নাবালিকা ধৰ্ষণকাৰীক ২০ বছৰৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড কোকৰাঝাৰ আদালতৰ - KOKRAJHAR RAPIST IMPRISONMENT
Published : May 16, 2026 at 7:51 AM IST
কোকৰাঝাৰ : কোকৰাঝাৰৰ বিশেষ আদালতে এগৰাকী নাবালিকাক ধৰ্ষণ কৰা ধৰ্ষণকাৰীৰ বিৰুদ্ধে শুকুৰবাৰে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান কৰে ৷ চৰকাৰী অধিবক্তা মনজিৎ ঘোষে জানিবলৈ দিয়া মতে, বিশেষ আদালতত চলি থকা ৫৭/২০২২ নম্বৰত পঞ্জীয়ন হোৱা গোচৰৰ ভিত্তিত বিশেষ আদালতৰ বিচাৰপতি নুৰজামাল হকৰ বিচাৰপীঠে এগৰাকী নাবালিকাক ধৰ্ষণ কৰাৰ অপৰাধত ধৰ্ষণকাৰী মোহৰ আলীৰ বিৰুদ্ধে চূড়ান্ত ৰায়দান কৰি ২০ বছৰৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড আৰু ২৫ হেজাৰ টকা জৰিমনা বিহে । ২৫ হেজাৰ টকা আদায় দিব নোৱাৰিলে অতিৰিক্ত ছমাহৰ কাৰাবাসৰো ৰায় দিয়ে ।
ঘটনা সন্দৰ্ভত অধিবক্তাগৰাকীয়ে কয়, "২০২২ চনৰ ৭ জুলাইৰ দিনাখন মোহৰ আলী নামৰ ধৰ্ষণকাৰীজনে কোকৰাঝাৰ চহৰৰ সমীপৱৰ্তী কঁঠালগুৰি গাঁৱৰ এগৰাকী ১৫ বছৰীয়া নাবালিকাক দিনৰ প্ৰায় ১২ বজাত গৌৰাং নদীৰ ওচৰৰ মৰাপাট খেতিপথাৰলৈ ফুচুলাই মাতি নি উপৰ্যুপৰি ধৰ্ষণ কৰি পেলাই থৈ আহে ৷ ঘটনা সন্দৰ্ভত পৰিয়ালৰ লোকে দাখিল কৰা এজাহাৰৰ ভিত্তিত পঞ্জীয়ন হোৱা গোচৰ নম্বৰ ৩৬২/২০২২ত ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ পক্সো আইনৰ অধীনত কোকৰাঝাৰ আৰক্ষীয়ে মোহৰ আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ৷"
