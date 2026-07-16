ETV Bharat / Videos

মৰাণৰ চেপন শ'লগুৰিত অচিনাক্ত বাহনৰ খুন্দাত নাহৰফুটুকীৰ মৃত্যু - LEOPARD BODY FOUND

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
বাহনৰ খুন্দাত নাহৰফুটুকীৰ মৃত্যু (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 16, 2026 at 11:46 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ডিব্ৰুগড়: মৰাণৰ চেপন শ'লগুৰিত চেপন-চূণপোৰা পথত বুধবাৰে নিশা এটা মৃত নাহৰফুটুকী উদ্ধাৰ হয় । স্থানীয় ৰাইজৰ মতে, তীব্ৰ বেগত অহা অচিনাক্ত বাহনৰ খুন্দাত নাহৰফুটুকীটোৰ মৃত্যু ঘটে । বাহনখনে নাহৰফুটুকীটো খুন্দা মাৰি সেই ঠাইৰ পৰা পলায়ন কৰে ।

এই খবৰ জানিব পাৰি বুধবাৰে নিশাই ঘটনাস্থলীত বনবিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈ মৃত নাহৰফুটুকীটো উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে । বন বিভাগৰ লোকে মৃত নাহৰফুটুকীটোৰ বয়স প্ৰায় তিনি বছৰ হ’ব বুলি অনুমান কৰিছে ।

উল্লেখযোগ্য যে, চৰাইদেউ আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰত বাঘৰ ত্ৰাসত বছৰৰ পাছত বছৰ ধৰি ৰাইজে সমস্যাত পৰিব লগা হৈছে । বাঘৰ ভয়ত সন্ধিয়া হ'লে কোনো লোক ঘৰৰ পৰা ওলাই নহা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে । দৈনিক বাঘে পোহনীয়া গৰু, ছাগলী, গাহৰিকে ধৰি জীৱ-জন্তু ভক্ষণ কৰি আহিছে । কিন্তু ইয়াৰ মাজতে ৰাজপথত মৃত নাহৰফুটুকীটো উদ্ধাৰ হোৱা ঘটনাই ৰাইজৰ মাজত উদ্বেগ বৃদ্ধি কৰিছে ।

এই ঘটনাক লৈ স্থানীয় এজন লোকে কয়, "আজি কিছু বছৰৰ পৰা আমাৰ অঞ্চলটোত বাঘৰ ত্ৰাস দেখি আহিছো । বন‌ বিভাগৰ সহযোগত পিঞ্জৰা স্থাপন কৰি নাহৰফুটুকী পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিলো ৷ কিন্তু দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ মৃত্যু হোৱা এটা নাহৰফুটুকী আজি উদ্ধাৰ হৈছে ।’’ 

বন বিভাগৰ এজন লোকে কয়, "নাহৰফুটুকী এটা গাড়ীৰে মহটিয়াই লৈ যোৱাৰ খবৰ পাইছিলো ৷ খবৰ পোৱাৰ মাত্ৰে আমি উক্ত স্থানত উপস্থিত হৈ মৃত নাহৰফুটুকীটো উদ্ধাৰ কৰো ৷ এই নাহৰফুটুকীটোৰ বয়স প্ৰায় 3 বছৰ হ’ব ৷"  

লগতে পঢ়ক : যোৰহাটত পুনৰ পিঞ্জৰাত সোমাল বনৰজা, সাতদিনত তিনিটাকৈ নাহৰফুটুকী উদ্ধাৰ

ডিব্ৰুগড়: মৰাণৰ চেপন শ'লগুৰিত চেপন-চূণপোৰা পথত বুধবাৰে নিশা এটা মৃত নাহৰফুটুকী উদ্ধাৰ হয় । স্থানীয় ৰাইজৰ মতে, তীব্ৰ বেগত অহা অচিনাক্ত বাহনৰ খুন্দাত নাহৰফুটুকীটোৰ মৃত্যু ঘটে । বাহনখনে নাহৰফুটুকীটো খুন্দা মাৰি সেই ঠাইৰ পৰা পলায়ন কৰে ।

