হাবি-জংঘলে আৱৰি ধৰিছে জোনাইৰ দুটাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰকাৰী কাৰ্যালয় - JONAI GOVT OFFICE POOR CONDITION
Published : May 7, 2026 at 5:50 PM IST
জোনাই: কিদৰে চলিছে চৰকাৰী কাৰ্যালয় ? কিছুমান চৰকাৰী কাৰ্যালয়ৰ পৰিৱেশ দেখিলে আপোনাৰো চকু কপালত উঠিব । জোনাই সমজিলাৰ দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত হাবি-জংঘলে আৱৰি ধৰা দৃশ্য এতিয়া স্থানীয় সচেতন মহলত চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে ।
উল্লেখ্য যে জোনাইৰ উদয়পুৰস্থিত একেটা বিল্ডিঙতে অনুসূচিত জাতি, অনুসূচিত জনজাতি আৰু অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ মহকুমা কল্যাণ বিষয়াৰ কাৰ্যালয় আৰু জনজাতি উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ প্ৰকল্প সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয় অৱস্থিত । কিন্তু অতি পৰিতাপৰ বিষয় যে দুয়োটা কাৰ্যালয়ত পৰ্যাপ্ত কৰ্মচাৰী থকা সত্ত্বেও এনেদৰে জংঘলে আৱৰি ধৰাত সচেতন মহলত উদ্বেগ সৃষ্টি কৰিছে ।
কাৰ্যালয় নহয় যেন পৰিত্যক্ত ঘৰহে ! কাৰ্যালয় চৌহদতে গঢ়ি উঠিছে অৰণ্য । এয়াই হৈছে অসমৰ একাংশ কাৰ্যালয়ৰ দুৰৱস্থা । তদুপৰি কাৰ্যালয়ৰ দুয়োকাষে অৱস্থিত জৰাজীৰ্ণ আৰু পৰিত্যক্ত গৃহসমূহেও যিকোনো মুহূৰ্ততে কাৰ্যলয়ৰ কৰ্মচাৰী আৰু সেৱা গ্ৰহণ কৰিবলৈ অহা সাধাৰণ ৰাইজৰ বাবে বিপদৰ কাৰণ হ’ব পাৰে বুলি আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে ।
ইফালে কাৰ্যালয়ৰ বিষয়াসকলে পুঁজিৰ অভাৱ আৰু বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ব্যস্ততাৰ দোহাই দি এই পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত দায়সৰা মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে । চৰকাৰী কাৰ্যালয় হাবি-জংঘলে আৱৰি ধৰাৰ পৰিৱেশ সঁচাকৈয়ে উদ্বেগজনক ।
