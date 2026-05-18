ETV Bharat / Videos

বৰপেটাত জন ভাগিদাৰী অভিযান: জনজাতীয় লোকৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নেই প্ৰশাসনৰ লক্ষ্য - JAN BHAGIDARI CAMPAIGN

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
বৰপেটা জিলাত জন ভাগিদাৰী অভিযান (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 18, 2026 at 3:55 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

বৰপেটা: ভাৰত চৰকাৰৰ জনজাতি পৰিক্ৰমা বিভাগৰ অধীনত ৰূপায়ণ কৰা চলিত বৰ্ষৰ জনজাতি গৰিমা উৎসৱৰ অংশ হিচাপে সোমবাৰে বৰপেটা জিলাত জন ভাগিদাৰী অভিযান আৰম্ভ কৰা হয় । জিলাখনৰ চেঙা উন্নয়ন খণ্ডৰ অধীনৰ সুবাত এই কাৰ্যসূচী মুকলি কৰে জিলা আয়ুক্ত ৰোহণ কুমাৰ ঝাই ।‌ সুবাৰ ৰাজহুৱা প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত এই কাৰ্যসূচীৰ লগত সংগতি ৰাখি এখন প্ৰদৰ্শনীৰো আয়োজন কৰা হয় । য’ত কৃষি, স্বাস্থ্য, ক্ৰীড়া আদিকে ধৰি চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগসমূহে অংশগ্ৰহণ কৰে ।‌

উল্লেখ্য যে, সমাজৰ অন্তিমজন জনজাতীয় লোকৰ ওচৰলৈ চৰকাৰৰ জনকল্যাণকামী আঁচনিবোৰ লৈ যোৱাই হ'ল এই অভিযানৰ লক্ষ্য । বৰপেটা জিলাত অভিযান মুকলি কৰি জিলা আয়ুক্ত ৰোহন কুমাৰ ঝাই কয়, ‘‘জিলাখনত বাস কৰা জনজাতীয় লোকসকলৰ ওচৰলৈ এই অভিযান লৈ যোৱা হ’ব । ইয়াৰ জৰিয়তে জনজাতীয় লোকসকলৰ সৰ্বাংগীন বিকাশ তথা উন্নয়ন সাধন কৰাই হ'ল বৰপেটা জিলা প্ৰশাসনৰ লক্ষ্য ।’’

লগতে পঢ়ক : পাঁচ হাজাৰ গছপুলি ৰোপণৰ লক্ষ্য়ৰে কান্ধত কোৰ লৈ ওলাল কামপুৰীয়া

বৰপেটা: ভাৰত চৰকাৰৰ জনজাতি পৰিক্ৰমা বিভাগৰ অধীনত ৰূপায়ণ কৰা চলিত বৰ্ষৰ জনজাতি গৰিমা উৎসৱৰ অংশ হিচাপে সোমবাৰে বৰপেটা জিলাত জন ভাগিদাৰী অভিযান আৰম্ভ কৰা হয় । জিলাখনৰ চেঙা উন্নয়ন খণ্ডৰ অধীনৰ সুবাত এই কাৰ্যসূচী মুকলি কৰে জিলা আয়ুক্ত ৰোহণ কুমাৰ ঝাই ।‌ সুবাৰ ৰাজহুৱা প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত এই কাৰ্যসূচীৰ লগত সংগতি ৰাখি এখন প্ৰদৰ্শনীৰো আয়োজন কৰা হয় । য’ত কৃষি, স্বাস্থ্য, ক্ৰীড়া আদিকে ধৰি চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগসমূহে অংশগ্ৰহণ কৰে ।‌

উল্লেখ্য যে, সমাজৰ অন্তিমজন জনজাতীয় লোকৰ ওচৰলৈ চৰকাৰৰ জনকল্যাণকামী আঁচনিবোৰ লৈ যোৱাই হ'ল এই অভিযানৰ লক্ষ্য । বৰপেটা জিলাত অভিযান মুকলি কৰি জিলা আয়ুক্ত ৰোহন কুমাৰ ঝাই কয়, ‘‘জিলাখনত বাস কৰা জনজাতীয় লোকসকলৰ ওচৰলৈ এই অভিযান লৈ যোৱা হ’ব । ইয়াৰ জৰিয়তে জনজাতীয় লোকসকলৰ সৰ্বাংগীন বিকাশ তথা উন্নয়ন সাধন কৰাই হ'ল বৰপেটা জিলা প্ৰশাসনৰ লক্ষ্য ।’’

লগতে পঢ়ক : পাঁচ হাজাৰ গছপুলি ৰোপণৰ লক্ষ্য়ৰে কান্ধত কোৰ লৈ ওলাল কামপুৰীয়া

For All Latest Updates

TAGGED:

জনজাতীয় লোকসকলৰ উন্নয়ন
বৰপেটা জিলাত জন ভাগিদাৰী অভিযান
আয়ুক্ত ৰোহণ কুমাৰ ঝা
চৰকাৰৰ জনকল্যাণকামী আঁচনি
JAN BHAGIDARI CAMPAIGN

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

...view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

FIRE INCIDENT IN SATGAON

অগ্নিদেৱতাৰ প্ৰকোপ ! দুটাকৈ চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণত ভস্মীভূত সাতটাকৈ ঘৰ

May 18, 2026 at 2:59 PM IST
DERGAON NEWS

দেৰগাঁৱত ভালুকৰ মুক্ত বিচৰণ, চিচিটিভিত বন্দী ভলুকৰ মুক্ত বিচৰণৰ দৃশ্য

May 17, 2026 at 8:10 PM IST
ASSAM CM HIMANTA BISWA SARMA

আৰএছএছৰ মুৰব্বী মোহন ভাগৱতক সাক্ষাৎ মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাৰ

May 17, 2026 at 5:30 PM IST
HEAVY STROM HITS DIBRUGARH

খোৱাঙত প্ৰকৃতিৰ ৰুদ্ৰৰূপ; গছ পৰি ভাঙিল বহু বাহন, উৰুৱাই নিলে বহু লোকৰ ঘৰৰ টিনপাত

May 17, 2026 at 5:00 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.