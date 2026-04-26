মূৰত গামোচা, ককালত টঙালি আৰু মুগা চুৰীয়া-চোলা বিহু মঞ্চত অধিবক্তা - RONGALI BIHU 2026

মূৰত গামোচা, ককালত টঙালি আৰু মুগা চুৰীয়া-চোলা বিহু মঞ্চত অধিবক্তা (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 26, 2026 at 12:34 PM IST

গোলাঘাট: আদালতৰ মজিয়াত অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে আৰু নিৰপৰাধী লোকৰ সাপেক্ষে নিজৰ যুক্তি দাঙি ধৰি অহা অধিবক্তাসকলো যে অনন্য প্ৰতিভাৰ অধিকাৰী তাৰেই উদাহৰণ দাঙি ধৰিলে গোলাঘাটৰ ঐতিহাসিক অধিবক্তা সন্থাৰ বিষয়ববীয়াসকলে । ক'লা কোট, ক'লা পেণ্টৰ পৰিৱৰ্তে জাতীয় সাজপাৰ পৰিধান কৰি মঞ্চত হুচৰি প্ৰৰ্দশন কৰি দৰ্শকৰ মন মুহিবলৈ সক্ষম হয় গোলাঘাটৰ অধিবক্তা সমাজ ।

অসমৰ ভিতৰত প্ৰথম বাৰৰ বাবে গোলাঘাট অধিবক্তা সন্থাৰ উদ্যোগত শনিবাৰে দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰা হয় ৰঙালী বিহু । অধিবক্তা সন্থাৰ বিষয়ববীয়া আৰু পৰিয়ালসকলৰ মাজত লুকাই থকা প্ৰতিভা বিকাশ আৰু অসমীয়া কৃষ্টি-সংস্কৃতি সভ্যতা আগুৱাই নিয়াৰ উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত কৰা এই ৰঙালী বিহু উদযাপন পঞ্চম বছৰত ভৰি দিছে । এই উপলক্ষে পতাকা উত্তোলন কৰে অধিবক্তা সন্থাৰ সভাপতি দীপম ৰঞ্জন সন্দিকৈয়ে ।  

বাৰেৰহণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ নৃত্য প্ৰদৰ্শন, অধিবক্তা সন্থাৰ এটা বিহুৰ দলৰ হুঁচৰি প্ৰদৰ্শন কৰা হয় । নিশা জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম আৰু বিতোপনৰ গীতৰ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰা হয় । এই সম্পৰ্কে গোলাঘাট অধিবক্তা সন্থাৰ সভাপতি দীপম ৰঞ্জন সন্দিকৈয়ে কয়, "দৈনিক আইন আদালতৰ লগত আমি ব্যস্ত থাকো । যাৰ বাবে সকলো আনন্দ-উল্লাসৰ পৰাও বিৰত থাকিবলগীয়া হয় আৰু সময়ৰ অভাৱৰ বাবে ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ অসুবিধা কাৰণ আমাৰ অধিবক্তাসকলৰ আদালতত এমাহৰ আগতে দিন ধাৰ্য কৰি দিয়া থাকে । যাৰ বাবে চাৰিবছৰ পূৰ্বে অসমত প্ৰথম বাৰৰ বাবে আৰম্ভ কৰিছিলো । এইবাৰ পঞ্চমবাৰৰ বাবে বাবে ৰঙালী বিহু উদযাপন কৰিছো ।"

লগতে পঢ়ক: ৰৈ থকা ট্ৰাকত তীব্ৰবেগী ছুইফট ডিজায়াৰৰ প্ৰচণ্ড খুন্দা, মুহূৰ্ততে নিঃশেষ তিনি যুৱতীৰ জীৱন

নোহোৱ‍া হ'ব দীপৰ বিলৰ নান্দনিক সৌন্দৰ্য : এলিভেটেড ক'ৰিডৰ বাবে কটা হৈছে গছ, উদ্ধিগ্ন প্ৰকৃতিপ্ৰেমী

লগতে পঢ়ক: ৰৈ থকা ট্ৰাকত তীব্ৰবেগী ছুইফট ডিজায়াৰৰ প্ৰচণ্ড খুন্দা, মুহূৰ্ততে নিঃশেষ তিনি যুৱতীৰ জীৱন

নোহোৱ‍া হ'ব দীপৰ বিলৰ নান্দনিক সৌন্দৰ্য : এলিভেটেড ক'ৰিডৰ বাবে কটা হৈছে গছ, উদ্ধিগ্ন প্ৰকৃতিপ্ৰেমী

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Police station surrounded demanding strict action against the arrogant youth

মৰিগাঁৱৰ এজন যুৱকে নিদ্ৰা হৰিছে ৰাইজৰ, উচিত শাস্তিৰ বাবে সদৰ আৰক্ষী থানা ঘেৰাও

April 26, 2026 at 10:39 AM IST
Destructive storm damaged people Home in Sarupathar

প্ৰচণ্ড ধুমুহাত প্ৰকাণ্ড গছ আধাতে ভাঙি তচনচ কৰিলে সপোনৰ এটি ঘৰ

April 26, 2026 at 9:22 AM IST
IGP G V Shivaprasad visited sensational robbery place

কোনো চিনাকী লোকেই জড়িত মৰিকলঙৰ ডকাইতিকাণ্ডত: আইজিপি জি ভি শিৱপ্ৰসাদ

April 25, 2026 at 8:22 AM IST
Nalbari BJP

কংগ্ৰেছসহ বিৰোধীয়ে নাৰীক অপমান কৰিছে, নাৰীয়ে ৰাজনৈতিক সম অধিকাৰ পোৱাটো নিবিচাৰে : বিজেপি নেত্ৰী

April 24, 2026 at 8:50 PM IST

