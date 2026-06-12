ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰাটে প্ৰতিযোগিতাত ব্ৰঞ্জৰ পদকেৰে উজলিল মাজুলীৰ জ্যোতিস্মান দত্ত - JYOTISMAN DUTTA WINS BRONZE MEDAL
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : June 12, 2026 at 7:08 PM IST
মাজুলী : ডেৰাডুনত অনুষ্ঠিত ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰাটে প্ৰতিযোগিতাত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰি মাজুলীলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে জ্যোতিস্মান দত্তই । মাজুলীৰ কাৰাটে-দ্য একাডেমীৰ খেলুৱৈ তথা ন-অসমীয়া প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত চতুৰ্থ শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত জ্যোতিস্মান দত্ত ।
উত্তৰাখণ্ডৰ কাৰাটে এছ'চিয়েশ্যনৰ উদ্যোগত ডেৰাডুনত অনুষ্ঠিত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ কাৰাটে প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি ব্ৰঞ্জৰ পদক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে জ্যোতিস্মান দত্তই । নিজৰ একাগ্ৰতা, অধ্যৱসায় আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ বলত জ্যোতিস্মানে এই সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
মাজুলী কাৰাটে-দ্য একাডেমীৰ পৰিচালক তথা প্ৰশিক্ষক কাৰ্তিক সৰকাৰৰ তত্ত্বাৱধানত প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত জিলিকি উঠিবলৈ সক্ষম হৈছে জ্যোতিস্মান । জ্যোতিস্মানৰ এই কৃতিত্বই সমগ্ৰ মাজুলীবাসীক গৌৰৱান্বিত কৰি তুলিছে ।
শুকুৰবাৰে জ্যোতিস্মান দত্তই অধ্যয়ন কৰা কমলাবাৰীৰ ন-অসমীয়া প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনায় বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীৰ লগতে মাতৃগোটৰ সদস্যাসকলে ।
মাজুলী : ডেৰাডুনত অনুষ্ঠিত ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰাটে প্ৰতিযোগিতাত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰি মাজুলীলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে জ্যোতিস্মান দত্তই । মাজুলীৰ কাৰাটে-দ্য একাডেমীৰ খেলুৱৈ তথা ন-অসমীয়া প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত চতুৰ্থ শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত জ্যোতিস্মান দত্ত ।
উত্তৰাখণ্ডৰ কাৰাটে এছ'চিয়েশ্যনৰ উদ্যোগত ডেৰাডুনত অনুষ্ঠিত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ কাৰাটে প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি ব্ৰঞ্জৰ পদক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে জ্যোতিস্মান দত্তই । নিজৰ একাগ্ৰতা, অধ্যৱসায় আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ বলত জ্যোতিস্মানে এই সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
মাজুলী কাৰাটে-দ্য একাডেমীৰ পৰিচালক তথা প্ৰশিক্ষক কাৰ্তিক সৰকাৰৰ তত্ত্বাৱধানত প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত জিলিকি উঠিবলৈ সক্ষম হৈছে জ্যোতিস্মান । জ্যোতিস্মানৰ এই কৃতিত্বই সমগ্ৰ মাজুলীবাসীক গৌৰৱান্বিত কৰি তুলিছে ।
শুকুৰবাৰে জ্যোতিস্মান দত্তই অধ্যয়ন কৰা কমলাবাৰীৰ ন-অসমীয়া প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনায় বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীৰ লগতে মাতৃগোটৰ সদস্যাসকলে ।