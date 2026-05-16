ETV Bharat / Videos

নাবালিকা ধৰ্ষণকাৰীক ২০ বছৰৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড কোকৰাঝাৰ আদালতৰ - KOKRAJHAR RAPIST IMPRISONMENT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
নাবালিকা ধৰ্ষণকাৰীক ২০ বছৰৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড কোকৰাঝাৰ আদালতৰ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 16, 2026 at 7:51 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

কোকৰাঝাৰ : কোকৰাঝাৰৰ বিশেষ আদালতে এগৰাকী নাবালিকাক ধৰ্ষণ কৰা ধৰ্ষণকাৰীৰ বিৰুদ্ধে শুকুৰবাৰে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান কৰে ৷ চৰকাৰী অধিবক্তা মনজিৎ ঘোষে জানিবলৈ দিয়া মতে, বিশেষ আদালতত চলি থকা ৫৭/২০২২ নম্বৰত পঞ্জীয়ন হোৱা গোচৰৰ ভিত্তিত বিশেষ আদালতৰ বিচাৰপতি নুৰজামাল হকৰ বিচাৰপীঠে এগৰাকী নাবালিকাক ধৰ্ষণ কৰাৰ অপৰাধত ধৰ্ষণকাৰী মোহৰ আলীৰ বিৰুদ্ধে চূড়ান্ত ৰায়দান কৰি ২০ বছৰৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড আৰু ২৫ হেজাৰ টকা জৰিমনা বিহে । ২৫ হেজাৰ টকা আদায় দিব নোৱাৰিলে অতিৰিক্ত ছমাহৰ কাৰাবাসৰো ৰায় দিয়ে ।  

ঘটনা সন্দৰ্ভত অধিবক্তাগৰাকীয়ে কয়, "২০২২ চনৰ ৭ জুলাইৰ দিনাখন মোহৰ আলী নামৰ ধৰ্ষণকাৰীজনে কোকৰাঝাৰ চহৰৰ সমীপৱৰ্তী কঁঠালগুৰি গাঁৱৰ এগৰাকী ১৫ বছৰীয়া নাবালিকাক দিনৰ প্ৰায় ১২ বজাত গৌৰাং নদীৰ ওচৰৰ মৰাপাট খেতিপথাৰলৈ ফুচুলাই মাতি নি উপৰ্যুপৰি ধৰ্ষণ কৰি পেলাই থৈ আহে ৷ ঘটনা সন্দৰ্ভত পৰিয়ালৰ লোকে দাখিল কৰা এজাহাৰৰ ভিত্তিত পঞ্জীয়ন হোৱা গোচৰ নম্বৰ ৩৬২/২০২২ত ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ পক্সো আইনৰ অধীনত কোকৰাঝাৰ আৰক্ষীয়ে মোহৰ আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ৷"

লগতে পঢ়ক :দায়িত্ব লৈ তৎপৰ মুখ্যমন্ত্রী : কেইবাটাও বিভাগৰ বিষয়াৰে ছয়ঘণ্টীয়া ৰুদ্ধদ্বাৰ পৰ্যালোচনা বৈঠক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ
লগতে পঢ়ক :জিলা আয়ুক্তৰ নিমন্ত্ৰণৰ পাছতো পৰ্যালোচনা সভাত উপস্থিত নথকা দুই শিক্ষকক নিলম্বন শিক্ষা বিভাগৰ

কোকৰাঝাৰ : কোকৰাঝাৰৰ বিশেষ আদালতে এগৰাকী নাবালিকাক ধৰ্ষণ কৰা ধৰ্ষণকাৰীৰ বিৰুদ্ধে শুকুৰবাৰে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান কৰে ৷ চৰকাৰী অধিবক্তা মনজিৎ ঘোষে জানিবলৈ দিয়া মতে, বিশেষ আদালতত চলি থকা ৫৭/২০২২ নম্বৰত পঞ্জীয়ন হোৱা গোচৰৰ ভিত্তিত বিশেষ আদালতৰ বিচাৰপতি নুৰজামাল হকৰ বিচাৰপীঠে এগৰাকী নাবালিকাক ধৰ্ষণ কৰাৰ অপৰাধত ধৰ্ষণকাৰী মোহৰ আলীৰ বিৰুদ্ধে চূড়ান্ত ৰায়দান কৰি ২০ বছৰৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড আৰু ২৫ হেজাৰ টকা জৰিমনা বিহে । ২৫ হেজাৰ টকা আদায় দিব নোৱাৰিলে অতিৰিক্ত ছমাহৰ কাৰাবাসৰো ৰায় দিয়ে ।  

ঘটনা সন্দৰ্ভত অধিবক্তাগৰাকীয়ে কয়, "২০২২ চনৰ ৭ জুলাইৰ দিনাখন মোহৰ আলী নামৰ ধৰ্ষণকাৰীজনে কোকৰাঝাৰ চহৰৰ সমীপৱৰ্তী কঁঠালগুৰি গাঁৱৰ এগৰাকী ১৫ বছৰীয়া নাবালিকাক দিনৰ প্ৰায় ১২ বজাত গৌৰাং নদীৰ ওচৰৰ মৰাপাট খেতিপথাৰলৈ ফুচুলাই মাতি নি উপৰ্যুপৰি ধৰ্ষণ কৰি পেলাই থৈ আহে ৷ ঘটনা সন্দৰ্ভত পৰিয়ালৰ লোকে দাখিল কৰা এজাহাৰৰ ভিত্তিত পঞ্জীয়ন হোৱা গোচৰ নম্বৰ ৩৬২/২০২২ত ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ পক্সো আইনৰ অধীনত কোকৰাঝাৰ আৰক্ষীয়ে মোহৰ আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ৷"

লগতে পঢ়ক :দায়িত্ব লৈ তৎপৰ মুখ্যমন্ত্রী : কেইবাটাও বিভাগৰ বিষয়াৰে ছয়ঘণ্টীয়া ৰুদ্ধদ্বাৰ পৰ্যালোচনা বৈঠক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ
লগতে পঢ়ক :জিলা আয়ুক্তৰ নিমন্ত্ৰণৰ পাছতো পৰ্যালোচনা সভাত উপস্থিত নথকা দুই শিক্ষকক নিলম্বন শিক্ষা বিভাগৰ

For All Latest Updates

TAGGED:

কোকৰাঝাৰ বিশেষ আদালত
ধৰ্ষণকাৰীক সশ্ৰম কাৰাদণ্ড
নাবালিকা ধৰ্ষণকাৰীক কাৰাদণ্ড
ইটিভি ভাৰত অসম
KOKRAJHAR RAPIST IMPRISONMENT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

...view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Police arrested two thieves with goods worth over lakh rupees in Barpetaroad

আৰক্ষীৰ বৃহৎ সফলতা, লক্ষাধিক টকাৰ সামগ্ৰীসহ আৰক্ষীৰ জালত দুই কুখ্যাত চোৰ

May 15, 2026 at 7:40 PM IST
PLATINUM JUBILEE

সোণাপুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ গৌৰৱোজ্জ্বল ৭৫ বছৰ : উৰিল ৭৫ খনকৈ পতাকা

May 15, 2026 at 5:50 PM IST
Landslide in Dima Hasao

ভূমিস্খলনৰ ফলত পুনৰ বন্ধ হ'ল হাফলং-শিলচৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ

May 15, 2026 at 5:40 PM IST
Labour of Baska missing in Keralam

কেৰালামত সন্ধানহীন বাক্সাৰ শ্ৰমিক

May 15, 2026 at 4:02 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.