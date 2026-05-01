মাহেকীয়া গুণ্ডা টেক্স লৈ জালত পৰিল আঞ্চলিক বন বিষয়া - LAKHIMPUR NEWS
Published : May 1, 2026 at 8:50 PM IST
লখিমপুৰ : দৰমহাৰ টকাৰে মন নভৰা হৈছে একাংশ চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ ৷ এইবাৰ ডাম্পাৰৰ মালিকৰ পৰা মাহেকীয়া ধন বিচাৰি দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ জালত পৰিল লখিমপুৰৰ আঞ্চলিক বন বিষয়া । অমৃত গগৈ নামৰ এজন ডাম্পাৰ ব্যৱসায়ীৰ পৰা লখিমপুৰৰ আঞ্চলিক বন বিষয়া শিৱাশীষ শাণ্ডিল্যই ১২ হাজাৰ টকা উৎকোচ লওতেই শুকুৰবাৰে ধৰা পেলালে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই ।
ডাম্পাৰৰ মালিক অমৃত গগৈয়ে দিয়া অভিযোগৰ ভিত্তিতে শুকুৰবাবে অভিযান চলাই দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই উৎকোচ লওতেই বিষয়াজনক হাতেলোটে ধৰা পেলায় ৷ এই সন্দৰ্ভত ডাম্পাৰৰ মালিক অমৃত গগৈয়ে কয়,"মাহেকীয়া ধন নিদিয়াৰ বাবেই ডাম্পাৰখন ধৰিছিল । ১২ হাজাৰ টকা মাহেকীয়া দিব লাগে বুলি বন বিষয়াজনে দাবী কৰিছিল । সেয়ে বিষয়টো বিধায়ক মানৱ ডেকাক কোৱাত তেওঁ মোক দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ কাষ চাপিবলৈ কৈছিল ৷ শুকুৰবাৰে বিয়লি দাবী কৰা ধন দি থাকোতে বন বিষয়াজনক দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই হাতেলোটে কৰায়ত্ত্ব কৰে ৷"
