কোজাগৰী লক্ষ্মী পূজা : মাজুলীৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ঐশ্বৰ্য-বিভূতিৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী মহালক্ষ্মীৰ আৰাধনা
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : October 25, 2026 at 3:54 PM IST
মাজুলী : দেওবাৰে পবিত্ৰ লক্ষ্মী পূৰ্ণিমা উপলক্ষে ধন, ঐশ্বৰ্য-বিভূতিৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী মহালক্ষ্মীৰ আৰাধনাৰে মুখৰিত হৈছে ৰাজ্যৰ আকাশ-বতাহ । বাদ পৰি ৰোৱা নাই সত্ৰ নগৰী মাজুলীও ৷ মাজুলীৰ বিভিন্ন স্থানত উলহ-মালহেৰে লক্ষ্মী পূজা পালন কৰা হৈছে । মাজুলীৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ লগতে বনগাঁও চাৰিআলিৰ ব্যৱসায়ী সন্থাই বিগত বছৰবোৰৰ দৰে এইবাৰো বনগাঁও চাৰিআলিত উলহ-মালহেৰে লক্ষ্মী পূজা উদযাপন কৰিছে ।
দিনজোৰা কাৰ্যসূচী অনুসৰি দিনৰ ভাগত নাম-প্ৰসংগৰ লগতে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হোৱাৰ বিপৰীতে নিশালৈ দক্ষিণপাট কৈৱৰ্ত গাঁৱৰ কণ কণ শিশু শিল্পীৰ দ্বাৰা ভাওনা প্ৰদৰ্শন হ'ব । এই কাৰ্যসূচীত অঞ্চলটোৰ ৰাইজক অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ উদ্যোক্তাসকলে আহ্বান জনায় ।
উল্লেখ্য যে, শ্ৰীশ্ৰী লক্ষ্মী পূজাৰ দিনাৰ পৰাই মাজুলী পৰিণত হয় দ্বিতীয় বৃন্দাবন লৈ অৰ্থাৎ লক্ষ্মী পূৰ্ণিমাৰ দিনটোৰ পৰাই মাজুলীত আৰম্ভ হয় শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলাৰ আখৰা । দেওবাৰৰ পৰা এমাহ জোৰা আখৰাৰ অন্তত ৰাস পূৰ্ণিমাত মাজুলীৰ গৌৰৱ ৰাস মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত হয় ।
মাজুলী : দেওবাৰে পবিত্ৰ লক্ষ্মী পূৰ্ণিমা উপলক্ষে ধন, ঐশ্বৰ্য-বিভূতিৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী মহালক্ষ্মীৰ আৰাধনাৰে মুখৰিত হৈছে ৰাজ্যৰ আকাশ-বতাহ । বাদ পৰি ৰোৱা নাই সত্ৰ নগৰী মাজুলীও ৷ মাজুলীৰ বিভিন্ন স্থানত উলহ-মালহেৰে লক্ষ্মী পূজা পালন কৰা হৈছে । মাজুলীৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ লগতে বনগাঁও চাৰিআলিৰ ব্যৱসায়ী সন্থাই বিগত বছৰবোৰৰ দৰে এইবাৰো বনগাঁও চাৰিআলিত উলহ-মালহেৰে লক্ষ্মী পূজা উদযাপন কৰিছে ।
দিনজোৰা কাৰ্যসূচী অনুসৰি দিনৰ ভাগত নাম-প্ৰসংগৰ লগতে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হোৱাৰ বিপৰীতে নিশালৈ দক্ষিণপাট কৈৱৰ্ত গাঁৱৰ কণ কণ শিশু শিল্পীৰ দ্বাৰা ভাওনা প্ৰদৰ্শন হ'ব । এই কাৰ্যসূচীত অঞ্চলটোৰ ৰাইজক অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ উদ্যোক্তাসকলে আহ্বান জনায় ।
উল্লেখ্য যে, শ্ৰীশ্ৰী লক্ষ্মী পূজাৰ দিনাৰ পৰাই মাজুলী পৰিণত হয় দ্বিতীয় বৃন্দাবন লৈ অৰ্থাৎ লক্ষ্মী পূৰ্ণিমাৰ দিনটোৰ পৰাই মাজুলীত আৰম্ভ হয় শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলাৰ আখৰা । দেওবাৰৰ পৰা এমাহ জোৰা আখৰাৰ অন্তত ৰাস পূৰ্ণিমাত মাজুলীৰ গৌৰৱ ৰাস মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত হয় ।