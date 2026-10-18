ETV Bharat / Videos

বৰপেটাৰ ৰাখাল থানত ৩০ ঘণ্টীয়া কাতি বিহুৰ নাম প্ৰসংগ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
বৰপেটাৰ ৰাখাল থানত ৩০ ঘণ্টীয়া কাতি বিহুৰ নাম প্ৰসংগ আৰম্ভ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 18, 2026 at 5:33 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

বৰপেটা : আজি ৰাজ্যজুৰি পালন কৰা হৈছে কাতি বিহু ৷ উল্লেখ্য যে, কাতি বিহু উপলক্ষে বৰপেটাত কাতি বিহুৰ দিনাৰ পৰাই ৰাজহুৱা নাম প্ৰসংগৰ আয়োজন কৰা হয় ।‌ মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ স্মৃতি বিজড়িত বৰপেটাৰ ৰাখাল থানত কাতি বিহু তথা কাতি মাহৰ নাম প্ৰসংগৰ আজি আৰম্ভ কৰা হয় ।‌

উল্লেখযোগ্য যে সুন্দৰীদিয়া সত্ৰৰ পৰা বৰপেটা সত্ৰলৈ যাত্ৰাৰ সময়ত মাধৱদেৱ গুৰুজনাই গৰখীয়া ল'ৰা আৰু চৰি ফুৰা গৰুবোৰ দেখি আজিৰ ৰাখাল থানৰ ভূমিত বহি দুটা বৰগীত ৰচনা কৰিছিল আৰু তাতেই গঢ়ি উঠা বাবে থানখনৰ নাম ৰাখাল থান হয় ।

পৰম্পৰাগতভাৱে কাতি বিহুৰ দিনৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা নাম প্ৰসংগৰ আজি আৰম্ভ কৰা হয় আৰু ৩০ ঘণ্টা জুৰি অবিৰতভাবে নাম প্ৰসংগ চলি থাকিব। ইয়াৰ পাছত বৰপেটাৰ প্ৰতিখন সত্ৰ, নামঘৰ, থান, হাটীয়াৰ ঘৰ আদিতো অনুষ্ঠিত হ'ব কাতিমহীয়া নাম ৷

লগতে পঢ়ক: শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ 2026 : বৰমাত মহাসপ্তমীৰ পূজা অৰ্চনা

বৰপেটা : আজি ৰাজ্যজুৰি পালন কৰা হৈছে কাতি বিহু ৷ উল্লেখ্য যে, কাতি বিহু উপলক্ষে বৰপেটাত কাতি বিহুৰ দিনাৰ পৰাই ৰাজহুৱা নাম প্ৰসংগৰ আয়োজন কৰা হয় ।‌ মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ স্মৃতি বিজড়িত বৰপেটাৰ ৰাখাল থানত কাতি বিহু তথা কাতি মাহৰ নাম প্ৰসংগৰ আজি আৰম্ভ কৰা হয় ।‌

উল্লেখযোগ্য যে সুন্দৰীদিয়া সত্ৰৰ পৰা বৰপেটা সত্ৰলৈ যাত্ৰাৰ সময়ত মাধৱদেৱ গুৰুজনাই গৰখীয়া ল'ৰা আৰু চৰি ফুৰা গৰুবোৰ দেখি আজিৰ ৰাখাল থানৰ ভূমিত বহি দুটা বৰগীত ৰচনা কৰিছিল আৰু তাতেই গঢ়ি উঠা বাবে থানখনৰ নাম ৰাখাল থান হয় ।

পৰম্পৰাগতভাৱে কাতি বিহুৰ দিনৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা নাম প্ৰসংগৰ আজি আৰম্ভ কৰা হয় আৰু ৩০ ঘণ্টা জুৰি অবিৰতভাবে নাম প্ৰসংগ চলি থাকিব। ইয়াৰ পাছত বৰপেটাৰ প্ৰতিখন সত্ৰ, নামঘৰ, থান, হাটীয়াৰ ঘৰ আদিতো অনুষ্ঠিত হ'ব কাতিমহীয়া নাম ৷

লগতে পঢ়ক: শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ 2026 : বৰমাত মহাসপ্তমীৰ পূজা অৰ্চনা

For All Latest Updates

TAGGED:

বৰপেটা
কাতি বিহু
বৰপেটাৰ ৰাখাল থান
নাম প্ৰসংগ
KATI BIHU 2026

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

DURGA PUJA 2026

শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ 2026 : বৰমাত মহাসপ্তমীৰ পূজা অৰ্চনা

October 18, 2026 at 4:55 PM IST
Preparation for Kati Bihu celebrations at Auniati Satra Majuli

বাপতিসাহোন কাতি বিহুৰ আকাশবন্তি জ্বলাবলৈ সাজু মাজুলীবাসী

October 17, 2026 at 5:48 PM IST
Celebration of the establishment day of Assam Gana Parishad in Golaghat

জন্মস্থানত অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন

October 14, 2026 at 10:29 PM IST
A STUDENT HAS MADE A BEAUTIFUL IDOL OF MAA DURGA FROM RICE IN DHUBRI

ধুবুৰীত ছাত্ৰই ধানেৰে সাজিলে দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা

October 12, 2026 at 5:12 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.