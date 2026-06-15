কবি মিহিৰ মৌচম ৰয়ৰ কাব্যগ্ৰন্থ উন্মোচন - BOOK RELEASE
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : June 15, 2026 at 12:31 PM IST
অভয়াপুৰী: অভয়াপুৰীত বিশিষ্ট কবি প্ৰয়াত মিহিৰ মৌচুম ৰয়ৰ কাব্য সংকলন “তুমি গৈ থকা বাটটো মোৰ চিনাকিৰ দৰে লাগে” উন্মোচন কৰা হয় । অভয়াপুৰী সাহিত্য ভৱনত দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হোৱা এখন গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ সভাত অভয়াপুৰী মহাবিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ প্ৰাক্তন মুৰব্বী অধ্যাপক ডঃ ভৱেন কলিতাই কাব্য সংকলনখন উন্মোচন কৰে ।
বঙাইগাঁও জিলা সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সম্পাদক ৰমেশ নাথৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হোৱা সভাত ডঃ ভৱেন কলিতাৰ উপৰিও ৰত্নপীঠ কলেজৰ অৱসৰী অধ্যাপক কন্দৰ্প বৰপূজাৰী, বিশিষ্ট কাৰ্টুনিষ্ট নিতুপৰ্ণ ৰাজবংশী, বিশিষ্ট কবি ডঃ হিল্লোলজ্যোতি সিংহ, সাহিত্য একাডেমিৰ যুৱ বঁটা প্ৰাপক কবি প্ৰতীম বৰুৱা আদি উপস্থিত থাকে ৷
সভাত উপস্থিত থকা বিশিষ্ট অতিথিসকলে প্ৰয়াত কবি মিহিৰ মৌচুম ৰয়ৰ কাব্যিক প্ৰতিভা আৰু কাব্যিক ধাৰাৰ ওপৰত সাৰুৱা ভাষণ প্ৰদান কৰে ।
লগতে পঢ়ক : মৰিগাঁৱত বসন্ত উৎসৱত কবিতা পুথি উন্মোচন
অভয়াপুৰী: অভয়াপুৰীত বিশিষ্ট কবি প্ৰয়াত মিহিৰ মৌচুম ৰয়ৰ কাব্য সংকলন “তুমি গৈ থকা বাটটো মোৰ চিনাকিৰ দৰে লাগে” উন্মোচন কৰা হয় । অভয়াপুৰী সাহিত্য ভৱনত দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হোৱা এখন গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ সভাত অভয়াপুৰী মহাবিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ প্ৰাক্তন মুৰব্বী অধ্যাপক ডঃ ভৱেন কলিতাই কাব্য সংকলনখন উন্মোচন কৰে ।
বঙাইগাঁও জিলা সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সম্পাদক ৰমেশ নাথৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হোৱা সভাত ডঃ ভৱেন কলিতাৰ উপৰিও ৰত্নপীঠ কলেজৰ অৱসৰী অধ্যাপক কন্দৰ্প বৰপূজাৰী, বিশিষ্ট কাৰ্টুনিষ্ট নিতুপৰ্ণ ৰাজবংশী, বিশিষ্ট কবি ডঃ হিল্লোলজ্যোতি সিংহ, সাহিত্য একাডেমিৰ যুৱ বঁটা প্ৰাপক কবি প্ৰতীম বৰুৱা আদি উপস্থিত থাকে ৷
সভাত উপস্থিত থকা বিশিষ্ট অতিথিসকলে প্ৰয়াত কবি মিহিৰ মৌচুম ৰয়ৰ কাব্যিক প্ৰতিভা আৰু কাব্যিক ধাৰাৰ ওপৰত সাৰুৱা ভাষণ প্ৰদান কৰে ।
লগতে পঢ়ক : মৰিগাঁৱত বসন্ত উৎসৱত কবিতা পুথি উন্মোচন