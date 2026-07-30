ETV Bharat / Videos

বানাক্ৰান্তৰ কাষলৈ ৰাওনা বঙাইগাঁও জিলা আছু আৰু প্ৰেছ ক্লাৱৰ সদস্য - RELIEF MATERIALS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
শিৱসাগৰৰ বানাক্ৰান্তৰ কাষলৈ... (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 30, 2026 at 10:50 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

বঙাইগাঁও : "মানুহে মানুহৰ বাবে..."-এই বাক্যশাৰী পুনৰ এবাৰ সাৰ্থক কৰি তুলিলে বঙাইগাঁওবাসীয়ে । উজনি অসমৰ বানপীড়িত লোকসকলৰ কাষত থিয় দিবলৈ সদৌ বঙাইগাঁও জিলা ছাত্ৰ সন্থা আৰু বৃহত্তৰ বঙাইগাঁও প্ৰেছ ক্লাৱৰ আহ্বানত সঁহাৰি জনাই অভূতপূৰ্ব মানৱীয়তাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিলে জিলাবাসীয়ে ।

বানপীড়িত লোকসকলৰ বাবে খাদ্য সামগ্ৰী, কাপোৰ, শিশু খাদ্য, ঔষধ, খোৱাপানী, চাবোন, ডেটল আদি বিভিন্ন অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী বঙাইগাঁৱৰ শতাধিক ব্যক্তি, ব্যৱসায়ী, সামাজিক সংগঠন আৰু সাধাৰণ ৰাইজে দান কৰে । সংগৃহীত এই বিপুল পৰিমাণৰ সাহায্য সামগ্ৰীৰ মুঠ আঠখন বাহন ইতিমধ্যে শিৱসাগৰ জিলা অভিমুখে ৰাওনা হৈছে ।

এগৰাকী আয়োজকে কয়, ‘‘বিপদৰ সময়ত একত্ৰিত হৈ মানুহৰ কাষত থিয় দিয়াটোৱেই সমাজৰ প্ৰকৃত দায়িত্ব । বঙাইগাঁওবাসীয়ে যি উৎসাহ আৰু সহমৰ্মিতা প্ৰদৰ্শন কৰিছে, সেয়া সঁচাকৈয়ে প্ৰশংসনীয় ৷ মানৱীয়তা, সহানুভূতি আৰু ঐক্যৰ এই অনন্য দৃষ্টান্তই পুনৰ প্ৰমাণ কৰিলে যে বিপদ আহিলে অসমবাসী কেতিয়াও ইজনে সিজনক অকলে এৰি নিদিয়ে ৷’’

লগতে পঢ়ক : পুনৰ বানত ডুব যাব পাৰে উজনি অসমৰ কেবাখনো জিলা: অৰুণাচল-নাগালেণ্ডত ধাৰাসাৰ বৰষুণ

লগতে পঢ়ক : উজনি অসমত পুনৰ বানৰ আশংকা: নীপকোৱে আকৌ খুলি দিলে তিনিখনকৈ গেট

বঙাইগাঁও : "মানুহে মানুহৰ বাবে..."-এই বাক্যশাৰী পুনৰ এবাৰ সাৰ্থক কৰি তুলিলে বঙাইগাঁওবাসীয়ে । উজনি অসমৰ বানপীড়িত লোকসকলৰ কাষত থিয় দিবলৈ সদৌ বঙাইগাঁও জিলা ছাত্ৰ সন্থা আৰু বৃহত্তৰ বঙাইগাঁও প্ৰেছ ক্লাৱৰ আহ্বানত সঁহাৰি জনাই অভূতপূৰ্ব মানৱীয়তাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিলে জিলাবাসীয়ে ।

বানপীড়িত লোকসকলৰ বাবে খাদ্য সামগ্ৰী, কাপোৰ, শিশু খাদ্য, ঔষধ, খোৱাপানী, চাবোন, ডেটল আদি বিভিন্ন অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী বঙাইগাঁৱৰ শতাধিক ব্যক্তি, ব্যৱসায়ী, সামাজিক সংগঠন আৰু সাধাৰণ ৰাইজে দান কৰে । সংগৃহীত এই বিপুল পৰিমাণৰ সাহায্য সামগ্ৰীৰ মুঠ আঠখন বাহন ইতিমধ্যে শিৱসাগৰ জিলা অভিমুখে ৰাওনা হৈছে ।

এগৰাকী আয়োজকে কয়, ‘‘বিপদৰ সময়ত একত্ৰিত হৈ মানুহৰ কাষত থিয় দিয়াটোৱেই সমাজৰ প্ৰকৃত দায়িত্ব । বঙাইগাঁওবাসীয়ে যি উৎসাহ আৰু সহমৰ্মিতা প্ৰদৰ্শন কৰিছে, সেয়া সঁচাকৈয়ে প্ৰশংসনীয় ৷ মানৱীয়তা, সহানুভূতি আৰু ঐক্যৰ এই অনন্য দৃষ্টান্তই পুনৰ প্ৰমাণ কৰিলে যে বিপদ আহিলে অসমবাসী কেতিয়াও ইজনে সিজনক অকলে এৰি নিদিয়ে ৷’’

লগতে পঢ়ক : পুনৰ বানত ডুব যাব পাৰে উজনি অসমৰ কেবাখনো জিলা: অৰুণাচল-নাগালেণ্ডত ধাৰাসাৰ বৰষুণ

লগতে পঢ়ক : উজনি অসমত পুনৰ বানৰ আশংকা: নীপকোৱে আকৌ খুলি দিলে তিনিখনকৈ গেট

For All Latest Updates

TAGGED:

উজনি অসমৰ বানপীড়িত
বঙাইগাঁও জিলা আছু আৰু প্ৰেছ ক্লাৱ
মানুহে মানুহৰ বাবে
RELIEF MATERIALS
ASSAM FLOOD RELIEF

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Residents of Majuli's South Kaivarta village

মাজুলীত বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ: পৰিত্ৰাণ বিচাৰি ভগৱানৰ এখন গাঁৱৰ ৰাইজ

July 30, 2026 at 11:52 AM IST
Assam flood 2026 : many people remain affected

পানী কমিছে যদিও কমা নাই জাঁজীমুখৰ কুমলীয়া চাপৰিৰ ৰাইজৰ দুখ-কষ্ট

July 30, 2026 at 11:31 AM IST
People caught two cattle thieves along with a luxury vehicle in Bongaigaon

অসমলৈ আহিছে বহিঃৰাজ্যৰ চোৰ, বিলাসী বাহনৰে অসমৰ গৰু চুৰিৰ চেষ্টা

July 29, 2026 at 6:58 PM IST
MURDER IN JAJANIPUKHURI CHARAIDEO,ACCUSED ARRESTED

বান বিভীষিকাৰ মাজতে ভাতৃক লোৰ ৰডেৰে মৰিয়াই হত্যা

July 29, 2026 at 11:26 AM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.