২৫ বছৰৰ পৰা ৰৈ আছিলো দলে মোক প্ৰাৰ্থিত্ব দিব বুলি : ভোটদানৰ পিছত আৱেগিকভাৱে ক’লে জয়ন্ত কুমাৰ দাসে - ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

দিছপুৰ সমষ্টিৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত কুমাৰ দাস (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 9, 2026 at 2:39 PM IST

গুৱাহাটী: ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি আৱেগিক হৈ পৰিল জয়ন্ত কুমাৰ দাস ৷ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বেলতলাস্থিত ১৮৫নং মাঝিপাৰ এল পি স্কুলত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে দিছপুৰ সমষ্টিৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।

ভোটদানৰ পিছতে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত কুমাৰ দাসক অত্যন্ত আৱেগিক হৈ পৰা দেখা যায় ৷ তেওঁ অনুভৱ ব্যক্ত কৰি কয়, ‘‘২৫ বছৰৰ পৰা ৰৈ আছিলো দলে মোক প্ৰাৰ্থিত্ব দিব বুলি । কিন্তু নিদিলে । ২০০১ ত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আৱেদন কৰিছিলো । মোৰ ডাঙৰ সপোন আজি মোৰ মায়ে মোক ভোট দিছে । পৰিয়ালে মোক ভোট দিছে । মই নিজেও নিজক ভোট দিছো । ভাল লাগিছে । বহু সংগ্ৰাম, কষ্টৰ পিছত মই নিজে নিজক ভোট দিছো । ইমান কষ্ট পাব নালাগিছিল । ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হৈ থাকিলো । এইবাৰ মুকলিভাৱে ওলাই আহিছো । ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ মোৰ লগত আছে । মই জয়ী হ’লে ৰাইজক নিৰাশ নকৰো, ৰাইজৰ বাবে কাম কৰিম ৷’’

উল্লেখ্য যে, বৃহস্পতিবাৰে পুৱা ৭ বজাৰ পৰা ৰাজ্যজুৰি ভোটদান অব্যাহত আছে ৷ সন্ধিয়া ৫ বজাত ভোটগ্ৰহণৰ সামৰণি পৰিব ৷ দিনৰ এক বজালৈ সমগ্ৰ অসমত ভোটদানৰ হাৰ ৫৯.৬৩% ৷

লগতে পঢ়ক: পৰিৱৰ্তনৰ স্বাৰ্থত ৰাইজ ওলাই আহিছে : ভোটদানৰ পাছতে গৌৰৱ গগৈৰ এই মন্তব্য

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬
জয়ন্ত কুমাৰ দাস
দিছপুৰ বিধানসভা সমষ্টি
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

ETV Bharat Assamese Team

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Assam Assembly Election 2026

সাধাৰণ ভোটাৰৰ সৈতে শাৰী পাতি ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ

April 9, 2026 at 2:35 PM IST
Assam Assembly Election 2026

নিজৰ ভোটটো নিজকে দিয়াৰ সৌভাগ্য সকলোৰে নহয়: পৰমানন্দৰ আনন্দ

April 9, 2026 at 2:07 PM IST
Assam Assembly Election 2026

আমি এনডিএ হিচাপে চৰকাৰ বনাম : হাগ্ৰামা মহিলাৰী

April 9, 2026 at 2:06 PM IST
Assam Assembly election 2026

সপৰিয়ালে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ৰূপক শৰ্মাৰ

April 9, 2026 at 1:55 PM IST

