ৰে'লপথত ভূমিস্খলন: লামডিং-বদৰপুৰ পথত ৰে'ল চলাচল ব্যাহত - ইটিভি ভাৰত অসম
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 24, 2026 at 4:05 PM IST
হাফলং: নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত নিউ হাৰাংগাজাও ৰে'ল ষ্টেচনৰ ওচৰত ভূমিস্খলন । জানিব পৰা মতে, নিউ হাৰাংগাজাও ৰে'ল ষ্টেচনৰ ওচৰতে ৰে'লপথৰ তলৰ মাটি খহি যোৱাৰ ঘটনাত লামডিং–বদৰপুৰ পাহাৰ লাইনত ৰে'ল চলাচল ব্যাহত হৈছে ।
ৰে'লৱে সূত্ৰই জানিবলৈ দিয়া মতে, বৃহস্পতিবাৰে নিশা নিউ হাৰাংগাজাও ষ্টেচনৰ ১১৮/১–৩ অংশত প্ৰায় ২০০ মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যজুৰি ১নং আৰু ২নং লাইনৰ তলৰ মাটি খহি পৰাৰ ফলত দুয়োটা লাইন বেঁকা হৈ পৰে আৰু ৰে'ল চলাচলৰ বাবে অনুপযুক্ত হৈ উঠে ।
সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত ১নং আৰু ২নং লাইনত সম্পূৰ্ণৰূপে ৰে'ল চলাচল স্থগিত ৰখা হৈছে । বৰ্তমান ৩নং লাইনৰ জৰিয়তে ঘণ্টাত মাত্ৰ ১০ কিলোমিটাৰ গতিবেগত ৰে'ল চলোৱা হৈছে । ফলস্বৰূপে যাত্ৰীবাহী আৰু মালবাহী একাধিক ৰে'লৰ চলাচলত পলম হৈছে ।
ইয়াৰ মাজতে ক্ষতিগ্ৰস্ত অংশ শীঘ্ৰে মেৰামতি কৰি ১নং আৰু ২নং লাইন পুনৰ স্বাভাৱিকভাৱে চলাচলৰ উপযোগী কৰি তুলিবলৈ ৰে'ল বিভাগে যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰে পুনৰুদ্ধাৰৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে । পৰিস্থিতিৰ ওপৰত জ্যেষ্ঠ ৰে'ল বিষয়াসকলে তীক্ষ্ণ নজৰ ৰাখিছে আৰু অতি সোনকালে নিয়মীয়া ৰে'ল সেৱা পুনৰ আৰম্ভ কৰাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে বুলি উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে'ল কৰ্তৃপক্ষই জানিবলৈ দিয়ে ।
হাফলং: নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত নিউ হাৰাংগাজাও ৰে'ল ষ্টেচনৰ ওচৰত ভূমিস্খলন । জানিব পৰা মতে, নিউ হাৰাংগাজাও ৰে'ল ষ্টেচনৰ ওচৰতে ৰে'লপথৰ তলৰ মাটি খহি যোৱাৰ ঘটনাত লামডিং–বদৰপুৰ পাহাৰ লাইনত ৰে'ল চলাচল ব্যাহত হৈছে ।
ৰে'লৱে সূত্ৰই জানিবলৈ দিয়া মতে, বৃহস্পতিবাৰে নিশা নিউ হাৰাংগাজাও ষ্টেচনৰ ১১৮/১–৩ অংশত প্ৰায় ২০০ মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যজুৰি ১নং আৰু ২নং লাইনৰ তলৰ মাটি খহি পৰাৰ ফলত দুয়োটা লাইন বেঁকা হৈ পৰে আৰু ৰে'ল চলাচলৰ বাবে অনুপযুক্ত হৈ উঠে ।
সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত ১নং আৰু ২নং লাইনত সম্পূৰ্ণৰূপে ৰে'ল চলাচল স্থগিত ৰখা হৈছে । বৰ্তমান ৩নং লাইনৰ জৰিয়তে ঘণ্টাত মাত্ৰ ১০ কিলোমিটাৰ গতিবেগত ৰে'ল চলোৱা হৈছে । ফলস্বৰূপে যাত্ৰীবাহী আৰু মালবাহী একাধিক ৰে'লৰ চলাচলত পলম হৈছে ।
ইয়াৰ মাজতে ক্ষতিগ্ৰস্ত অংশ শীঘ্ৰে মেৰামতি কৰি ১নং আৰু ২নং লাইন পুনৰ স্বাভাৱিকভাৱে চলাচলৰ উপযোগী কৰি তুলিবলৈ ৰে'ল বিভাগে যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰে পুনৰুদ্ধাৰৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে । পৰিস্থিতিৰ ওপৰত জ্যেষ্ঠ ৰে'ল বিষয়াসকলে তীক্ষ্ণ নজৰ ৰাখিছে আৰু অতি সোনকালে নিয়মীয়া ৰে'ল সেৱা পুনৰ আৰম্ভ কৰাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে বুলি উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে'ল কৰ্তৃপক্ষই জানিবলৈ দিয়ে ।