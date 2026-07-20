ETV Bharat / Videos

শাওনৰ প্ৰথম সোমবাৰে টিহুৰ শিৱ মন্দিৰত ভক্তৰ সমাগম - SHIV TEMPLE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
শাওনৰ প্ৰথম সোমবাৰে টিহুৰ শিৱ মন্দিৰত ভক্তৰ সমাগম (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 20, 2026 at 6:25 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

বাক্সা: আজি শাওন মাহৰ প্ৰথম সোমবাৰ ৷ এই পৱিত্ৰ দিনটোত নলবাৰী জিলাৰ টিহু চ’কস্থিত শিৱ মন্দিৰত অগণন ভক্তৰ সমাগম হৈছে ৷ এই সন্দৰ্ভত মন্দিৰ পৰিচালনা কৰা কমিটীৰ সদস্যই এজনে কয়, "এই মন্দিৰ ১৮৩৬ত অঞ্চলটোৰ একাংশ শিৱভক্ত  স্থাপন কৰিছিল  ৷ আজি আহি আহি এশ বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে ৷ ভক্তসকলে বিশ্বাস কৰে যে এই মন্দিৰত পূজা অৰ্চনা কৰিলে মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণ হয় ৷ আমি এই মন্দিৰৰ কাৰণে চৰকাৰৰ পৰা কোনো সাহাৰ্য লাভ কৰা নাই ৷ ভক্তসকলৰ দানবৰঙনিৰে আমি মন্দিৰ পৰিচালনা কৰি আহিছো ৷"  

এগৰাকী ভক্তই কয়, "আমি প্ৰতিবছৰে এই মন্দিৰ দৰ্শন কৰিবলৈ পৰিয়ালসহ আহো ৷ আমি আশাবাদী বিশ্বৰ সকলোৱে যাতে শান্তি সম্প্ৰীতিৰে এই পৃথিৱীত বাস কৰিব পাৰো ৷"

লগতে পঢ়ক:জাগীৰোডৰ আমকটা পাহাৰত শ্ৰীশ্ৰী জগন্নাথ মহাপ্ৰভুৰ ৰথযাত্ৰা মহোৎসৱ

বাক্সা: আজি শাওন মাহৰ প্ৰথম সোমবাৰ ৷ এই পৱিত্ৰ দিনটোত নলবাৰী জিলাৰ টিহু চ’কস্থিত শিৱ মন্দিৰত অগণন ভক্তৰ সমাগম হৈছে ৷ এই সন্দৰ্ভত মন্দিৰ পৰিচালনা কৰা কমিটীৰ সদস্যই এজনে কয়, "এই মন্দিৰ ১৮৩৬ত অঞ্চলটোৰ একাংশ শিৱভক্ত  স্থাপন কৰিছিল  ৷ আজি আহি আহি এশ বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে ৷ ভক্তসকলে বিশ্বাস কৰে যে এই মন্দিৰত পূজা অৰ্চনা কৰিলে মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণ হয় ৷ আমি এই মন্দিৰৰ কাৰণে চৰকাৰৰ পৰা কোনো সাহাৰ্য লাভ কৰা নাই ৷ ভক্তসকলৰ দানবৰঙনিৰে আমি মন্দিৰ পৰিচালনা কৰি আহিছো ৷"  

এগৰাকী ভক্তই কয়, "আমি প্ৰতিবছৰে এই মন্দিৰ দৰ্শন কৰিবলৈ পৰিয়ালসহ আহো ৷ আমি আশাবাদী বিশ্বৰ সকলোৱে যাতে শান্তি সম্প্ৰীতিৰে এই পৃথিৱীত বাস কৰিব পাৰো ৷"

লগতে পঢ়ক:জাগীৰোডৰ আমকটা পাহাৰত শ্ৰীশ্ৰী জগন্নাথ মহাপ্ৰভুৰ ৰথযাত্ৰা মহোৎসৱ

For All Latest Updates

TAGGED:

বাক্সা
শাওন মাহ
ইটিভি ভাৰত অসম
SHIV TEMPLE
HOLY SHRAVAN MONTH

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Woman drowns in Kaliabor

বোৱঁতী ধলে উটুৱাই নিলে মহিলাক

July 20, 2026 at 4:01 PM IST
Flood in Upper Assam

প্ৰলয়ংকৰী বানৰ কবলত শিৱসাগৰবাসী, মথাউৰি ভাঙি বানে বুৰাইছে ইখনৰ পিছত সিখন গাঁও

July 20, 2026 at 1:52 PM IST
Two youths died in a tragic road accident in Dima Hasao

ডিমা হাছাওত শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনাত দুই যুৱকৰ মৃত্যু

July 20, 2026 at 9:57 AM IST
MINISTER KESHAB MAHANTA

বান-দুৰ্যোগৰ বাবে সদায় প্ৰস্তুত চৰকাৰ; ঘোষণা মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ

July 19, 2026 at 10:27 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.