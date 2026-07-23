লাহৰীঘাটত আটক ড্ৰাগছসহ সৰবৰাহকাৰী - ড্ৰাগছ কণ্টেইনাৰ
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 23, 2026 at 5:04 PM IST
মৰিগাঁও: ড্ৰাগছ তথা নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ বিৰুদ্ধে আজিও অসম আৰক্ষী সষ্টম হৈ আছে ৷ এইবাৰ লাহৰীঘাট অঞ্চলত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে তীব্ৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে । বৃহস্পতিবাৰে ভেলৌগুৰি আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত হাঁহচৰাত চলোৱা এক অভিযানে সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
সম-জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক অমৰজ্যোতি শইকীয়া আৰু ভেলৌগুৰি আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া মৃদুল ৰুদ্ৰ পালৰ প্ৰত্যক্ষ নেতৃত্বত চলা এই অভিযানত বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছসহ এটা কুখ্যাত সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰা হয় । ধৃত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী হাঁহচৰাৰ খাইৰুল ইছলাম বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ।
অভিযানকাৰী ভেলৌগুৰি আৰক্ষীৰ দলটোৱে ধৃত খাইৰুলৰ পৰা ড্ৰাগছভৰ্তি ১৫ টা সৰু-বৰ কণ্টেইনাৰ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । আৰক্ষীয়ে উল্লেখ কৰা মতে, জব্দ কৰা কণ্টেইনাৰকেইটাত থকা ড্ৰাগছখিনিৰ মুঠ ওজন ২০.৬৬ গ্ৰাম । বৰ্তমান ভেলৌগুৰি আৰক্ষীয়ে ধৃত খাইৰুল ইছলামক থানাতে সোধাপোছা অব্যাহত ৰাখিছে ৷ ইফালে এই সমগ্ৰ কাণ্ডৰ সৈতে আন কোনো লোক জড়িত হৈ আছে নেকি, সেই সন্দৰ্ভতো আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ।
লগতে পঢ়ক : বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ উদ্ধাৰ, নগদ ১৪ লাখ টকা জব্দ
লগতে পঢ়ক : ড্ৰাগছ বিৰোধী সজাগতা সভা, অভিভাৱকলৈ বিশেষ আহ্বান
মৰিগাঁও: ড্ৰাগছ তথা নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ বিৰুদ্ধে আজিও অসম আৰক্ষী সষ্টম হৈ আছে ৷ এইবাৰ লাহৰীঘাট অঞ্চলত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে তীব্ৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে । বৃহস্পতিবাৰে ভেলৌগুৰি আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত হাঁহচৰাত চলোৱা এক অভিযানে সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
সম-জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক অমৰজ্যোতি শইকীয়া আৰু ভেলৌগুৰি আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া মৃদুল ৰুদ্ৰ পালৰ প্ৰত্যক্ষ নেতৃত্বত চলা এই অভিযানত বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছসহ এটা কুখ্যাত সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰা হয় । ধৃত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী হাঁহচৰাৰ খাইৰুল ইছলাম বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ।
অভিযানকাৰী ভেলৌগুৰি আৰক্ষীৰ দলটোৱে ধৃত খাইৰুলৰ পৰা ড্ৰাগছভৰ্তি ১৫ টা সৰু-বৰ কণ্টেইনাৰ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । আৰক্ষীয়ে উল্লেখ কৰা মতে, জব্দ কৰা কণ্টেইনাৰকেইটাত থকা ড্ৰাগছখিনিৰ মুঠ ওজন ২০.৬৬ গ্ৰাম । বৰ্তমান ভেলৌগুৰি আৰক্ষীয়ে ধৃত খাইৰুল ইছলামক থানাতে সোধাপোছা অব্যাহত ৰাখিছে ৷ ইফালে এই সমগ্ৰ কাণ্ডৰ সৈতে আন কোনো লোক জড়িত হৈ আছে নেকি, সেই সন্দৰ্ভতো আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ।
লগতে পঢ়ক : বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ উদ্ধাৰ, নগদ ১৪ লাখ টকা জব্দ
লগতে পঢ়ক : ড্ৰাগছ বিৰোধী সজাগতা সভা, অভিভাৱকলৈ বিশেষ আহ্বান