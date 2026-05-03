ETV Bharat / Videos

৪ মে’ত ভোটগণনা; অসমত পুনৰ এনডিএ-ৰ চৰকাৰ হ'ব বুলি দৃঢ় বিশ্বাসী কেশৱ মহন্ত - ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
কেশৱ মহন্ত (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 3, 2026 at 1:20 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

কলিয়াবৰ : ‘‘প্ৰতিটো এগজিট প’ল আৰু ৰাইজৰ সঁহাৰিৰ পৰা প্ৰতীয়মান হৈছে যে অসমত পুনৰ এনডিএ-ৰ চৰকাৰ হ'ব । গতিকে অসমবাসী ৰাইজলৈ কৃতজ্ঞতা তথা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো । ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত ৰাজ্যৰ উন্নয়ন উৰ্দ্ধগামী হ'ব ।’’ এই মন্তব্য মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ ৷

ইতিমধ্যে চাৰিটা কাৰ্যকালৰ বাবে বিধায়কৰূপে নিৰ্বাচিত হৈ পঞ্চমবাৰৰ বাবে বিধায়কৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱা মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই নিজৰ জয়-পৰাজয় সম্পৰ্কত কয়, ‘‘কলিয়াবৰৰ ৰাইজৰ ওপৰত মোৰ আস্থা আৰু বিশ্বাস আছে । তেখেতসকলে কেতিয়াও মোক মৰম আৰু আশীৰ্বাদৰ পৰা বঞ্চিত নকৰে । সেই কাৰণে মনতে সাহস লৈ আগবাঢ়িছো আৰু ভৱিষ্যতৰ দিনত কলিয়াবৰীয়া ৰাইজক অধিক সেৱা আগবঢ়াই যাম ।’’

উল্লেখযোগ্য যে, বিগত ৯ এপ্ৰিলত অসম বিধানসভাৰ ১২৬টা সমষ্টিৰ বাবে এটা পৰ্যায়তে ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হৈছিল । অসমকে ধৰি দেশৰ পাঁচখন ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা ৪ মে’ত অনুষ্ঠিত হ’ব । নিৰ্বাচন আয়োগৰ ঘোষণা অনুসৰি সেইদিনা পুৱা ৮ বজাৰ পৰা ভোটগণনা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ’ব ।

অসমৰ উপৰি ভোটগণনা হ’বলগীয়া ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলকেইখন হ’ল – পশ্চিমবংগ (২৯৪খন আসন), তামিলনাডু (২৩৪খন আসন), কেৰালাম (১৪০খন আসন) আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত ৰাজ্য পুডুচেৰী (৩০খন আসন)।

লগতে পঢ়ক : অসমত এইবাৰ কাৰ চৰকাৰ হ'ব, জ্যোতিষীয়ে কি কয় ?

লগতে পঢ়ক : এনডিএই পুনৰ দিছপুৰ দখল কৰিব, বৃদ্ধি হ'ব অগপৰ আসন: অতুল বৰা

কলিয়াবৰ : ‘‘প্ৰতিটো এগজিট প’ল আৰু ৰাইজৰ সঁহাৰিৰ পৰা প্ৰতীয়মান হৈছে যে অসমত পুনৰ এনডিএ-ৰ চৰকাৰ হ'ব । গতিকে অসমবাসী ৰাইজলৈ কৃতজ্ঞতা তথা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো । ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত ৰাজ্যৰ উন্নয়ন উৰ্দ্ধগামী হ'ব ।’’ এই মন্তব্য মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ ৷

ইতিমধ্যে চাৰিটা কাৰ্যকালৰ বাবে বিধায়কৰূপে নিৰ্বাচিত হৈ পঞ্চমবাৰৰ বাবে বিধায়কৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱা মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই নিজৰ জয়-পৰাজয় সম্পৰ্কত কয়, ‘‘কলিয়াবৰৰ ৰাইজৰ ওপৰত মোৰ আস্থা আৰু বিশ্বাস আছে । তেখেতসকলে কেতিয়াও মোক মৰম আৰু আশীৰ্বাদৰ পৰা বঞ্চিত নকৰে । সেই কাৰণে মনতে সাহস লৈ আগবাঢ়িছো আৰু ভৱিষ্যতৰ দিনত কলিয়াবৰীয়া ৰাইজক অধিক সেৱা আগবঢ়াই যাম ।’’

উল্লেখযোগ্য যে, বিগত ৯ এপ্ৰিলত অসম বিধানসভাৰ ১২৬টা সমষ্টিৰ বাবে এটা পৰ্যায়তে ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হৈছিল । অসমকে ধৰি দেশৰ পাঁচখন ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা ৪ মে’ত অনুষ্ঠিত হ’ব । নিৰ্বাচন আয়োগৰ ঘোষণা অনুসৰি সেইদিনা পুৱা ৮ বজাৰ পৰা ভোটগণনা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ’ব ।

অসমৰ উপৰি ভোটগণনা হ’বলগীয়া ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলকেইখন হ’ল – পশ্চিমবংগ (২৯৪খন আসন), তামিলনাডু (২৩৪খন আসন), কেৰালাম (১৪০খন আসন) আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত ৰাজ্য পুডুচেৰী (৩০খন আসন)।

লগতে পঢ়ক : অসমত এইবাৰ কাৰ চৰকাৰ হ'ব, জ্যোতিষীয়ে কি কয় ?

লগতে পঢ়ক : এনডিএই পুনৰ দিছপুৰ দখল কৰিব, বৃদ্ধি হ'ব অগপৰ আসন: অতুল বৰা

For All Latest Updates

TAGGED:

এগজিট প’ল
বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা
অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন 2026
মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

...view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

A fire broke out late at night at Doomdooma Jatiya Vidyalaya School

শেষ হৈ গ’ল বহু শিক্ষাৰ্থীৰ সপোন গৃহ, সময়ত আহি নাপালে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোক

May 3, 2026 at 12:10 PM IST
The vote counting centre in Lakhimpur will remain under a three-tier security cover

তিনি তৰপীয়া সুৰক্ষা বেষ্টনীৰ মাজত থাকিব লখিমপুৰৰ ভোটগণনা কেন্দ্র

May 3, 2026 at 11:04 AM IST
Dima Hasao district administration is ready for the counting of votes in Haflong constituency

হাফলং সমষ্টিৰ ভোটগণনাৰ বাবে সাজু ডিমা হাছাও জিলা প্ৰশাসন

May 3, 2026 at 10:40 AM IST
barpeta-police

চাইবাৰ অপৰাধত জড়িত আমছু নেতাক হাতকেৰেয়া পিন্ধালে আৰক্ষীয়ে

May 2, 2026 at 8:16 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.