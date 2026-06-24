ETV Bharat / Videos

তিনিচুকীয়াত ওলাইছে লাখে লাখে টকা-সোণৰ অলংকাৰ: গ্ৰেপ্তাৰ ৩ সুদখোৰ - ILLEGAL MONEY LENDER ARRESTED

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
তিনিচুকীয়াত ওলাইছে লাখে লাখে টকা-সোণৰ অলংকাৰ:গ্ৰেপ্তাৰ ৩ সুদখোৰ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 24, 2026 at 12:52 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

তিনিচুকীয়া: তিনিচুকীয়া জিলাৰ বৰহাপজানত ওলাইছে লাখে লাখে টকা । ওলাইছে সোণ-ৰূপৰ আ-অলংকাৰ, গাড়ী-মটৰচাইকেল আদি  ৷ 

তিনিচুকীয়া জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক মায়ং কুমাৰৰ নিৰ্দেশত ডুমডুমা সমজিলা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নেতৃত্বত আৰক্ষীৰ এটা দলে সোমবাৰে নিশা বৰহাপজানৰ নতুন বজাৰত এক বিশেষ অভিযান চলাই তিনিটা সুদখোৰক হাতেলোটে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে  ৷

আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা সুদখোৰ তিনিটা ক্ৰমে নুৰ খান, প্ৰমোদ কুমাৰ চাহু আৰু আতুশ গুপ্তা  ৷ 

পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীয়ে ধৃত তিনি সুদখোৰৰ বাসগৃহৰ পৰা ১৭ লাখ ৫০ হাজাৰ টকা, ৪১২ গ্ৰাম সোণৰ আ-অলংকাৰ, ৩০২ গ্ৰাম ৰূপৰ আ-অলংকাৰ, ৩ খন বিলাসী বাহন, ৬ খন মটৰচাইকেল, কেইবাটাও ম’বাইল ফোন, কেইবাখনো বেংক পাঁচবুক আৰু কেতবোৰ আপত্তিজনক নথিপত্ৰ জব্দ কৰে ৷

অভিযানটো নেতৃত্ব দিয়া ডুমডুমা সমজিলা আৰক্ষী অধীক্ষক দিগন্ত দত্তই কয়,"ধৃত তিনি সুদখোৰক আজি বিয়লি ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে  ৷ ধৃত তিনি সুদখোৰে ধন পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰা ব্যক্তিৰ সম্পত্তি, সোণ-ৰূপৰ অলংকাৰ আৰু বাহন, বাইক কাঢ়ি ৰাখিছিল ৷ 

সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু কোন কোন জড়িত হৈ আছে বা কিমান দিনৰ পৰা এই চক্ৰটো সক্ৰিয় হৈ আছিল পোহৰলৈ আহিব ৷"

লগতে পঢ়ক:মুখ্যমন্ত্ৰী-শীৰ্ষ আমোলাৰ নাম লৈ প্ৰৱঞ্চনা, অৰুণাচলত ৩৪ কোটিৰ জালিয়াতিৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ ঋষিৰাজ বৰকটকী

৮ টাকৈ সোণালী বান্দৰ উদ্ধাৰ, ৯ সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ

তিনিচুকীয়া: তিনিচুকীয়া জিলাৰ বৰহাপজানত ওলাইছে লাখে লাখে টকা । ওলাইছে সোণ-ৰূপৰ আ-অলংকাৰ, গাড়ী-মটৰচাইকেল আদি  ৷ 

তিনিচুকীয়া জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক মায়ং কুমাৰৰ নিৰ্দেশত ডুমডুমা সমজিলা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নেতৃত্বত আৰক্ষীৰ এটা দলে সোমবাৰে নিশা বৰহাপজানৰ নতুন বজাৰত এক বিশেষ অভিযান চলাই তিনিটা সুদখোৰক হাতেলোটে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে  ৷

আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা সুদখোৰ তিনিটা ক্ৰমে নুৰ খান, প্ৰমোদ কুমাৰ চাহু আৰু আতুশ গুপ্তা  ৷ 

পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীয়ে ধৃত তিনি সুদখোৰৰ বাসগৃহৰ পৰা ১৭ লাখ ৫০ হাজাৰ টকা, ৪১২ গ্ৰাম সোণৰ আ-অলংকাৰ, ৩০২ গ্ৰাম ৰূপৰ আ-অলংকাৰ, ৩ খন বিলাসী বাহন, ৬ খন মটৰচাইকেল, কেইবাটাও ম’বাইল ফোন, কেইবাখনো বেংক পাঁচবুক আৰু কেতবোৰ আপত্তিজনক নথিপত্ৰ জব্দ কৰে ৷

অভিযানটো নেতৃত্ব দিয়া ডুমডুমা সমজিলা আৰক্ষী অধীক্ষক দিগন্ত দত্তই কয়,"ধৃত তিনি সুদখোৰক আজি বিয়লি ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে  ৷ ধৃত তিনি সুদখোৰে ধন পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰা ব্যক্তিৰ সম্পত্তি, সোণ-ৰূপৰ অলংকাৰ আৰু বাহন, বাইক কাঢ়ি ৰাখিছিল ৷ 

সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু কোন কোন জড়িত হৈ আছে বা কিমান দিনৰ পৰা এই চক্ৰটো সক্ৰিয় হৈ আছিল পোহৰলৈ আহিব ৷"

লগতে পঢ়ক:মুখ্যমন্ত্ৰী-শীৰ্ষ আমোলাৰ নাম লৈ প্ৰৱঞ্চনা, অৰুণাচলত ৩৪ কোটিৰ জালিয়াতিৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ ঋষিৰাজ বৰকটকী

৮ টাকৈ সোণালী বান্দৰ উদ্ধাৰ, ৯ সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ

For All Latest Updates

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
তিনিচুকীয়া
সুদখোৰ
সুদখোৰ আতংক
ILLEGAL MONEY LENDER ARRESTED

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

bambo bridge

দলং নাই, বাঁহৰ সাঁকোৰে বিপদসংকুল যাত্ৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ

June 24, 2026 at 10:30 AM IST
Jorhat Municipality corruption

কৃত্ৰিম বানৰ কবলত যোৰহাট নগৰ; পৌৰসভাৰ বিৰুদ্ধে ব্যাপক দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ

June 23, 2026 at 9:19 PM IST
AATSA Protest in Mariani

মৰিয়নীত অসম-নাগালেণ্ড সংযোগী পথ অবৰোধ আটছাৰ, সীমা সমস্যা সমাধানৰ দাবী

June 23, 2026 at 5:30 PM IST
MLA Mehboob Muktar

ধিং সমষ্টিত উন্নত জাতৰ ধানৰ বীজ বিতৰণ বিধায়ক মেহবুব মুক্তাৰৰ

June 23, 2026 at 5:16 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.