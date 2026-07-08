ETV Bharat / Videos

যোৰহাটত পুনৰ পিঞ্জৰাত সোমাল বনৰজা, সাতদিনত তিনিটাকৈ নাহৰফুটুকী উদ্ধাৰ - যোৰহাটৰ টিলিকি আম চাহ বাগিচা

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
পুনৰ বন বিভাগৰ পিঞ্জৰাত সোমাল নাহৰফুটুকী (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 8, 2026 at 6:40 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট: বুধবাৰে পুনৰ যোৰহাটত পিঞ্জৰাবদ্ধ হ'ল এটা নাহৰফুটুকী ৷ পশ্চিম যোৰহাটৰ টিলিকি আম চাহ বাগিচাৰ আশে-পাশে দীৰ্ঘদিন ধৰি সন্ত্ৰাস চলাই থকা আন এটা নাহৰফুটুকী বুধবাৰে পিঞ্জৰাবদ্ধ হয় । উল্লেখ্য যে, নাহৰফুটুকীটোৰ বাবে দীৰ্ঘদিন ধৰি ভয়-শংকাৰ মাজেৰে ৰাইজে দিন অতিবাহিত কৰিব লগা হৈছিল ৷ ফলস্বৰূপে যোৰহাট বন বিভাগে উক্ত অঞ্চলত এটা পিঞ্জৰা পাতে, অৱশেষত বুধবাৰে পিঞ্জৰাবদ্ধ হয় মতা নাহৰফুটুকীটো ।

৪ জুলাইত উক্ত বাগিচাখনতেই আন এজনী মাইকী নাহৰফুটুকী পিঞ্জৰাবদ্ধ হৈছিল । বর্তমান যোৰহাট আঞ্চলিক বন বিষয়াৰ কার্যালয়ত ৰখা হৈছে নাহৰফুটুকীটো । এই সন্দৰ্ভত বন বিষয়াই কয়,"প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবে নাহৰফুটুকীটো অৱশ হৈ পৰিছিল ৷ বৰ্তমান বাঘটোৰ গাত পানী ঢালি দিয়া হৈছে আৰু ঠাণ্ডা ঠাইত ৰখা হৈছে ৷" উল্লেখ্য যে, এসপ্তাহৰ ভিতৰতে যোৰহাটত নাহৰফুটুকী ধৰা পৰাৰ এইটো তৃতীয়টো ঘটনা ।

লগতে পঢ়ক: গৰু-ছাগলী মাৰি অৱশেষত ৰণত পৰিল নাহৰফুটুকী

যোৰহাট: বুধবাৰে পুনৰ যোৰহাটত পিঞ্জৰাবদ্ধ হ'ল এটা নাহৰফুটুকী ৷ পশ্চিম যোৰহাটৰ টিলিকি আম চাহ বাগিচাৰ আশে-পাশে দীৰ্ঘদিন ধৰি সন্ত্ৰাস চলাই থকা আন এটা নাহৰফুটুকী বুধবাৰে পিঞ্জৰাবদ্ধ হয় । উল্লেখ্য যে, নাহৰফুটুকীটোৰ বাবে দীৰ্ঘদিন ধৰি ভয়-শংকাৰ মাজেৰে ৰাইজে দিন অতিবাহিত কৰিব লগা হৈছিল ৷ ফলস্বৰূপে যোৰহাট বন বিভাগে উক্ত অঞ্চলত এটা পিঞ্জৰা পাতে, অৱশেষত বুধবাৰে পিঞ্জৰাবদ্ধ হয় মতা নাহৰফুটুকীটো ।

৪ জুলাইত উক্ত বাগিচাখনতেই আন এজনী মাইকী নাহৰফুটুকী পিঞ্জৰাবদ্ধ হৈছিল । বর্তমান যোৰহাট আঞ্চলিক বন বিষয়াৰ কার্যালয়ত ৰখা হৈছে নাহৰফুটুকীটো । এই সন্দৰ্ভত বন বিষয়াই কয়,"প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবে নাহৰফুটুকীটো অৱশ হৈ পৰিছিল ৷ বৰ্তমান বাঘটোৰ গাত পানী ঢালি দিয়া হৈছে আৰু ঠাণ্ডা ঠাইত ৰখা হৈছে ৷" উল্লেখ্য যে, এসপ্তাহৰ ভিতৰতে যোৰহাটত নাহৰফুটুকী ধৰা পৰাৰ এইটো তৃতীয়টো ঘটনা ।

লগতে পঢ়ক: গৰু-ছাগলী মাৰি অৱশেষত ৰণত পৰিল নাহৰফুটুকী

For All Latest Updates

TAGGED:

যোৰহাট
যোৰহাটত বাঘ পিঞ্জৰাবদ্ধ
যোৰহাট বনবিভাগ
যোৰহাটৰ টিলিকি আম চাহ বাগিচা
LEOPARD CAPTURED IN JORHAT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Theft in a mobile repair shop near police station in Majuli

মাজুলীত থানাৰ সমীপতেই চোৰৰ চাফাই অভিযান

July 8, 2026 at 2:54 PM IST
Outbreak of Japanese Encephalitis in Dhemaji

ধেমাজিত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ প্ৰাদুৰ্ভাৱ

July 7, 2026 at 6:02 PM IST
LEOPARD CAGED

গৰু-ছাগলী মাৰি অৱশেষত ৰণত পৰিল নাহৰফুটুকী

July 7, 2026 at 5:45 PM IST
Bongaigaon chess competition

৫ জিলাৰ ১১০ প্ৰতিযোগীৰ অংশগ্ৰহণেৰে বঙাইগাঁৱত আন্তঃবিদ্যালয় দবা প্ৰতিযোগিতা

July 7, 2026 at 4:24 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.