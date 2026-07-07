পদুম চাহ বাগিচাত পিঞ্জৰাবদ্ধ নাহৰফুটুকী - LEOPARD CAGED
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 7, 2026 at 11:50 AM IST
টীয়ক: যোৰহাট জিলাৰ টীয়কৰ পদুম চাহ বাগিচাত নাহৰফুটুকী বাঘ পিঞ্জৰাবদ্ধ হৈছে । টীয়কৰ পদুম চাহ বাগিচাত এটা প্ৰকাণ্ড নাহৰফুটুকী পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰা হয় । এই বাগিচাখনত বিগত কিছু দিনৰ পৰা মুক্তভাৱে বিচৰণ কৰি থকা বাঘটোৱে স্থানীয় ৰাইজৰ কেইবাটাও গৰু-ছাগলীকে ধৰি পশুধন ভক্ষণ কৰি আতংক সৃষ্টি কৰিছিল । বন বিভাগে বাগিচাখনত স্থাপন কৰা পিঞ্জৰাত বাঘটো বন্দী হয় ।
উল্লেখ্য় যে উক্ত অঞ্চলটোৰ সোমনাথ বৰা নামৰ এগৰাকী স্থানীয় ব্যক্তিয়ে বন বিভাগক এই পিঞ্জৰাটো স্থাপন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিল । এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "আজি বহুদিনৰ পৰা আমাৰ ইয়াত বাঘে গৰু-ছাগলী ভক্ষণ কৰি আতংক চলাই আছিল । আমি নিৰুপাই হৈ বন বিভাগৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি এই স্থানতে পিঞ্জৰা পতাৰ পৰামৰ্শ দিছিলো । দহ-বাৰদিনৰ আগত বনবিভাগে এই পিঞ্জৰাটো ইয়াত স্থাপন কৰিছিল আৰু শেহতীয়াকৈ আজি পুৱা বাঘটো পিঞ্জৰাত সোমায় ।"
আন এজন ব্যক্তিয়ে কয়, "আমাৰ ইয়াত বহুদিনৰ পৰা বাঘে আতংকিত কৰি আহিছিল । আমি বন বিভাগৰ পৰা পিঞ্জৰাটো আনিলো আৰু আজি বাঘটো আজি আৱদ্ধ হৈছে যদিও বন বিভাগক এই পিঞ্জৰাটো ইয়াতে কিছুদিন থবলৈ আহ্বান জনাম । কাৰণ আমাৰ ইয়াত আৰু বহু বাঘ আছে । সেইকেইটাও পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিলেহে ৰাইজৰ মাজত আতংকৰ অৱসান ঘটিব ।"
লগতে পঢ়ক:দীৰ্ঘদিনে আতংকৰ সৃষ্টি কৰা বনৰজা এইবাৰ যোৰহাটৰ চাহ বাগিছাৰ জালত
টীয়ক: যোৰহাট জিলাৰ টীয়কৰ পদুম চাহ বাগিচাত নাহৰফুটুকী বাঘ পিঞ্জৰাবদ্ধ হৈছে । টীয়কৰ পদুম চাহ বাগিচাত এটা প্ৰকাণ্ড নাহৰফুটুকী পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰা হয় । এই বাগিচাখনত বিগত কিছু দিনৰ পৰা মুক্তভাৱে বিচৰণ কৰি থকা বাঘটোৱে স্থানীয় ৰাইজৰ কেইবাটাও গৰু-ছাগলীকে ধৰি পশুধন ভক্ষণ কৰি আতংক সৃষ্টি কৰিছিল । বন বিভাগে বাগিচাখনত স্থাপন কৰা পিঞ্জৰাত বাঘটো বন্দী হয় ।
উল্লেখ্য় যে উক্ত অঞ্চলটোৰ সোমনাথ বৰা নামৰ এগৰাকী স্থানীয় ব্যক্তিয়ে বন বিভাগক এই পিঞ্জৰাটো স্থাপন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিল । এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "আজি বহুদিনৰ পৰা আমাৰ ইয়াত বাঘে গৰু-ছাগলী ভক্ষণ কৰি আতংক চলাই আছিল । আমি নিৰুপাই হৈ বন বিভাগৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি এই স্থানতে পিঞ্জৰা পতাৰ পৰামৰ্শ দিছিলো । দহ-বাৰদিনৰ আগত বনবিভাগে এই পিঞ্জৰাটো ইয়াত স্থাপন কৰিছিল আৰু শেহতীয়াকৈ আজি পুৱা বাঘটো পিঞ্জৰাত সোমায় ।"
আন এজন ব্যক্তিয়ে কয়, "আমাৰ ইয়াত বহুদিনৰ পৰা বাঘে আতংকিত কৰি আহিছিল । আমি বন বিভাগৰ পৰা পিঞ্জৰাটো আনিলো আৰু আজি বাঘটো আজি আৱদ্ধ হৈছে যদিও বন বিভাগক এই পিঞ্জৰাটো ইয়াতে কিছুদিন থবলৈ আহ্বান জনাম । কাৰণ আমাৰ ইয়াত আৰু বহু বাঘ আছে । সেইকেইটাও পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিলেহে ৰাইজৰ মাজত আতংকৰ অৱসান ঘটিব ।"
লগতে পঢ়ক:দীৰ্ঘদিনে আতংকৰ সৃষ্টি কৰা বনৰজা এইবাৰ যোৰহাটৰ চাহ বাগিছাৰ জালত