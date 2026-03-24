বহু প্ৰতিশ্ৰুতিৰে শেষৰটো দিনত মনোনয়ন দাখিল কৰিলে জীৱন চুতীয়াই - ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026
Published : March 24, 2026 at 3:45 PM IST
সৰুপথাৰ: সোমবাৰে অৰ্থাৎ শেষৰটো দিনত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল মিত্ৰজোঁটৰ দল অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী জীৱন চুতীয়াৰ । গোলাঘাট সংহত জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত নিজৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰি বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ পৰে প্ৰাৰ্থীগৰাকী ।
সাংবাদিকৰ আগত তেওঁ কয়,"সৰুপথাৰ সমষ্টিত এইবাৰ পৰিবৰ্তনৰ স্বাৰ্থত, গ্ৰামাঞ্চলৰ ৰাইজৰ স্বাৰ্থত, অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ সীমা সমস্যা, টেঙানি অঞ্চলৰ ৰাইজৰ ভুমিৰ পট্টা আৰু সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ প্ৰতিটো পৰিয়াল স্বাৱলম্বী হোৱাৰ দিশত আগবাঢ়িব পাৰে তেনে ধৰণৰ পৰিকল্পনা লৈ এইবাৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছোঁ । সৰুপথাৰ আৰু বৰপথাৰ মূল চহৰ দুখনৰ উন্নয়ন মানে সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ উন্নয়ন নুবুজাই, কিয়নো সৰুপথাৰ সমষ্টিত ১ লাখ ৯০ হাজাৰ ভোটৰ ৰাইজ আছে তাৰে অধিকাংশই ৰাইজে গ্ৰামাঞ্চলত বসবাস কৰে । এই গ্ৰামাঞ্চল ৰাইজৰ সমস্যা সমাধান হোৱা নাই যেনে বাট-পথ, শিক্ষা, কিয়নো প্ৰাৰ্থমিক বিদ্যালয়সমূহ এজন বা দুজন শিক্ষকে চলাই থাকিবলগীয়া হৈছে ।"
