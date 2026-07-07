ETV Bharat / Videos

পদুম চাহ বাগিচাত পিঞ্জৰাবদ্ধ নাহৰফুটুকী - LEOPARD CAGED

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
পদুম চাহ বাগিচাত নাহৰফুটুকী পিঞ্জৰাবদ্ধ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 7, 2026 at 11:50 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

টীয়ক: যোৰহাট জিলাৰ টীয়কৰ পদুম চাহ বাগিচাত নাহৰফুটুকী বাঘ পিঞ্জৰাবদ্ধ হৈছে ।  টীয়কৰ পদুম চাহ বাগিচাত এটা প্ৰকাণ্ড নাহৰফুটুকী পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰা হয় । এই বাগিচাখনত বিগত কিছু দিনৰ পৰা মুক্তভাৱে বিচৰণ কৰি থকা বাঘটোৱে স্থানীয় ৰাইজৰ কেইবাটাও গৰু-ছাগলীকে ধৰি পশুধন ভক্ষণ কৰি আতংক সৃষ্টি কৰিছিল । বন বিভাগে বাগিচাখনত স্থাপন কৰা পিঞ্জৰাত বাঘটো বন্দী হয় ।

উল্লেখ্য় যে উক্ত অঞ্চলটোৰ সোমনাথ বৰা নামৰ এগৰাকী স্থানীয় ব্যক্তিয়ে বন বিভাগক এই পিঞ্জৰাটো স্থাপন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিল । এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "আজি বহুদিনৰ পৰা আমাৰ ইয়াত বাঘে গৰু-ছাগলী ভক্ষণ কৰি আতংক চলাই আছিল । আমি নিৰুপাই হৈ বন বিভাগৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি এই স্থানতে পিঞ্জৰা পতাৰ পৰামৰ্শ দিছিলো । দহ-বাৰদিনৰ আগত বনবিভাগে এই পিঞ্জৰাটো ইয়াত স্থাপন কৰিছিল আৰু শেহতীয়াকৈ আজি পুৱা বাঘটো পিঞ্জৰাত সোমায় ।"

আন এজন ব্যক্তিয়ে কয়, "আমাৰ ইয়াত বহুদিনৰ পৰা বাঘে আতংকিত কৰি আহিছিল । আমি বন বিভাগৰ পৰা পিঞ্জৰাটো আনিলো আৰু আজি বাঘটো আজি আৱদ্ধ হৈছে যদিও বন বিভাগক এই পিঞ্জৰাটো ইয়াতে কিছুদিন থবলৈ আহ্বান জনাম । কাৰণ আমাৰ ইয়াত আৰু বহু বাঘ আছে । সেইকেইটাও পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিলেহে ৰাইজৰ মাজত আতংকৰ অৱসান ঘটিব ।"

লগতে পঢ়ক:দীৰ্ঘদিনে আতংকৰ সৃষ্টি কৰা বনৰজা এইবাৰ যোৰহাটৰ চাহ বাগিছাৰ জালত

বৃদ্ধ বনৰজা আৰু বনলৈ উভতিব নোৱাৰিব, যাব লাগিব চিৰিয়াখানালৈ

টীয়ক: যোৰহাট জিলাৰ টীয়কৰ পদুম চাহ বাগিচাত নাহৰফুটুকী বাঘ পিঞ্জৰাবদ্ধ হৈছে ।  টীয়কৰ পদুম চাহ বাগিচাত এটা প্ৰকাণ্ড নাহৰফুটুকী পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰা হয় । এই বাগিচাখনত বিগত কিছু দিনৰ পৰা মুক্তভাৱে বিচৰণ কৰি থকা বাঘটোৱে স্থানীয় ৰাইজৰ কেইবাটাও গৰু-ছাগলীকে ধৰি পশুধন ভক্ষণ কৰি আতংক সৃষ্টি কৰিছিল । বন বিভাগে বাগিচাখনত স্থাপন কৰা পিঞ্জৰাত বাঘটো বন্দী হয় ।

উল্লেখ্য় যে উক্ত অঞ্চলটোৰ সোমনাথ বৰা নামৰ এগৰাকী স্থানীয় ব্যক্তিয়ে বন বিভাগক এই পিঞ্জৰাটো স্থাপন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিল । এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "আজি বহুদিনৰ পৰা আমাৰ ইয়াত বাঘে গৰু-ছাগলী ভক্ষণ কৰি আতংক চলাই আছিল । আমি নিৰুপাই হৈ বন বিভাগৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি এই স্থানতে পিঞ্জৰা পতাৰ পৰামৰ্শ দিছিলো । দহ-বাৰদিনৰ আগত বনবিভাগে এই পিঞ্জৰাটো ইয়াত স্থাপন কৰিছিল আৰু শেহতীয়াকৈ আজি পুৱা বাঘটো পিঞ্জৰাত সোমায় ।"

আন এজন ব্যক্তিয়ে কয়, "আমাৰ ইয়াত বহুদিনৰ পৰা বাঘে আতংকিত কৰি আহিছিল । আমি বন বিভাগৰ পৰা পিঞ্জৰাটো আনিলো আৰু আজি বাঘটো আজি আৱদ্ধ হৈছে যদিও বন বিভাগক এই পিঞ্জৰাটো ইয়াতে কিছুদিন থবলৈ আহ্বান জনাম । কাৰণ আমাৰ ইয়াত আৰু বহু বাঘ আছে । সেইকেইটাও পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিলেহে ৰাইজৰ মাজত আতংকৰ অৱসান ঘটিব ।"

লগতে পঢ়ক:দীৰ্ঘদিনে আতংকৰ সৃষ্টি কৰা বনৰজা এইবাৰ যোৰহাটৰ চাহ বাগিছাৰ জালত

বৃদ্ধ বনৰজা আৰু বনলৈ উভতিব নোৱাৰিব, যাব লাগিব চিৰিয়াখানালৈ

For All Latest Updates

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
নাহৰফুটুকী
বাঘৰ আতংক
LEOPARD CAGED
LEOPARD RERROR IN JORHAT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Four organizations protest over the Assam-Nagaland border incident in Sarupathar

অসম-নাগালেণ্ডৰ সীমান্তৰ ঘটনাক লৈ চাৰিটাকৈ সংগঠনৰ প্ৰতিবাদ

July 7, 2026 at 11:40 AM IST
Jorhat road accident

তিতাবৰত মটৰ চাইকেলৰ খুন্দাত মহিলাৰ মৃত্যু

July 6, 2026 at 8:30 PM IST
Bharat Scouts and Guides

মৈৰাবাৰীত স্কাউট এণ্ড গাইডৰ গ্ৰীষ্মকালীন প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ

July 6, 2026 at 4:30 PM IST
Manjyotsna mahanta and Surya Kumar Raja receive Luit Konwar Rudra Baruah Award

'লুইতকোঁৱৰ ৰুদ্ৰ বৰুৱা বঁটা'ৰে সন্মানিত কণ্ঠশিল্পী মনজ্যোৎস্না মহন্ত-সূৰ্য কুমাৰ ৰাজা

July 6, 2026 at 2:25 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.