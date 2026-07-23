ETV Bharat / Videos

লাহৰীঘাটত আটক ড্ৰাগছসহ সৰবৰাহকাৰী - ড্ৰাগছ কণ্টেইনাৰ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
লাহৰীঘাট অঞ্চলত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ তীব্ৰ অভিযান (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 23, 2026 at 5:04 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

মৰিগাঁও: ড্ৰাগছ তথা নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ বিৰুদ্ধে আজিও অসম আৰক্ষী সষ্টম হৈ আছে ৷ এইবাৰ লাহৰীঘাট অঞ্চলত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে তীব্ৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে । বৃহস্পতিবাৰে ভেলৌগুৰি আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত হাঁহচৰাত চলোৱা এক অভিযানে সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

সম-জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক অমৰজ্যোতি শইকীয়া আৰু ভেলৌগুৰি আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া মৃদুল ৰুদ্ৰ পালৰ প্ৰত্যক্ষ নেতৃত্বত চলা এই অভিযানত বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছসহ এটা কুখ্যাত সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰা হয় । ধৃত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী হাঁহচৰাৰ খাইৰুল ইছলাম বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ।

অভিযানকাৰী ভেলৌগুৰি আৰক্ষীৰ দলটোৱে ধৃত খাইৰুলৰ পৰা ড্ৰাগছভৰ্তি ১৫ টা সৰু-বৰ কণ্টেইনাৰ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । আৰক্ষীয়ে উল্লেখ কৰা মতে, জব্দ কৰা কণ্টেইনাৰকেইটাত থকা ড্ৰাগছখিনিৰ মুঠ ওজন ২০.৬৬ গ্ৰাম । বৰ্তমান ভেলৌগুৰি আৰক্ষীয়ে ধৃত খাইৰুল ইছলামক থানাতে সোধাপোছা অব্যাহত ৰাখিছে ৷ ইফালে এই সমগ্ৰ কাণ্ডৰ সৈতে আন কোনো লোক জড়িত হৈ আছে নেকি, সেই সন্দৰ্ভতো আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ।

লগতে পঢ়ক : বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ উদ্ধাৰ, নগদ ১৪ লাখ টকা জব্দ

লগতে পঢ়ক : ড্ৰাগছ বিৰোধী সজাগতা সভা, অভিভাৱকলৈ বিশেষ আহ্বান

মৰিগাঁও: ড্ৰাগছ তথা নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ বিৰুদ্ধে আজিও অসম আৰক্ষী সষ্টম হৈ আছে ৷ এইবাৰ লাহৰীঘাট অঞ্চলত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে তীব্ৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে । বৃহস্পতিবাৰে ভেলৌগুৰি আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত হাঁহচৰাত চলোৱা এক অভিযানে সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

সম-জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক অমৰজ্যোতি শইকীয়া আৰু ভেলৌগুৰি আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া মৃদুল ৰুদ্ৰ পালৰ প্ৰত্যক্ষ নেতৃত্বত চলা এই অভিযানত বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছসহ এটা কুখ্যাত সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰা হয় । ধৃত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী হাঁহচৰাৰ খাইৰুল ইছলাম বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ।

অভিযানকাৰী ভেলৌগুৰি আৰক্ষীৰ দলটোৱে ধৃত খাইৰুলৰ পৰা ড্ৰাগছভৰ্তি ১৫ টা সৰু-বৰ কণ্টেইনাৰ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । আৰক্ষীয়ে উল্লেখ কৰা মতে, জব্দ কৰা কণ্টেইনাৰকেইটাত থকা ড্ৰাগছখিনিৰ মুঠ ওজন ২০.৬৬ গ্ৰাম । বৰ্তমান ভেলৌগুৰি আৰক্ষীয়ে ধৃত খাইৰুল ইছলামক থানাতে সোধাপোছা অব্যাহত ৰাখিছে ৷ ইফালে এই সমগ্ৰ কাণ্ডৰ সৈতে আন কোনো লোক জড়িত হৈ আছে নেকি, সেই সন্দৰ্ভতো আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ।

লগতে পঢ়ক : বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ উদ্ধাৰ, নগদ ১৪ লাখ টকা জব্দ

লগতে পঢ়ক : ড্ৰাগছ বিৰোধী সজাগতা সভা, অভিভাৱকলৈ বিশেষ আহ্বান

For All Latest Updates

TAGGED:

ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান
ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী
ভেলৌগুৰি আৰক্ষী চকী
ড্ৰাগছ কণ্টেইনাৰ
DETAIN DRUGS PADDLER

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

All Tiwa Womens Association

মৰিগাঁৱত সদৌ তিৱা মহিলা সন্থাৰ ৩৬ সংখ্যক কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন

July 23, 2026 at 3:11 PM IST
Majuli News

বানপীড়িতৰ কাষত মাজুলী জিলা প্ৰশাসন আৰু শালমৰাৰ নৌকা শিল্পী, ২০ খনকৈ হাত নাও শিৱসাগৰলৈ প্ৰেৰণ

July 22, 2026 at 9:56 PM IST
Demand for repair of the embankment of Jaji River in Teok

আমি দহ বছৰ পিছুৱাই গ'লো ! জাঁজী নদীৰ ছিগা মথাউৰিত বানাক্ৰান্তৰ বিননি

July 22, 2026 at 1:52 PM IST
Assam Premium League 2026

অসম প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ বাবে নিৰ্বাচিত অবিনাশ ফুকন; উৎফুল্লিত পিতৃ-মাতৃ, গোলাঘাটৰ ক্ৰীড়ানুৰাগী

July 22, 2026 at 1:49 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.