত অসম

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
গৰু-ছাগলী মাৰি অৱশেষত ৰণত পৰিল নাহৰফুটুকী (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 7, 2026 at 5:45 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট: টীয়কৰ পদুম চাহ বাগিচাত পিঞ্জৰাবদ্ধ এটা নাহৰফুটুকী ৷ টীয়কৰ মুদৈজান, বলমাকে আদি কৰি বিভিন্ন স্থানত দীৰ্ঘদিন ধৰি নাহৰফুটুকীয়ে সন্ত্ৰাস চলাই আহিছিল ৷ বহু পোহনীয়া জীৱ-জন্তুক ভক্ষণ কৰিছিল ৷ ফলত অসহায় হৈ পৰিছিল সাধাৰণ জনতা ।

বাঘৰ সন্ত্ৰাসৰ বাবে মানুহে ঘৰৰ পৰা ওলাবলৈ ভয় কৰিছিল, সন্ধিয়া হ’লে নিস্তব্ধ হৈ পৰিছিল ৰাস্তা-পদূলি । ইয়াৰ পাছতেই ৰাইজৰ অনুৰোধত বন বিভাগে ২৩ জুনত এটা পিঞ্জৰা স্থাপন কৰে ৷ মঙলবাৰে পুৱা এটা নাহৰফুটুকী পিঞ্জৰাত বন্দী হয় ৷ নাহৰফুটুকীটো পিঞ্জৰাবদ্ধ হোৱাৰ পাছতে গাঁওবাসীয়ে স্বস্তিৰ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে ৷ 

ইফালে নাহৰফুটুকীটো চাবলৈ পুৱাৰে পৰা চাহ-বাগিচাখনলৈ বয়োজ্যেষ্ঠৰ পৰা কণমানিয়ে ভিৰ কৰে ৷ কোনোৱে যদি নাহৰফুটুকীটোৰ লগত ছেলফি তোলে, আন কোনোৱে আকৌ ম’বাইল কেমেৰাত নাহৰফুটুকীটোক আবদ্ধ কৰে ।

স্থানীয় লোকে কয়, "তিনি-চাৰিমাহ ধৰি নাহৰফুটুকীটোৱে আমাৰ অঞ্চলসমূহত সন্ত্ৰাস চলাই আহিছিল ৷ বহু পোহনীয়া গৰু-ছাগলী মাৰিছিল । ২৪ তাৰিখে বাঘটোৱে আমাৰ এজনী গৰু মাৰিছিল ৷ সেই বিষয়ে বন বিভাগক অৱগত কৰো আৰু বন বিভাগে পতা এক পিঞ্জৰাত আজি নাহৰফুটুকীটো বন্দী হ’ল । এতিয়া আমি শান্তিৰে থাকিব পাৰিম, কাৰণ বাঘৰ ভয়ত সন্ধিয়াতে ঘৰত সোমাইছিলো ।"

লগতে পঢ়ক : দীৰ্ঘদিনে আতংকৰ সৃষ্টি কৰা বনৰজা এইবাৰ যোৰহাটৰ চাহ বাগিছাৰ জালত

যোৰহাট: টীয়কৰ পদুম চাহ বাগিচাত পিঞ্জৰাবদ্ধ এটা নাহৰফুটুকী ৷ টীয়কৰ মুদৈজান, বলমাকে আদি কৰি বিভিন্ন স্থানত দীৰ্ঘদিন ধৰি নাহৰফুটুকীয়ে সন্ত্ৰাস চলাই আহিছিল ৷ বহু পোহনীয়া জীৱ-জন্তুক ভক্ষণ কৰিছিল ৷ ফলত অসহায় হৈ পৰিছিল সাধাৰণ জনতা ।

বাঘৰ সন্ত্ৰাসৰ বাবে মানুহে ঘৰৰ পৰা ওলাবলৈ ভয় কৰিছিল, সন্ধিয়া হ’লে নিস্তব্ধ হৈ পৰিছিল ৰাস্তা-পদূলি । ইয়াৰ পাছতেই ৰাইজৰ অনুৰোধত বন বিভাগে ২৩ জুনত এটা পিঞ্জৰা স্থাপন কৰে ৷ মঙলবাৰে পুৱা এটা নাহৰফুটুকী পিঞ্জৰাত বন্দী হয় ৷ নাহৰফুটুকীটো পিঞ্জৰাবদ্ধ হোৱাৰ পাছতে গাঁওবাসীয়ে স্বস্তিৰ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে ৷ 

ইফালে নাহৰফুটুকীটো চাবলৈ পুৱাৰে পৰা চাহ-বাগিচাখনলৈ বয়োজ্যেষ্ঠৰ পৰা কণমানিয়ে ভিৰ কৰে ৷ কোনোৱে যদি নাহৰফুটুকীটোৰ লগত ছেলফি তোলে, আন কোনোৱে আকৌ ম’বাইল কেমেৰাত নাহৰফুটুকীটোক আবদ্ধ কৰে ।

স্থানীয় লোকে কয়, "তিনি-চাৰিমাহ ধৰি নাহৰফুটুকীটোৱে আমাৰ অঞ্চলসমূহত সন্ত্ৰাস চলাই আহিছিল ৷ বহু পোহনীয়া গৰু-ছাগলী মাৰিছিল । ২৪ তাৰিখে বাঘটোৱে আমাৰ এজনী গৰু মাৰিছিল ৷ সেই বিষয়ে বন বিভাগক অৱগত কৰো আৰু বন বিভাগে পতা এক পিঞ্জৰাত আজি নাহৰফুটুকীটো বন্দী হ’ল । এতিয়া আমি শান্তিৰে থাকিব পাৰিম, কাৰণ বাঘৰ ভয়ত সন্ধিয়াতে ঘৰত সোমাইছিলো ।"

লগতে পঢ়ক : দীৰ্ঘদিনে আতংকৰ সৃষ্টি কৰা বনৰজা এইবাৰ যোৰহাটৰ চাহ বাগিছাৰ জালত

For All Latest Updates

TAGGED:

নাহৰফুটুকী
নাহৰফুটুকী পিঞ্জৰাবদ্ধ
যোৰহাট
ইটিভি ভাৰত অসম
LEOPARD CAGED

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Bongaigaon chess competition

৫ জিলাৰ ১১০ প্ৰতিযোগীৰ অংশগ্ৰহণেৰে বঙাইগাঁৱত আন্তঃবিদ্যালয় দবা প্ৰতিযোগিতা

July 7, 2026 at 4:24 PM IST
Assam Youth Found Dead in Tamil Nadu,family Appeal CM Himanta Biswa Sarma for helps to bring the body

বহিঃৰাজ্য়ৰ পৰা যুৱকৰ মৃতদেহ আনিবলৈ হাতত নাই ধন, মুখ্য়মন্ত্ৰীক সহায়ৰ আহ্বান

July 7, 2026 at 3:30 PM IST
Jorhat News

নাহৰফুটুকীৰ আক্ৰমণত আহতজনৰ মৃত্যু, চিকিৎসালয়ত মন্ত্ৰী অতুল বৰা

July 7, 2026 at 2:40 PM IST
leopard rerror in Jorhat

পদুম চাহ বাগিচাত পিঞ্জৰাবদ্ধ নাহৰফুটুকী

July 7, 2026 at 11:50 AM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.