ETV Bharat / Videos

কোজাগৰী লক্ষ্মী পূজা : মাজুলীৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ঐশ্বৰ্য-বিভূতিৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী মহালক্ষ্মীৰ আৰাধনা

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
মাজুলীৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ঐশ্বৰ্য-বিভূতিৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী মহালক্ষ্মীৰ আৰাধনা (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 25, 2026 at 3:54 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

মাজুলী : দেওবাৰে পবিত্ৰ লক্ষ্মী পূৰ্ণিমা উপলক্ষে ধন, ঐশ্বৰ্য-বিভূতিৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী মহালক্ষ্মীৰ আৰাধনাৰে মুখৰিত হৈছে ৰাজ্যৰ আকাশ-বতাহ । বাদ পৰি ৰোৱা নাই সত্ৰ নগৰী মাজুলীও ৷ মাজুলীৰ বিভিন্ন স্থানত উলহ-মালহেৰে লক্ষ্মী পূজা পালন কৰা হৈছে । মাজুলীৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ লগতে বনগাঁও চাৰিআলিৰ ব্যৱসায়ী সন্থাই বিগত বছৰবোৰৰ দৰে এইবাৰো বনগাঁও চাৰিআলিত উলহ-মালহেৰে লক্ষ্মী পূজা উদযাপন কৰিছে ।

দিনজোৰা কাৰ্যসূচী অনুসৰি দিনৰ ভাগত নাম-প্ৰসংগৰ লগতে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হোৱাৰ বিপৰীতে নিশালৈ দক্ষিণপাট কৈৱৰ্ত গাঁৱৰ কণ কণ শিশু শিল্পীৰ দ্বাৰা ভাওনা প্ৰদৰ্শন হ'ব । এই কাৰ্যসূচীত অঞ্চলটোৰ ৰাইজক অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ উদ্যোক্তাসকলে আহ্বান জনায় ।

উল্লেখ্য যে, শ্ৰীশ্ৰী লক্ষ্মী পূজাৰ দিনাৰ পৰাই মাজুলী পৰিণত হয় দ্বিতীয় বৃন্দাবন লৈ অৰ্থাৎ লক্ষ্মী পূৰ্ণিমাৰ দিনটোৰ পৰাই মাজুলীত আৰম্ভ হয় শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলাৰ আখৰা । দেওবাৰৰ পৰা এমাহ জোৰা আখৰাৰ অন্তত ৰাস পূৰ্ণিমাত মাজুলীৰ গৌৰৱ ৰাস মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত হয় ।

লগতে পঢ়ক : কোজাগৰী লক্ষ্মী পূজা ২০২৬ : মা লক্ষ্মীৰ কৃপা লাভৰ ধৰ্মীয়, আধ্যাত্মিক আৰু সামাজিক তাৎপৰ্য...

লগতে পঢ়ক : লক্ষ্মী দেৱীৰ পূজা : গুৱাহাটীৰ ভিন্ন বজাৰত পূজাৰ সামগ্ৰী ক্ৰয়ৰ বাবে ক্ৰেতাৰ ভিৰ

মাজুলী : দেওবাৰে পবিত্ৰ লক্ষ্মী পূৰ্ণিমা উপলক্ষে ধন, ঐশ্বৰ্য-বিভূতিৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী মহালক্ষ্মীৰ আৰাধনাৰে মুখৰিত হৈছে ৰাজ্যৰ আকাশ-বতাহ । বাদ পৰি ৰোৱা নাই সত্ৰ নগৰী মাজুলীও ৷ মাজুলীৰ বিভিন্ন স্থানত উলহ-মালহেৰে লক্ষ্মী পূজা পালন কৰা হৈছে । মাজুলীৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ লগতে বনগাঁও চাৰিআলিৰ ব্যৱসায়ী সন্থাই বিগত বছৰবোৰৰ দৰে এইবাৰো বনগাঁও চাৰিআলিত উলহ-মালহেৰে লক্ষ্মী পূজা উদযাপন কৰিছে ।

দিনজোৰা কাৰ্যসূচী অনুসৰি দিনৰ ভাগত নাম-প্ৰসংগৰ লগতে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হোৱাৰ বিপৰীতে নিশালৈ দক্ষিণপাট কৈৱৰ্ত গাঁৱৰ কণ কণ শিশু শিল্পীৰ দ্বাৰা ভাওনা প্ৰদৰ্শন হ'ব । এই কাৰ্যসূচীত অঞ্চলটোৰ ৰাইজক অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ উদ্যোক্তাসকলে আহ্বান জনায় ।

উল্লেখ্য যে, শ্ৰীশ্ৰী লক্ষ্মী পূজাৰ দিনাৰ পৰাই মাজুলী পৰিণত হয় দ্বিতীয় বৃন্দাবন লৈ অৰ্থাৎ লক্ষ্মী পূৰ্ণিমাৰ দিনটোৰ পৰাই মাজুলীত আৰম্ভ হয় শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলাৰ আখৰা । দেওবাৰৰ পৰা এমাহ জোৰা আখৰাৰ অন্তত ৰাস পূৰ্ণিমাত মাজুলীৰ গৌৰৱ ৰাস মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত হয় ।

লগতে পঢ়ক : কোজাগৰী লক্ষ্মী পূজা ২০২৬ : মা লক্ষ্মীৰ কৃপা লাভৰ ধৰ্মীয়, আধ্যাত্মিক আৰু সামাজিক তাৎপৰ্য...

লগতে পঢ়ক : লক্ষ্মী দেৱীৰ পূজা : গুৱাহাটীৰ ভিন্ন বজাৰত পূজাৰ সামগ্ৰী ক্ৰয়ৰ বাবে ক্ৰেতাৰ ভিৰ

For All Latest Updates

TAGGED:

পবিত্ৰ লক্ষ্মী পূৰ্ণিমা
দেৱী মহালক্ষ্মীৰ আৰাধনাৰ
লক্ষ্মী পূৰ্ণিমাৰ দিন
মাজুলীৰ গৌৰৱ ৰাস মহোৎসৱ

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

A new political party will be formed in Morigaon, who will be in the leadership?

মধ্য অসমত নতুন ৰাজনৈতিক দলৰ উকমুকনি, কি নাম হ'ব এই দলৰ ?

October 24, 2026 at 9:58 PM IST
112 DURGA PUJA IDOLS IMMERSED IN TWO DAYS AT PANDU GHAT IN GUWAHATI

পাণ্ডুঘাটত দুদিনত ১১২ খন দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জন

October 23, 2026 at 5:05 PM IST
MLA Chandra Mohan Patowary participate Vijaya Dashami Celebrates in Nalbari

টিহুত ১০০ ফুট উচ্চতাৰ ৰাৱণৰ প্ৰতিকী দাহ জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা চন্দ্ৰ মোহন পাটোৱাৰীৰ

October 21, 2026 at 10:50 PM IST
Kati Bihu 2026

পৰম্পৰাগত ৰীতি-নীতিৰে গোলাঘাটৰ বামুণগাঁৱতো কাতি বিহু পালন

October 18, 2026 at 8:00 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.