এই খবৰ জানিব পাৰি বুধবাৰে নিশাই ঘটনাস্থলীত বনবিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈ মৃত নাহৰফুটুকীটো উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে । বন বিভাগৰ লোকে মৃত নাহৰফুটুকীটোৰ বয়স প্ৰায় তিনি বছৰ হ’ব বুলি অনুমান কৰিছে ।

উল্লেখযোগ্য যে, চৰাইদেউ আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰত বাঘৰ ত্ৰাসত বছৰৰ পাছত বছৰ ধৰি ৰাইজে সমস্যাত পৰিব লগা হৈছে । বাঘৰ ভয়ত সন্ধিয়া হ'লে কোনো লোক ঘৰৰ পৰা ওলাই নহা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে । দৈনিক বাঘে পোহনীয়া গৰু, ছাগলী, গাহৰিকে ধৰি জীৱ-জন্তু ভক্ষণ কৰি আহিছে । কিন্তু ইয়াৰ মাজতে ৰাজপথত মৃত নাহৰফুটুকীটো উদ্ধাৰ হোৱা ঘটনাই ৰাইজৰ মাজত উদ্বেগ বৃদ্ধি কৰিছে ।

এই ঘটনাক লৈ স্থানীয় এজন লোকে কয়, "আজি কিছু বছৰৰ পৰা আমাৰ অঞ্চলটোত বাঘৰ ত্ৰাস দেখি আহিছো । বন‌ বিভাগৰ সহযোগত পিঞ্জৰা স্থাপন কৰি নাহৰফুটুকী পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিলো ৷ কিন্তু দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ মৃত্যু হোৱা এটা নাহৰফুটুকী আজি উদ্ধাৰ হৈছে ।’’ 

বন বিভাগৰ এজন লোকে কয়, "নাহৰফুটুকী এটা গাড়ীৰে মহটিয়াই লৈ যোৱাৰ খবৰ পাইছিলো ৷ খবৰ পোৱাৰ মাত্ৰে আমি উক্ত স্থানত উপস্থিত হৈ মৃত নাহৰফুটুকীটো উদ্ধাৰ কৰো ৷ এই নাহৰফুটুকীটোৰ বয়স প্ৰায় 3 বছৰ হ’ব ৷"  

লগতে পঢ়ক : যোৰহাটত পুনৰ পিঞ্জৰাত সোমাল বনৰজা, সাতদিনত তিনিটাকৈ নাহৰফুটুকী উদ্ধাৰ

For All Latest Updates

TAGGED:

মৃত নাহৰফুটুকী উদ্ধাৰ
পিঞ্জাৱদ্ধ নাহৰফুটুকী
বাঘৰ ত্ৰাস
LEOPARD BODY FOUND
LEOPARD RECOVERED

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

JONAI NEWS

তৰাজান নৈত গা ধুবলৈ গৈ মৃত্যু সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী

July 15, 2026 at 8:28 PM IST
DHING NEWS

ধিঙৰ ধনিয়াভেটিত শোকাৱহ ঘটনা, পথৰ ফলক ভাঙি দুই শিশুৰ মৃত্যু

July 15, 2026 at 8:26 PM IST
Tragic death of a fisherman while going to fishing in Kalgachia

মাছ মাৰিবলৈ গৈ বাঢ়নী পানীত পৰি মাছমৰীয়াৰ অকাল মৃত্যু

July 15, 2026 at 5:30 PM IST
Jonai river erosion

জোনাইৰ শুকান নলাৰ খহনীয়াৰ কালৰূপ: নৈত জাহ গৈছে বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ-বাৰী, খেতিপথাৰ, বাট-পথ

July 15, 2026 at 4:04 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.