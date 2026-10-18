বৰপেটাৰ ৰাখাল থানত ৩০ ঘণ্টীয়া কাতি বিহুৰ নাম প্ৰসংগ
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : October 18, 2026 at 5:33 PM IST
বৰপেটা : আজি ৰাজ্যজুৰি পালন কৰা হৈছে কাতি বিহু ৷ উল্লেখ্য যে, কাতি বিহু উপলক্ষে বৰপেটাত কাতি বিহুৰ দিনাৰ পৰাই ৰাজহুৱা নাম প্ৰসংগৰ আয়োজন কৰা হয় । মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ স্মৃতি বিজড়িত বৰপেটাৰ ৰাখাল থানত কাতি বিহু তথা কাতি মাহৰ নাম প্ৰসংগৰ আজি আৰম্ভ কৰা হয় ।
উল্লেখযোগ্য যে সুন্দৰীদিয়া সত্ৰৰ পৰা বৰপেটা সত্ৰলৈ যাত্ৰাৰ সময়ত মাধৱদেৱ গুৰুজনাই গৰখীয়া ল'ৰা আৰু চৰি ফুৰা গৰুবোৰ দেখি আজিৰ ৰাখাল থানৰ ভূমিত বহি দুটা বৰগীত ৰচনা কৰিছিল আৰু তাতেই গঢ়ি উঠা বাবে থানখনৰ নাম ৰাখাল থান হয় ।
পৰম্পৰাগতভাৱে কাতি বিহুৰ দিনৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা নাম প্ৰসংগৰ আজি আৰম্ভ কৰা হয় আৰু ৩০ ঘণ্টা জুৰি অবিৰতভাবে নাম প্ৰসংগ চলি থাকিব। ইয়াৰ পাছত বৰপেটাৰ প্ৰতিখন সত্ৰ, নামঘৰ, থান, হাটীয়াৰ ঘৰ আদিতো অনুষ্ঠিত হ'ব কাতিমহীয়া নাম ৷
লগতে পঢ়ক: শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ 2026 : বৰমাত মহাসপ্তমীৰ পূজা অৰ্চনা
বৰপেটা : আজি ৰাজ্যজুৰি পালন কৰা হৈছে কাতি বিহু ৷ উল্লেখ্য যে, কাতি বিহু উপলক্ষে বৰপেটাত কাতি বিহুৰ দিনাৰ পৰাই ৰাজহুৱা নাম প্ৰসংগৰ আয়োজন কৰা হয় । মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ স্মৃতি বিজড়িত বৰপেটাৰ ৰাখাল থানত কাতি বিহু তথা কাতি মাহৰ নাম প্ৰসংগৰ আজি আৰম্ভ কৰা হয় ।
উল্লেখযোগ্য যে সুন্দৰীদিয়া সত্ৰৰ পৰা বৰপেটা সত্ৰলৈ যাত্ৰাৰ সময়ত মাধৱদেৱ গুৰুজনাই গৰখীয়া ল'ৰা আৰু চৰি ফুৰা গৰুবোৰ দেখি আজিৰ ৰাখাল থানৰ ভূমিত বহি দুটা বৰগীত ৰচনা কৰিছিল আৰু তাতেই গঢ়ি উঠা বাবে থানখনৰ নাম ৰাখাল থান হয় ।
পৰম্পৰাগতভাৱে কাতি বিহুৰ দিনৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা নাম প্ৰসংগৰ আজি আৰম্ভ কৰা হয় আৰু ৩০ ঘণ্টা জুৰি অবিৰতভাবে নাম প্ৰসংগ চলি থাকিব। ইয়াৰ পাছত বৰপেটাৰ প্ৰতিখন সত্ৰ, নামঘৰ, থান, হাটীয়াৰ ঘৰ আদিতো অনুষ্ঠিত হ'ব কাতিমহীয়া নাম ৷
লগতে পঢ়ক: শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ 2026 : বৰমাত মহাসপ্তমীৰ পূজা অৰ্চনা