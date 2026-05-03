৪ মে’ত ভোটগণনা; অসমত পুনৰ এনডিএ-ৰ চৰকাৰ হ'ব বুলি দৃঢ় বিশ্বাসী কেশৱ মহন্ত - ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026
Published : May 3, 2026 at 1:20 PM IST
কলিয়াবৰ : ‘‘প্ৰতিটো এগজিট প’ল আৰু ৰাইজৰ সঁহাৰিৰ পৰা প্ৰতীয়মান হৈছে যে অসমত পুনৰ এনডিএ-ৰ চৰকাৰ হ'ব । গতিকে অসমবাসী ৰাইজলৈ কৃতজ্ঞতা তথা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো । ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত ৰাজ্যৰ উন্নয়ন উৰ্দ্ধগামী হ'ব ।’’ এই মন্তব্য মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ ৷
ইতিমধ্যে চাৰিটা কাৰ্যকালৰ বাবে বিধায়কৰূপে নিৰ্বাচিত হৈ পঞ্চমবাৰৰ বাবে বিধায়কৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱা মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই নিজৰ জয়-পৰাজয় সম্পৰ্কত কয়, ‘‘কলিয়াবৰৰ ৰাইজৰ ওপৰত মোৰ আস্থা আৰু বিশ্বাস আছে । তেখেতসকলে কেতিয়াও মোক মৰম আৰু আশীৰ্বাদৰ পৰা বঞ্চিত নকৰে । সেই কাৰণে মনতে সাহস লৈ আগবাঢ়িছো আৰু ভৱিষ্যতৰ দিনত কলিয়াবৰীয়া ৰাইজক অধিক সেৱা আগবঢ়াই যাম ।’’
উল্লেখযোগ্য যে, বিগত ৯ এপ্ৰিলত অসম বিধানসভাৰ ১২৬টা সমষ্টিৰ বাবে এটা পৰ্যায়তে ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হৈছিল । অসমকে ধৰি দেশৰ পাঁচখন ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা ৪ মে’ত অনুষ্ঠিত হ’ব । নিৰ্বাচন আয়োগৰ ঘোষণা অনুসৰি সেইদিনা পুৱা ৮ বজাৰ পৰা ভোটগণনা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ’ব ।
অসমৰ উপৰি ভোটগণনা হ’বলগীয়া ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলকেইখন হ’ল – পশ্চিমবংগ (২৯৪খন আসন), তামিলনাডু (২৩৪খন আসন), কেৰালাম (১৪০খন আসন) আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত ৰাজ্য পুডুচেৰী (৩০খন আসন)।
