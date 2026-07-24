ETV Bharat / Videos

চাৰিদিন ধৰি পানীৰ তলত ৰাজ্যিক চিকিৎসালয়, ৰোগীৰ হাহাকাৰ - ইটিভি ভাৰত অসম

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
চাৰিদিন ধৰি পানীৰ তলত ৰাজ্যিক চিকিৎসালয় (ETV Bharat)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 24, 2026 at 3:45 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

টীয়ক: যোৰহাট জিলাৰ টীয়কৰ বৃহত্তৰ জাঁজীমুখ অঞ্চলৰ স্বাস্থ্য সেৱাৰ একমাত্ৰ ভৰসা হৈছে জাঁজীমুখ ৰাজ্যিক চিকিৎসালয় । কিন্তু চিকিৎসালয়খন বানৰ কবলত পৰিছে । যাৰ ফলত যোৱা ৪ দিন ধৰি চিকিৎসা সেৱা বন্ধ হৈ আছে । লাহে লাহে ভিতৰৰ আচবাব, চিকিৎসা সঁজুলি, নথিপত্ৰ, ঔষধ আদি নষ্ট হ'বলৈ ধৰিছে । বিদ্যুৎ সেৱা ব্যাহত হৈ থকাৰ ফলত ভেকচিনবোৰো নষ্ট হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে । 

ফলত বৃহত্তৰ জাঁজীমুখৰ ৰোগীৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । চিকিৎসাকৰ্মীসকল বান শিবিৰত ব্যস্ত হৈ আছে । ইফালে চিকিৎসক থকা চৰকাৰী আবাস গৃহবোৰো পানীৰ তলত আছে । এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী কৰ্মচাৰীয়ে কয়, "আমাৰ চিকিৎসালয়খনত বছৰৰ প্ৰতিটো বানতে পানী সোমাই । আমি যিমান পাৰো দৰব, নথিপত্ৰবোৰ ওপৰত তুলিছোঁ । যোৱা ৪ দিন বিদ্যুৎ সেৱা ব্যাহত থকাৰ বাবে আমাৰ ভেকচিনবোৰ নষ্ট হ'বলৈ ধৰিছে । ভেকচিনবোৰ বেলেগ চিকিৎসালয়লৈ পঠিয়াবলৈও বৰ্তমান বাটপথৰ অৱস্থাৰ বাবে অসুবিধা হৈছে । সকলো কৰ্মচাৰী বান শিবিৰত কাম কৰি আছে যদিও ইয়ালৈ এতিয়াও ৰোগী আহি আছে । আমি একো কৰিব পৰা নাই । সেয়ে চৰকাৰে এইসমূহ সমস্যাৰ প্ৰতি অলপ গুৰুত্ব দি চিকিৎসালয়খন উন্নত কৰিব লাগে । চৰকাৰলৈ অনুৰোধ অতি সোনকালে বৃহত্তৰ জাঁজীমুখৰ ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে চিকিৎসালয়খন নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰিব দিব লাগে ।"

লগতে পঢ়ক :

দুৰ্বিষহ জীৱন কটাইছে উত্তৰ-পশ্চিম যোৰহাটৰ বন্যাৰ্ত ৰাইজে, সহায়ৰ হাত জাতীয়তাবাদী যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদৰ

টীয়ক: যোৰহাট জিলাৰ টীয়কৰ বৃহত্তৰ জাঁজীমুখ অঞ্চলৰ স্বাস্থ্য সেৱাৰ একমাত্ৰ ভৰসা হৈছে জাঁজীমুখ ৰাজ্যিক চিকিৎসালয় । কিন্তু চিকিৎসালয়খন বানৰ কবলত পৰিছে । যাৰ ফলত যোৱা ৪ দিন ধৰি চিকিৎসা সেৱা বন্ধ হৈ আছে । লাহে লাহে ভিতৰৰ আচবাব, চিকিৎসা সঁজুলি, নথিপত্ৰ, ঔষধ আদি নষ্ট হ'বলৈ ধৰিছে । বিদ্যুৎ সেৱা ব্যাহত হৈ থকাৰ ফলত ভেকচিনবোৰো নষ্ট হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে । 

ফলত বৃহত্তৰ জাঁজীমুখৰ ৰোগীৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । চিকিৎসাকৰ্মীসকল বান শিবিৰত ব্যস্ত হৈ আছে । ইফালে চিকিৎসক থকা চৰকাৰী আবাস গৃহবোৰো পানীৰ তলত আছে । এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী কৰ্মচাৰীয়ে কয়, "আমাৰ চিকিৎসালয়খনত বছৰৰ প্ৰতিটো বানতে পানী সোমাই । আমি যিমান পাৰো দৰব, নথিপত্ৰবোৰ ওপৰত তুলিছোঁ । যোৱা ৪ দিন বিদ্যুৎ সেৱা ব্যাহত থকাৰ বাবে আমাৰ ভেকচিনবোৰ নষ্ট হ'বলৈ ধৰিছে । ভেকচিনবোৰ বেলেগ চিকিৎসালয়লৈ পঠিয়াবলৈও বৰ্তমান বাটপথৰ অৱস্থাৰ বাবে অসুবিধা হৈছে । সকলো কৰ্মচাৰী বান শিবিৰত কাম কৰি আছে যদিও ইয়ালৈ এতিয়াও ৰোগী আহি আছে । আমি একো কৰিব পৰা নাই । সেয়ে চৰকাৰে এইসমূহ সমস্যাৰ প্ৰতি অলপ গুৰুত্ব দি চিকিৎসালয়খন উন্নত কৰিব লাগে । চৰকাৰলৈ অনুৰোধ অতি সোনকালে বৃহত্তৰ জাঁজীমুখৰ ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে চিকিৎসালয়খন নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰিব দিব লাগে ।"

লগতে পঢ়ক :

দুৰ্বিষহ জীৱন কটাইছে উত্তৰ-পশ্চিম যোৰহাটৰ বন্যাৰ্ত ৰাইজে, সহায়ৰ হাত জাতীয়তাবাদী যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদৰ

For All Latest Updates

TAGGED:

জাঁজীমুখ ৰাজ্যিক চিকিৎসালয়
বান
যোৰহাট
ইটিভি ভাৰত অসম
FLOOD HITS HOSPITAL

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Harangajao station Landslide

ৰে'লপথত ভূমিস্খলন: লামডিং-বদৰপুৰ পথত ৰে'ল চলাচল ব্যাহত

July 24, 2026 at 4:05 PM IST
Jorhat Flood affected

যোৰহাট জিলাত মুঠ ১৭৯ খন ৰাজহ গাঁও জলমগ্ন, পুনৰ জাঁজী নদীৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি

July 24, 2026 at 2:41 PM IST
Dhubri girl death by drowning

বাৰিষাৰ ভৰা নৈত গা ধুবলৈ গৈ ধুবুৰীত কিশোৰীৰ সলিল সমাধি

July 24, 2026 at 1:22 PM IST
Tezpur Kanaklata Civil Hospital team travell to provide medical services to flood victims

বানাক্ৰান্তক চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াবলৈ কনকলতা অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ দলৰ যাত্ৰা

July 24, 2026 at 10:02 AM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.