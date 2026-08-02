ETV Bharat / Videos

জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ : অসমৰ ভিতৰত দ্বিতীয় স্থানত আছে বৰপেটাত; মৃত্যু ৪ জনৰ - JE OUTBREAK IN BARPETA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
বৰপেটা জিলাত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ বৃদ্ধি (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 2, 2026 at 11:16 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

বৰপেটা : বৰপেটা জিলাত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ বৃদ্ধি হোৱা দেখা গৈছে । ইয়াৰ ফলত জিলাখনত ব্যাপক সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে । শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ আক্ৰান্তৰ সংখ্যাৰে বৰপেটা জিলা অসমৰ ভিতৰত দ্বিতীয় স্থানত আছে ।

বৰপেটা জিলা মেলেৰিয়া বিষয়া জ্যোতিৰূপা দাসে সদৰী কৰে যে জিলাখনত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ সদৃশ ৰোগত আজিলৈকে ৫১ জন লোক আক্ৰান্ত হৈছে । ইয়াৰে ১৪ জন এই ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱা বুলি এই পৰ্যন্ত নিশ্চিত কৰাৰ লগতে চাৰিজনৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে ৷ আনহাতে, এই সময়ছোৱাত বৰ্ধক্যজনিত কাৰণতো পাঁচজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে ৷

জিলা মেলেৰিয়া বিষয়াগৰাকীয়ে জনোৱা মতে, বৰপেটা জিলাত ডেংগি ৰোগেও দেখা দিছে ৷ জ্যোতিৰূপা দাসে কয়, ‘‘এই পৰ্যন্ত জিলাখনৰ ১৩ জন লোক ডেংগিত আক্ৰান্ত হৈছে ।‌ ইয়াৰে সংক্ৰমণৰ ফলত সাতজন লোক আক্ৰান্ত হৈছে ৷ এই ৰোগক প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ বাবে বৰপেটা জিলাত ধোঁৱা দিয়া, ঔষধযুক্ত আঠুৱা বিতৰণ, সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত কৰা আদি কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে ৷’’

তেওঁ ৰাইজক উদ্দেশ্যি কয়, ‘‘জ্বৰত আক্ৰান্ত হ’লে ফাৰ্মাছীৰ পৰা নিজে ঔষধ আনি সেৱন নকৰিব ৷ তাৰ পৰিৱৰ্তে চিকিৎসকৰ কাষ চাপক ৷’’

লগতে পঢ়ক : আগতে আছিল মেলেৰিয়াৰ তাণ্ডৱ, এতিয়া আতংকৰ কাৰণ জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ

লগতে পঢ়ক : বাৰিষাৰ স্বাস্থ্য় অভিযান : ডেংগুৰ উত্থান; মেলেৰিয়া- কলাজ্বৰ হ্ৰাস পোৱাৰ বিপৰীতে এনচিডি বৃদ্ধি

বৰপেটা : বৰপেটা জিলাত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ বৃদ্ধি হোৱা দেখা গৈছে । ইয়াৰ ফলত জিলাখনত ব্যাপক সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে । শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ আক্ৰান্তৰ সংখ্যাৰে বৰপেটা জিলা অসমৰ ভিতৰত দ্বিতীয় স্থানত আছে ।

বৰপেটা জিলা মেলেৰিয়া বিষয়া জ্যোতিৰূপা দাসে সদৰী কৰে যে জিলাখনত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ সদৃশ ৰোগত আজিলৈকে ৫১ জন লোক আক্ৰান্ত হৈছে । ইয়াৰে ১৪ জন এই ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱা বুলি এই পৰ্যন্ত নিশ্চিত কৰাৰ লগতে চাৰিজনৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে ৷ আনহাতে, এই সময়ছোৱাত বৰ্ধক্যজনিত কাৰণতো পাঁচজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে ৷

জিলা মেলেৰিয়া বিষয়াগৰাকীয়ে জনোৱা মতে, বৰপেটা জিলাত ডেংগি ৰোগেও দেখা দিছে ৷ জ্যোতিৰূপা দাসে কয়, ‘‘এই পৰ্যন্ত জিলাখনৰ ১৩ জন লোক ডেংগিত আক্ৰান্ত হৈছে ।‌ ইয়াৰে সংক্ৰমণৰ ফলত সাতজন লোক আক্ৰান্ত হৈছে ৷ এই ৰোগক প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ বাবে বৰপেটা জিলাত ধোঁৱা দিয়া, ঔষধযুক্ত আঠুৱা বিতৰণ, সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত কৰা আদি কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে ৷’’

তেওঁ ৰাইজক উদ্দেশ্যি কয়, ‘‘জ্বৰত আক্ৰান্ত হ’লে ফাৰ্মাছীৰ পৰা নিজে ঔষধ আনি সেৱন নকৰিব ৷ তাৰ পৰিৱৰ্তে চিকিৎসকৰ কাষ চাপক ৷’’

লগতে পঢ়ক : আগতে আছিল মেলেৰিয়াৰ তাণ্ডৱ, এতিয়া আতংকৰ কাৰণ জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ

লগতে পঢ়ক : বাৰিষাৰ স্বাস্থ্য় অভিযান : ডেংগুৰ উত্থান; মেলেৰিয়া- কলাজ্বৰ হ্ৰাস পোৱাৰ বিপৰীতে এনচিডি বৃদ্ধি

For All Latest Updates

TAGGED:

জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি
বৰপেটাত ডেংগি ৰোগ
জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ ৰোগৰ সংক্ৰমণ
JAPANESE ENCEPHALITIS OUTBREAK
JE OUTBREAK IN BARPETA

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Fire broke out in the moving green bus in Nalbari

চলন্ত অৱস্থাতে জ্বলি উঠিল গ্ৰীণ বাছ, কথমপি প্ৰাণৰক্ষা বহু যাত্ৰীৰ

August 2, 2026 at 10:39 AM IST
Terrible fire at Tihu North East Mega Food Park in nalbari

টিহুৰ নৰ্থ ইষ্ট মেগা ফুড পাৰ্কত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড

August 2, 2026 at 9:08 AM IST
MORIGAON POLICE ARRESTED 12 CYBERCRIMINALS

মৰিগাঁও আৰক্ষীৰ জালত ১২ চাইবাৰ অপৰাধী, বৃহৎ পৰিমাণৰ নগদ ধন জব্দ

August 1, 2026 at 9:28 PM IST
Randeep Hooda Sivasagar visit

শিৱসাগৰৰ বানাক্ৰান্তৰ কাষত বলিউডৰ অভিনেতা ৰণদ্বীপ হুদা; নিজহাতে পৰিবেশন কৰিলে খাদ্য

August 1, 2026 at 9:21 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.