গৰু-ছাগলী মাৰি অৱশেষত ৰণত পৰিল নাহৰফুটুকী - ইটিভি ভাৰত অসম
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 7, 2026 at 5:45 PM IST
যোৰহাট: টীয়কৰ পদুম চাহ বাগিচাত পিঞ্জৰাবদ্ধ এটা নাহৰফুটুকী ৷ টীয়কৰ মুদৈজান, বলমাকে আদি কৰি বিভিন্ন স্থানত দীৰ্ঘদিন ধৰি নাহৰফুটুকীয়ে সন্ত্ৰাস চলাই আহিছিল ৷ বহু পোহনীয়া জীৱ-জন্তুক ভক্ষণ কৰিছিল ৷ ফলত অসহায় হৈ পৰিছিল সাধাৰণ জনতা ।
বাঘৰ সন্ত্ৰাসৰ বাবে মানুহে ঘৰৰ পৰা ওলাবলৈ ভয় কৰিছিল, সন্ধিয়া হ’লে নিস্তব্ধ হৈ পৰিছিল ৰাস্তা-পদূলি । ইয়াৰ পাছতেই ৰাইজৰ অনুৰোধত বন বিভাগে ২৩ জুনত এটা পিঞ্জৰা স্থাপন কৰে ৷ মঙলবাৰে পুৱা এটা নাহৰফুটুকী পিঞ্জৰাত বন্দী হয় ৷ নাহৰফুটুকীটো পিঞ্জৰাবদ্ধ হোৱাৰ পাছতে গাঁওবাসীয়ে স্বস্তিৰ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে ৷
ইফালে নাহৰফুটুকীটো চাবলৈ পুৱাৰে পৰা চাহ-বাগিচাখনলৈ বয়োজ্যেষ্ঠৰ পৰা কণমানিয়ে ভিৰ কৰে ৷ কোনোৱে যদি নাহৰফুটুকীটোৰ লগত ছেলফি তোলে, আন কোনোৱে আকৌ ম’বাইল কেমেৰাত নাহৰফুটুকীটোক আবদ্ধ কৰে ।
স্থানীয় লোকে কয়, "তিনি-চাৰিমাহ ধৰি নাহৰফুটুকীটোৱে আমাৰ অঞ্চলসমূহত সন্ত্ৰাস চলাই আহিছিল ৷ বহু পোহনীয়া গৰু-ছাগলী মাৰিছিল । ২৪ তাৰিখে বাঘটোৱে আমাৰ এজনী গৰু মাৰিছিল ৷ সেই বিষয়ে বন বিভাগক অৱগত কৰো আৰু বন বিভাগে পতা এক পিঞ্জৰাত আজি নাহৰফুটুকীটো বন্দী হ’ল । এতিয়া আমি শান্তিৰে থাকিব পাৰিম, কাৰণ বাঘৰ ভয়ত সন্ধিয়াতে ঘৰত সোমাইছিলো ।"
লগতে পঢ়ক : দীৰ্ঘদিনে আতংকৰ সৃষ্টি কৰা বনৰজা এইবাৰ যোৰহাটৰ চাহ বাগিছাৰ জালত
যোৰহাট: টীয়কৰ পদুম চাহ বাগিচাত পিঞ্জৰাবদ্ধ এটা নাহৰফুটুকী ৷ টীয়কৰ মুদৈজান, বলমাকে আদি কৰি বিভিন্ন স্থানত দীৰ্ঘদিন ধৰি নাহৰফুটুকীয়ে সন্ত্ৰাস চলাই আহিছিল ৷ বহু পোহনীয়া জীৱ-জন্তুক ভক্ষণ কৰিছিল ৷ ফলত অসহায় হৈ পৰিছিল সাধাৰণ জনতা ।
বাঘৰ সন্ত্ৰাসৰ বাবে মানুহে ঘৰৰ পৰা ওলাবলৈ ভয় কৰিছিল, সন্ধিয়া হ’লে নিস্তব্ধ হৈ পৰিছিল ৰাস্তা-পদূলি । ইয়াৰ পাছতেই ৰাইজৰ অনুৰোধত বন বিভাগে ২৩ জুনত এটা পিঞ্জৰা স্থাপন কৰে ৷ মঙলবাৰে পুৱা এটা নাহৰফুটুকী পিঞ্জৰাত বন্দী হয় ৷ নাহৰফুটুকীটো পিঞ্জৰাবদ্ধ হোৱাৰ পাছতে গাঁওবাসীয়ে স্বস্তিৰ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে ৷
ইফালে নাহৰফুটুকীটো চাবলৈ পুৱাৰে পৰা চাহ-বাগিচাখনলৈ বয়োজ্যেষ্ঠৰ পৰা কণমানিয়ে ভিৰ কৰে ৷ কোনোৱে যদি নাহৰফুটুকীটোৰ লগত ছেলফি তোলে, আন কোনোৱে আকৌ ম’বাইল কেমেৰাত নাহৰফুটুকীটোক আবদ্ধ কৰে ।
স্থানীয় লোকে কয়, "তিনি-চাৰিমাহ ধৰি নাহৰফুটুকীটোৱে আমাৰ অঞ্চলসমূহত সন্ত্ৰাস চলাই আহিছিল ৷ বহু পোহনীয়া গৰু-ছাগলী মাৰিছিল । ২৪ তাৰিখে বাঘটোৱে আমাৰ এজনী গৰু মাৰিছিল ৷ সেই বিষয়ে বন বিভাগক অৱগত কৰো আৰু বন বিভাগে পতা এক পিঞ্জৰাত আজি নাহৰফুটুকীটো বন্দী হ’ল । এতিয়া আমি শান্তিৰে থাকিব পাৰিম, কাৰণ বাঘৰ ভয়ত সন্ধিয়াতে ঘৰত সোমাইছিলো ।"
লগতে পঢ়ক : দীৰ্ঘদিনে আতংকৰ সৃষ্টি কৰা বনৰজা এইবাৰ যোৰহাটৰ চাহ বাগিছাৰ জালত