ETV Bharat / Videos

ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰাটে প্ৰতিযোগিতাত ব্ৰঞ্জৰ পদকেৰে উজলিল মাজুলীৰ জ্যোতিস্মান দত্ত - JYOTISMAN DUTTA WINS BRONZE MEDAL

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰাটে প্ৰতিযোগিতাত ব্ৰঞ্জৰ পদকেৰে উজলিল মাজুলীৰ জ্যোতিস্মান দত্ত (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 12, 2026 at 7:08 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

মাজুলী : ডেৰাডুনত অনুষ্ঠিত ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰাটে প্ৰতিযোগিতাত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰি মাজুলীলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে জ্যোতিস্মান দত্তই । মাজুলীৰ কাৰাটে-দ্য একাডেমীৰ খেলুৱৈ তথা ন-অসমীয়া প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত চতুৰ্থ শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত জ্যোতিস্মান দত্ত ।

উত্তৰাখণ্ডৰ কাৰাটে এছ'চিয়েশ্যনৰ উদ্যোগত ডেৰাডুনত অনুষ্ঠিত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ কাৰাটে প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি ব্ৰঞ্জৰ পদক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে জ্যোতিস্মান দত্তই । নিজৰ একাগ্ৰতা, অধ্যৱসায় আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ বলত জ্যোতিস্মানে এই সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

মাজুলী কাৰাটে-দ্য একাডেমীৰ পৰিচালক তথা প্ৰশিক্ষক কাৰ্তিক সৰকাৰৰ তত্ত্বাৱধানত প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত জিলিকি উঠিবলৈ সক্ষম হৈছে জ্যোতিস্মান । জ্যোতিস্মানৰ এই কৃতিত্বই সমগ্ৰ মাজুলীবাসীক গৌৰৱান্বিত কৰি তুলিছে ।  

শুকুৰবাৰে জ্যোতিস্মান দত্তই অধ্যয়ন কৰা কমলাবাৰীৰ ন-অসমীয়া প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনায় বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীৰ লগতে মাতৃগোটৰ সদস্যাসকলে ।

লগতে পঢ়ক :লাভলীনাৰ খোজত খোজ দি বিশ্বজয়ৰ লক্ষ্যৰে আগবাঢ়িছে নগাঁৱৰ আস্থা

মাজুলী : ডেৰাডুনত অনুষ্ঠিত ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰাটে প্ৰতিযোগিতাত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰি মাজুলীলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে জ্যোতিস্মান দত্তই । মাজুলীৰ কাৰাটে-দ্য একাডেমীৰ খেলুৱৈ তথা ন-অসমীয়া প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত চতুৰ্থ শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত জ্যোতিস্মান দত্ত ।

উত্তৰাখণ্ডৰ কাৰাটে এছ'চিয়েশ্যনৰ উদ্যোগত ডেৰাডুনত অনুষ্ঠিত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ কাৰাটে প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি ব্ৰঞ্জৰ পদক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে জ্যোতিস্মান দত্তই । নিজৰ একাগ্ৰতা, অধ্যৱসায় আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ বলত জ্যোতিস্মানে এই সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

মাজুলী কাৰাটে-দ্য একাডেমীৰ পৰিচালক তথা প্ৰশিক্ষক কাৰ্তিক সৰকাৰৰ তত্ত্বাৱধানত প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত জিলিকি উঠিবলৈ সক্ষম হৈছে জ্যোতিস্মান । জ্যোতিস্মানৰ এই কৃতিত্বই সমগ্ৰ মাজুলীবাসীক গৌৰৱান্বিত কৰি তুলিছে ।  

শুকুৰবাৰে জ্যোতিস্মান দত্তই অধ্যয়ন কৰা কমলাবাৰীৰ ন-অসমীয়া প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনায় বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীৰ লগতে মাতৃগোটৰ সদস্যাসকলে ।

লগতে পঢ়ক :লাভলীনাৰ খোজত খোজ দি বিশ্বজয়ৰ লক্ষ্যৰে আগবাঢ়িছে নগাঁৱৰ আস্থা

For All Latest Updates

TAGGED:

MAJULI
মাজুলী
মাজুলী কাৰাটে একাডেমী
ইটিভি ভাৰত অসম
JYOTISMAN DUTTA WINS BRONZE MEDAL

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Minister Ranoj Pegu

বিশ্বনাথত অভিভাৱক মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু, সম্ভাৱ্য বান পৰিস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত পৰ্যালোচনা মন্ত্ৰীগৰাকীৰ

June 12, 2026 at 7:02 PM IST
NTEP in Barpeta

বৰপেটাৰ সুন্দৰীদিয়াত যক্ষ্মা দূৰীকৰণ অভিযান: ৰোগ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ শুভাৰম্ভ

June 12, 2026 at 6:18 PM IST
Morigaon News

মৰিগাঁও জিলা কাৰ্যালয়ত এইছপিভি ভেকচিন, পলিঅ’ প্ৰতিষেধক দিৱসক লৈ পৰ্যালোচনা

June 12, 2026 at 5:38 PM IST
ASHOK SINGHAL VISITS VISITS DMCH

ধুবুৰীৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ যথেষ্ট উন্নতি হৈছে, অহা বছৰ ইয়াৰ পৰা MBBS ওলাব: স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী

June 12, 2026 at 4:12 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.