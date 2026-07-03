ETV Bharat / Videos

বটদ্ৰৱাত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ, তৎপৰতা বৃদ্ধি স্বাস্থ্য বিভাগৰ - মহৰ কামোৰৰ পৰা সাৱধান

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
বটদ্ৰৱাত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ, তৎপৰতা বৃদ্ধি স্বাস্থ্য বিভাগৰ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 3, 2026 at 3:15 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

চামগুৰি: নগাঁৱৰ বটদ্ৰৱাত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱক কেন্দ্ৰ কৰি উদ্বেগজনক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে । শেহতীয়াকৈ বটদ্ৰৱাৰ আমলখি গাঁৱৰ এজন ব্যক্তি জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পাছতে স্বাস্থ্য বিভাগৰ অধীনস্থ মেলেৰিয়া বিভাগৰ লোকসকল তৎপৰ হৈ পৰিছে ।

স্বাস্থ্য বিভাগৰ একাধিক বিষয়াই আক্ৰান্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি পৰিস্থিতিৰ বুজ লোৱাৰ লগতে ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে । ইতিমধ্যে অঞ্চলটোত ফ’গিং, ঔষধ স্প্ৰে, আঠুৱা ঔষধিকৰণ আৰু সজাগতামূলক কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰা হৈছে । 

লগতে স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰা ৰাইজক পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা বজাই ৰখা, ঘৰৰ ভিতৰে বাহিৰে পানী জমা হ’বলৈ নিদিয়া, মহৰ কামোৰৰ পৰা সাৱধান হোৱাৰ লগতে স্বাস্থ্যবিধি মানি চলিবলৈ আহ্বান জনাইছে । আনকি জ্বৰ, মূৰৰ বিষ বা অস্বাভাৱিক লক্ষণে দেখা দিলে তৎক্ষণাত নিকটৱৰ্তী স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত যোগাযোগ কৰিবলৈও ৰাইজক আহ্বান জনাইছে ।

মেলেৰিয়া বিভাগৰ কৰ্মী প্ৰসন্ন শইকীয়াই কয়, ‘‘এই সময়ছোৱাত বহু ধৰণৰ ৰোগ হোৱা দেখা যায় ৷ বিশেষকৈ জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ ৰোগে এই সময়ত মাৰাত্মক ৰূপ ধাৰণ কৰে ৷ সেয়ে এই ৰোগ যাতে বিয়পি নপৰে, তাৰ বাবে বিভিন্ন সময়ত সজাগত সভা আয়োজন কৰিছো ৷ আজি এই গাঁৱত আঠুৱা ঔষধিকৰণৰ ব্যৱস্থা হাতত লৈছো ৷’’

লগতে পঢ়ক : জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ লক্ষণ কি ? তথা কিদৰে ইয়াক প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰি

চামগুৰি: নগাঁৱৰ বটদ্ৰৱাত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱক কেন্দ্ৰ কৰি উদ্বেগজনক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে । শেহতীয়াকৈ বটদ্ৰৱাৰ আমলখি গাঁৱৰ এজন ব্যক্তি জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পাছতে স্বাস্থ্য বিভাগৰ অধীনস্থ মেলেৰিয়া বিভাগৰ লোকসকল তৎপৰ হৈ পৰিছে ।

স্বাস্থ্য বিভাগৰ একাধিক বিষয়াই আক্ৰান্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি পৰিস্থিতিৰ বুজ লোৱাৰ লগতে ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে । ইতিমধ্যে অঞ্চলটোত ফ’গিং, ঔষধ স্প্ৰে, আঠুৱা ঔষধিকৰণ আৰু সজাগতামূলক কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰা হৈছে । 

লগতে স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰা ৰাইজক পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা বজাই ৰখা, ঘৰৰ ভিতৰে বাহিৰে পানী জমা হ’বলৈ নিদিয়া, মহৰ কামোৰৰ পৰা সাৱধান হোৱাৰ লগতে স্বাস্থ্যবিধি মানি চলিবলৈ আহ্বান জনাইছে । আনকি জ্বৰ, মূৰৰ বিষ বা অস্বাভাৱিক লক্ষণে দেখা দিলে তৎক্ষণাত নিকটৱৰ্তী স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত যোগাযোগ কৰিবলৈও ৰাইজক আহ্বান জনাইছে ।

মেলেৰিয়া বিভাগৰ কৰ্মী প্ৰসন্ন শইকীয়াই কয়, ‘‘এই সময়ছোৱাত বহু ধৰণৰ ৰোগ হোৱা দেখা যায় ৷ বিশেষকৈ জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ ৰোগে এই সময়ত মাৰাত্মক ৰূপ ধাৰণ কৰে ৷ সেয়ে এই ৰোগ যাতে বিয়পি নপৰে, তাৰ বাবে বিভিন্ন সময়ত সজাগত সভা আয়োজন কৰিছো ৷ আজি এই গাঁৱত আঠুৱা ঔষধিকৰণৰ ব্যৱস্থা হাতত লৈছো ৷’’

লগতে পঢ়ক : জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ লক্ষণ কি ? তথা কিদৰে ইয়াক প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰি

For All Latest Updates

TAGGED:

জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ
মেলেৰিয়া বিভাগ
জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত
মহৰ কামোৰৰ পৰা সাৱধান
JAPANESE ENCEPHALITIS OUTBREAK

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Nalbari Forest Department

অবৈঠ কাঠফলা মিল বিচাৰি নলবাৰীৰ ভিন্ন প্ৰান্তত অভিযান বন বিভাগৰ

July 3, 2026 at 3:00 PM IST
Two Assamese enjoyed football in Washington wearing T-shirts with Zubeen Garg's photo

জুবিন গাৰ্গক বুকুত বান্ধি ৱাশ্বিংটনত বিশ্বকাপৰ খেল উপভোগ কৰিলে দুই অসমীয়াই

July 3, 2026 at 2:30 PM IST
MRIDUMUDRA DEKA DIES

ৰ'জক মাৰিয়েই শান্ত হৈ বহি আছে আৰক্ষী, এই ঘটনাত আন কেবাটাও জড়িত আছে ! মৃদুমুদ্ৰাৰ আত্মীয়ৰ অভিযোগ

July 3, 2026 at 1:49 PM IST
Death due to wild elephant attack in Kaliabor Nagaon

কলিয়াবৰত বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত মৃত্যু

July 3, 2026 at 1:10 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.