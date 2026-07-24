ETV Bharat / Videos

ৰে'লপথত ভূমিস্খলন: লামডিং-বদৰপুৰ পথত ৰে'ল চলাচল ব্যাহত - ইটিভি ভাৰত অসম

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ৰে'লপথত ভূমিস্খলন; লামডিং-বদৰপুৰ ৰে'লপথত ৰে'ল চলাচল ব্যাহত (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 24, 2026 at 4:05 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

হাফলং: নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত নিউ হাৰাংগাজাও ৰে'ল ষ্টেচনৰ ওচৰত ভূমিস্খলন । জানিব পৰা মতে, নিউ হাৰাংগাজাও ৰে'ল ষ্টেচনৰ ওচৰতে ৰে'লপথৰ তলৰ মাটি খহি যোৱাৰ ঘটনাত লামডিং–বদৰপুৰ পাহাৰ লাইনত ৰে'ল চলাচল ব্যাহত হৈছে ।

ৰে'লৱে সূত্ৰই জানিবলৈ দিয়া মতে, বৃহস্পতিবাৰে নিশা নিউ হাৰাংগাজাও ষ্টেচনৰ ১১৮/১–৩ অংশত প্ৰায় ২০০ মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যজুৰি ১নং আৰু ২নং লাইনৰ তলৰ মাটি খহি পৰাৰ ফলত দুয়োটা লাইন বেঁকা হৈ পৰে আৰু ৰে'ল চলাচলৰ বাবে অনুপযুক্ত হৈ উঠে ।

সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত ১নং আৰু ২নং লাইনত সম্পূৰ্ণৰূপে ৰে'ল চলাচল স্থগিত ৰখা হৈছে । বৰ্তমান ৩নং লাইনৰ জৰিয়তে ঘণ্টাত মাত্ৰ ১০ কিলোমিটাৰ গতিবেগত ৰে'ল চলোৱা হৈছে । ফলস্বৰূপে যাত্ৰীবাহী আৰু মালবাহী একাধিক ৰে'লৰ চলাচলত পলম হৈছে ।

ইয়াৰ মাজতে ক্ষতিগ্ৰস্ত অংশ শীঘ্ৰে মেৰামতি কৰি ১নং আৰু ২নং লাইন পুনৰ স্বাভাৱিকভাৱে চলাচলৰ উপযোগী কৰি তুলিবলৈ ৰে'ল বিভাগে যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰে পুনৰুদ্ধাৰৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে । পৰিস্থিতিৰ ওপৰত জ্যেষ্ঠ ৰে'ল বিষয়াসকলে তীক্ষ্ণ নজৰ ৰাখিছে আৰু অতি সোনকালে নিয়মীয়া ৰে'ল সেৱা পুনৰ আৰম্ভ কৰাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে বুলি উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে'ল কৰ্তৃপক্ষই জানিবলৈ দিয়ে ।  

লগতে পঢ়ক :বান পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত মুখ্য়মন্ত্ৰীৰ সংবাদমেল: জনতা ভৱনৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ - চৰাইদেউ

হাফলং: নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত নিউ হাৰাংগাজাও ৰে'ল ষ্টেচনৰ ওচৰত ভূমিস্খলন । জানিব পৰা মতে, নিউ হাৰাংগাজাও ৰে'ল ষ্টেচনৰ ওচৰতে ৰে'লপথৰ তলৰ মাটি খহি যোৱাৰ ঘটনাত লামডিং–বদৰপুৰ পাহাৰ লাইনত ৰে'ল চলাচল ব্যাহত হৈছে ।

ৰে'লৱে সূত্ৰই জানিবলৈ দিয়া মতে, বৃহস্পতিবাৰে নিশা নিউ হাৰাংগাজাও ষ্টেচনৰ ১১৮/১–৩ অংশত প্ৰায় ২০০ মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যজুৰি ১নং আৰু ২নং লাইনৰ তলৰ মাটি খহি পৰাৰ ফলত দুয়োটা লাইন বেঁকা হৈ পৰে আৰু ৰে'ল চলাচলৰ বাবে অনুপযুক্ত হৈ উঠে ।

সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত ১নং আৰু ২নং লাইনত সম্পূৰ্ণৰূপে ৰে'ল চলাচল স্থগিত ৰখা হৈছে । বৰ্তমান ৩নং লাইনৰ জৰিয়তে ঘণ্টাত মাত্ৰ ১০ কিলোমিটাৰ গতিবেগত ৰে'ল চলোৱা হৈছে । ফলস্বৰূপে যাত্ৰীবাহী আৰু মালবাহী একাধিক ৰে'লৰ চলাচলত পলম হৈছে ।

ইয়াৰ মাজতে ক্ষতিগ্ৰস্ত অংশ শীঘ্ৰে মেৰামতি কৰি ১নং আৰু ২নং লাইন পুনৰ স্বাভাৱিকভাৱে চলাচলৰ উপযোগী কৰি তুলিবলৈ ৰে'ল বিভাগে যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰে পুনৰুদ্ধাৰৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে । পৰিস্থিতিৰ ওপৰত জ্যেষ্ঠ ৰে'ল বিষয়াসকলে তীক্ষ্ণ নজৰ ৰাখিছে আৰু অতি সোনকালে নিয়মীয়া ৰে'ল সেৱা পুনৰ আৰম্ভ কৰাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে বুলি উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে'ল কৰ্তৃপক্ষই জানিবলৈ দিয়ে ।  

লগতে পঢ়ক :বান পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত মুখ্য়মন্ত্ৰীৰ সংবাদমেল: জনতা ভৱনৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ - চৰাইদেউ

For All Latest Updates

TAGGED:

নিউ হাৰাংগাজাও ৰেল ষ্টেচন
ৰেলপথত ভূমিস্খলন
ডিমা হাছাওত ৰেল চলাচল ব্যাহত
ইটিভি ভাৰত অসম
HARANGAJAO STATION LANDSLIDE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Flood hits hospital

চাৰিদিন ধৰি পানীৰ তলত ৰাজ্যিক চিকিৎসালয়, ৰোগীৰ হাহাকাৰ

July 24, 2026 at 3:45 PM IST
Jorhat Flood affected

যোৰহাট জিলাত মুঠ ১৭৯ খন ৰাজহ গাঁও জলমগ্ন, পুনৰ জাঁজী নদীৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি

July 24, 2026 at 2:41 PM IST
Dhubri girl death by drowning

বাৰিষাৰ ভৰা নৈত গা ধুবলৈ গৈ ধুবুৰীত কিশোৰীৰ সলিল সমাধি

July 24, 2026 at 1:22 PM IST
Tezpur Kanaklata Civil Hospital team travell to provide medical services to flood victims

বানাক্ৰান্তক চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াবলৈ কনকলতা অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ দলৰ যাত্ৰা

July 24, 2026 at 10:02 AM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.