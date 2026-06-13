ETV Bharat / Videos

জোনাইৰ বনবিভাগৰ সফলতা, উদ্ধাৰ দুডাল বিষাক্ত সাপ - JONAI FOREST DEPARTMENT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
জোনাইৰ বনবিভাগৰ সফলতা (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 13, 2026 at 6:03 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

জোনাই : শুকুৰবাৰে জোনাইৰ বনবিভাগে পৃথক পৃথক অঞ্চলৰ পৰা দুডাল সাপ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ জানিব পৰা মতে, শুকুৰবাৰে পুৱাই বিজয়পুৰ গাঁও আৰু জোনাই আৰক্ষী থানাৰ চৌহদৰ পৰা সাপ উদ্ধাৰ কৰে বনবিভাগৰ কৰ্মচাৰীসকলে ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত বনকৰ্মীয়ে নিৰাপদে পবা বনাঞ্চলৰ লেকু বীটখণ্ডত মুকলি কৰি দিয়ে উদ্ধাৰ কৰা দুয়োডাল সাপ ।

বনবিভাগৰ বিষয়াই কয়,"বাৰিষাৰ সময়ত সচৰাচৰ সাপৰ বিচৰণ বৃদ্ধি পায় আৰু খাদ্যৰ সন্ধানত বা আশ্ৰয় বিচাৰি বহু সময়ত জনবসতি অঞ্চলতো প্ৰৱেশ কৰে । এনে পৰিস্থিতিত সাপ দেখিলে ৰাইজ আতংকিত নোহোৱাকৈ সংযম অৱলম্বন কৰি জোনাই বন বিভাগক অৱগত কৰিব ৷ লগতে সাপ দেখাৰ লগে লগে কোনো ধৰণৰ ক্ষতি নকৰি সাপসমূহক সুৰক্ষিতভাৱে উদ্ধাৰ কৰি প্ৰাকৃতিক বাসস্থানত এৰি দিয়াত সহযোগ কৰিব ৷"

লগতে পঢ়ক:অসমত বন্ধ হৈ পৰিব আধাৰ কাৰ্ড প্ৰদানৰ প্ৰক্ৰিয়া? কি ক'লে মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে

জোনাই : শুকুৰবাৰে জোনাইৰ বনবিভাগে পৃথক পৃথক অঞ্চলৰ পৰা দুডাল সাপ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ জানিব পৰা মতে, শুকুৰবাৰে পুৱাই বিজয়পুৰ গাঁও আৰু জোনাই আৰক্ষী থানাৰ চৌহদৰ পৰা সাপ উদ্ধাৰ কৰে বনবিভাগৰ কৰ্মচাৰীসকলে ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত বনকৰ্মীয়ে নিৰাপদে পবা বনাঞ্চলৰ লেকু বীটখণ্ডত মুকলি কৰি দিয়ে উদ্ধাৰ কৰা দুয়োডাল সাপ ।

বনবিভাগৰ বিষয়াই কয়,"বাৰিষাৰ সময়ত সচৰাচৰ সাপৰ বিচৰণ বৃদ্ধি পায় আৰু খাদ্যৰ সন্ধানত বা আশ্ৰয় বিচাৰি বহু সময়ত জনবসতি অঞ্চলতো প্ৰৱেশ কৰে । এনে পৰিস্থিতিত সাপ দেখিলে ৰাইজ আতংকিত নোহোৱাকৈ সংযম অৱলম্বন কৰি জোনাই বন বিভাগক অৱগত কৰিব ৷ লগতে সাপ দেখাৰ লগে লগে কোনো ধৰণৰ ক্ষতি নকৰি সাপসমূহক সুৰক্ষিতভাৱে উদ্ধাৰ কৰি প্ৰাকৃতিক বাসস্থানত এৰি দিয়াত সহযোগ কৰিব ৷"

লগতে পঢ়ক:অসমত বন্ধ হৈ পৰিব আধাৰ কাৰ্ড প্ৰদানৰ প্ৰক্ৰিয়া? কি ক'লে মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে

For All Latest Updates

TAGGED:

জোনাই
জোনাই বন বিভাগ
দুডাল সাপ উদ্ধাৰ
জোনাই আৰক্ষী
JONAI FOREST DEPARTMENT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

public toilet built 6 years ago still hasnt been opened

৬ বছৰ পূৰ্বে নিৰ্মাণ কৰা ৰাজহুৱা শৌচালয় আজিও নহ'ল মুকলি

June 13, 2026 at 6:07 PM IST
Majuli News

মাজুলীৰ বনগাঁৱত 'পাৰ্থেনিয়াম' সম্পৰ্কীয় সজাগতা সভা

June 13, 2026 at 5:12 PM IST
Wild elephant infestation

ক্ষেত্ৰীত বন্যহস্তীৰ ত্ৰাস: নোৱাগাঁৱত বাসগৃহ ক্ষতিসাধন, কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা এটা পৰিয়ালৰ

June 13, 2026 at 2:28 PM IST
railway department employee is missing in Khowang Dibrugarh

লম্বিত ক'লৈ গ'ল ? ৰে'ল বিভাগৰ কৰ্মচাৰী সন্ধানহীন

June 13, 2026 at 11:24 AM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.