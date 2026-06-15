ETV Bharat / Videos

কবি মিহিৰ মৌচম ৰয়ৰ কাব্যগ্ৰন্থ উন্মোচন - BOOK RELEASE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
কবি মিহিৰ মৌচম ৰয়ৰ কাব্যগ্ৰন্থ উন্মোচন (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 15, 2026 at 12:31 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

অভয়াপুৰী: অভয়াপুৰীত বিশিষ্ট কবি প্ৰয়াত মিহিৰ মৌচুম ৰয়ৰ কাব্য সংকলন “তুমি গৈ থকা বাটটো মোৰ চিনাকিৰ দৰে লাগে” উন্মোচন কৰা হয় । অভয়াপুৰী সাহিত্য ভৱনত দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হোৱা এখন গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ সভাত অভয়াপুৰী মহাবিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ প্ৰাক্তন মুৰব্বী অধ্যাপক ডঃ ভৱেন কলিতাই কাব্য সংকলনখন উন্মোচন কৰে ।

বঙাইগাঁও জিলা সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সম্পাদক ৰমেশ নাথৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হোৱা সভাত ডঃ ভৱেন কলিতাৰ উপৰিও ৰত্নপীঠ কলেজৰ অৱসৰী অধ্যাপক কন্দৰ্প বৰপূজাৰী, বিশিষ্ট কাৰ্টুনিষ্ট নিতুপৰ্ণ ৰাজবংশী, বিশিষ্ট কবি ডঃ হিল্লোলজ্যোতি সিংহ, সাহিত্য একাডেমিৰ যুৱ বঁটা প্ৰাপক কবি প্ৰতীম বৰুৱা আদি উপস্থিত থাকে ৷

সভাত উপস্থিত থকা বিশিষ্ট অতিথিসকলে প্ৰয়াত কবি মিহিৰ মৌচুম ৰয়ৰ কাব্যিক প্ৰতিভা আৰু কাব্যিক ধাৰাৰ ওপৰত সাৰুৱা ভাষণ প্ৰদান কৰে ।

লগতে পঢ়ক : মৰিগাঁৱত বসন্ত উৎসৱত কবিতা পুথি উন্মোচন

অভয়াপুৰী: অভয়াপুৰীত বিশিষ্ট কবি প্ৰয়াত মিহিৰ মৌচুম ৰয়ৰ কাব্য সংকলন “তুমি গৈ থকা বাটটো মোৰ চিনাকিৰ দৰে লাগে” উন্মোচন কৰা হয় । অভয়াপুৰী সাহিত্য ভৱনত দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হোৱা এখন গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ সভাত অভয়াপুৰী মহাবিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ প্ৰাক্তন মুৰব্বী অধ্যাপক ডঃ ভৱেন কলিতাই কাব্য সংকলনখন উন্মোচন কৰে ।

বঙাইগাঁও জিলা সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সম্পাদক ৰমেশ নাথৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হোৱা সভাত ডঃ ভৱেন কলিতাৰ উপৰিও ৰত্নপীঠ কলেজৰ অৱসৰী অধ্যাপক কন্দৰ্প বৰপূজাৰী, বিশিষ্ট কাৰ্টুনিষ্ট নিতুপৰ্ণ ৰাজবংশী, বিশিষ্ট কবি ডঃ হিল্লোলজ্যোতি সিংহ, সাহিত্য একাডেমিৰ যুৱ বঁটা প্ৰাপক কবি প্ৰতীম বৰুৱা আদি উপস্থিত থাকে ৷

সভাত উপস্থিত থকা বিশিষ্ট অতিথিসকলে প্ৰয়াত কবি মিহিৰ মৌচুম ৰয়ৰ কাব্যিক প্ৰতিভা আৰু কাব্যিক ধাৰাৰ ওপৰত সাৰুৱা ভাষণ প্ৰদান কৰে ।

লগতে পঢ়ক : মৰিগাঁৱত বসন্ত উৎসৱত কবিতা পুথি উন্মোচন

For All Latest Updates

TAGGED:

গ্ৰন্থ উন্মোচন
বঙাইগাঁও জিলা সাহিত্য সভা
অধ্যাপক ড° ভৱেন কলিতা
ইটিভি ভাৰত অসম
BOOK RELEASE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Dhubri police seized large quantity of Intoxicants

ধুবুৰীত বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী জব্দ; দুজনক আটক

June 14, 2026 at 8:24 PM IST
PISTOLS WERE RECOVERED IN DIBRUGARH

ডিব্ৰুগড়ৰ বাণীপুৰ ৰে’ল ষ্টেচনৰ সমীপত উদ্ধাৰ দুটা পিষ্টলসহ এটা মেগজিন

June 14, 2026 at 6:03 PM IST
FIRE INCIDENT IN DOOMDOOMA

ডুমডুমাৰ দৈনিক বজাৰত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড

June 14, 2026 at 12:54 PM IST
lurinjyoti gogoi

বিজেপিৰে যুঁজ দিয়া সম্ভৱ নহ'ব : কিয় ক'লে লুৰীণজ্যোতিয়ে ?

June 13, 2026 at 8:12 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.