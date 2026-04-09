২৫ বছৰৰ পৰা ৰৈ আছিলো দলে মোক প্ৰাৰ্থিত্ব দিব বুলি : ভোটদানৰ পিছত আৱেগিকভাৱে ক’লে জয়ন্ত কুমাৰ দাসে - ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026
Published : April 9, 2026 at 2:39 PM IST
গুৱাহাটী: ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি আৱেগিক হৈ পৰিল জয়ন্ত কুমাৰ দাস ৷ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বেলতলাস্থিত ১৮৫নং মাঝিপাৰ এল পি স্কুলত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে দিছপুৰ সমষ্টিৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।
ভোটদানৰ পিছতে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত কুমাৰ দাসক অত্যন্ত আৱেগিক হৈ পৰা দেখা যায় ৷ তেওঁ অনুভৱ ব্যক্ত কৰি কয়, ‘‘২৫ বছৰৰ পৰা ৰৈ আছিলো দলে মোক প্ৰাৰ্থিত্ব দিব বুলি । কিন্তু নিদিলে । ২০০১ ত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আৱেদন কৰিছিলো । মোৰ ডাঙৰ সপোন আজি মোৰ মায়ে মোক ভোট দিছে । পৰিয়ালে মোক ভোট দিছে । মই নিজেও নিজক ভোট দিছো । ভাল লাগিছে । বহু সংগ্ৰাম, কষ্টৰ পিছত মই নিজে নিজক ভোট দিছো । ইমান কষ্ট পাব নালাগিছিল । ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হৈ থাকিলো । এইবাৰ মুকলিভাৱে ওলাই আহিছো । ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ মোৰ লগত আছে । মই জয়ী হ’লে ৰাইজক নিৰাশ নকৰো, ৰাইজৰ বাবে কাম কৰিম ৷’’
উল্লেখ্য যে, বৃহস্পতিবাৰে পুৱা ৭ বজাৰ পৰা ৰাজ্যজুৰি ভোটদান অব্যাহত আছে ৷ সন্ধিয়া ৫ বজাত ভোটগ্ৰহণৰ সামৰণি পৰিব ৷ দিনৰ এক বজালৈ সমগ্ৰ অসমত ভোটদানৰ হাৰ ৫৯.৬৩% ৷
