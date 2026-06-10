ETV Bharat / Videos

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰি হৰি মন্দিৰত নাম-প্ৰসংগ - PM NARENDRA MODI

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰি হৰি মন্দিৰত সেৱা ল'লে জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই (ETV Bharat)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 10, 2026 at 8:22 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

নলবাৰী : ভাৰতৰ ইতিহাসত আটাইতকৈ দীঘলীয়া কাৰ্যকালৰ বাবে নিৰ্বাচিত প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিলে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ এই কৃতিত্বক লৈ আনন্দিত বিজেপি দল আৰু দলীয় নেতা-কৰ্মীসকল । প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰি ঠায়ে ঠায়ে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হৈছে । নলবাৰীৰ ঐতিহাসিক হৰি মন্দিৰতো প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সুস্বাস্থ্য আৰু কৰ্ম প্ৰেৰণাৰ বাবে শক্তি লাভৰ উদ্দেশ্যে নাম-প্ৰসংগ কৰা হয় । য'ত উপস্থিত থাকে অসমৰ বিত্ত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা ।

নাম-প্ৰসংগৰ পূৰ্বে পত্নীৰ সৈতে উপস্থিত হৈ জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই হৰি মন্দিৰত চাকি বন্তি জ্বলায় । নলবাৰীৰ দলীয় নেতা-কৰ্মীসকলেও এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে । প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰি জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই কয়, "আজিৰ এই পৱিত্ৰ দিনটোত আমি সকলোৱে ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত গৈ তেওঁৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ । ভগৱানৰ ওচৰত আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ ভগৱানে তেওঁক শক্তি দিয়ক । প্ৰতিটো বুথৰ দলীয় কৰ্মীসকলে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছে । ইফালে নতুনকৈ লাভ কৰা বিত্ত বিভাগৰ দায়িত্ব সম্পৰ্কে তেওঁ কয় যে ৰাইজৰ মূৰৰ ওপৰত কৰৰ বোজা জাপি নিদিয়াকৈ ৰাজহ বৃদ্ধিৰ লক্ষ্য লৈ এইবাৰ বাজেট প্ৰস্তুত কৰিবলৈ প্ৰচেষ্টা চলাই থকা হৈছে ।

লগতে পঢ়ক :

সৰ্বাধিক কাৰ্যকালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী : মোদী বন্দনাত মুখৰিত সমগ্ৰ বিশ্ব

নলবাৰী : ভাৰতৰ ইতিহাসত আটাইতকৈ দীঘলীয়া কাৰ্যকালৰ বাবে নিৰ্বাচিত প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিলে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ এই কৃতিত্বক লৈ আনন্দিত বিজেপি দল আৰু দলীয় নেতা-কৰ্মীসকল । প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰি ঠায়ে ঠায়ে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হৈছে । নলবাৰীৰ ঐতিহাসিক হৰি মন্দিৰতো প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সুস্বাস্থ্য আৰু কৰ্ম প্ৰেৰণাৰ বাবে শক্তি লাভৰ উদ্দেশ্যে নাম-প্ৰসংগ কৰা হয় । য'ত উপস্থিত থাকে অসমৰ বিত্ত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা ।

নাম-প্ৰসংগৰ পূৰ্বে পত্নীৰ সৈতে উপস্থিত হৈ জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই হৰি মন্দিৰত চাকি বন্তি জ্বলায় । নলবাৰীৰ দলীয় নেতা-কৰ্মীসকলেও এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে । প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰি জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই কয়, "আজিৰ এই পৱিত্ৰ দিনটোত আমি সকলোৱে ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত গৈ তেওঁৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ । ভগৱানৰ ওচৰত আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ ভগৱানে তেওঁক শক্তি দিয়ক । প্ৰতিটো বুথৰ দলীয় কৰ্মীসকলে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছে । ইফালে নতুনকৈ লাভ কৰা বিত্ত বিভাগৰ দায়িত্ব সম্পৰ্কে তেওঁ কয় যে ৰাইজৰ মূৰৰ ওপৰত কৰৰ বোজা জাপি নিদিয়াকৈ ৰাজহ বৃদ্ধিৰ লক্ষ্য লৈ এইবাৰ বাজেট প্ৰস্তুত কৰিবলৈ প্ৰচেষ্টা চলাই থকা হৈছে ।

লগতে পঢ়ক :

সৰ্বাধিক কাৰ্যকালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী : মোদী বন্দনাত মুখৰিত সমগ্ৰ বিশ্ব

For All Latest Updates

TAGGED:

জয়ন্ত মল্লবৰুৱা
নৰেন্দ্ৰ মোদী
ইটিভি ভাৰত অসম
নলবাৰী
PM NARENDRA MODI

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

World Yoga Championship 2026

বিশ্ব যোগাসন চেম্পিয়নশ্বিপত সোণৰ পদক অৰ্জন অসমৰ আদৃত কাশ্যপৰ

June 10, 2026 at 5:50 PM IST
Morigaon News

বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছসহ আৰক্ষীৰ জালত সৰবৰাহকাৰী

June 10, 2026 at 5:07 PM IST
Stolen Goat rescued from a luxury vehicle, police seized gold jewelry in Dibrugarh

বিলাসী বাহনৰ পৰা ওলাল ছাগলী, সুৰা, উদ্ধাৰ লাখ টকাৰ সোণৰ অলংকাৰ

June 9, 2026 at 8:50 PM IST
Aswini Ray Sarkar Visits Barpeta

অভিভাৱক মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লৈয়ে বৰপেটা সত্ৰৰ আশীষ ল’লে মন্ত্ৰী অশ্বিনী ৰায় সৰকাৰে

June 9, 2026 at 5:01 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.