ETV Bharat / Videos

দেৱস্নান পূৰ্ণিমা : শ্ৰী জগন্নাথ মহাপ্ৰভুৰ স্নান যাত্ৰা LIVE - JAGANNATH SNANA YATRA 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
জগন্নাথ মহাপ্ৰভুৰ স্নানা যাত্ৰা (ETV Bharat)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 29, 2026 at 9:51 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

আজি দেৱস্নান পূৰ্ণিমা । ভগৱান জগন্নাথ, জ্যেষ্ঠ ভাতৃ বলভদ্ৰ আৰু ভগ্নী সুভদ্ৰাৰ স্নান যাত্ৰা শ্ৰীমন্দিৰত চলি আছে । স্নান বেদীত ভগৱান জগন্নাথৰ প্ৰথম যাত্ৰাৰ সাক্ষী হ’বলৈ লাখ লাখ ভক্তই ভিৰ কৰিছে । ভগৱান জগন্নাথ, ভগৱান বলভদ্ৰ, আৰু দেৱী সুভদ্ৰাক ১০৮ টা কলহৰ পানীৰে স্নান কৰোৱা হ’ব ।

শ্ৰীমন্দিৰত প্ৰতি বছৰে দেৱস্নান পূৰ্ণিমাৰ দিনা স্নান যাত্ৰা অনুষ্ঠিত হয় । আজিৰ দিনটোত শ্ৰীমন্দিৰৰ স্নান মণ্ডপত ১০৮টা পাত্ৰ পবিত্ৰ পানীৰে দেৱতাসকলক পৰম্পৰাগত ৰীতি-নীতি পালন কৰি বৈদিক মন্ত্ৰ জপ কৰি স্নান কৰা হয় । ইয়াৰ পিছত দেৱতাসকলক ‘গজানন ভেশ’ (হাতী ৰূপ) ৰূপত অলংকৃত কৰা হয় ৷

এই দিনটো জগন্নাথৰ জন্মদিন হিচাপেও পালন কৰা হয় । যিহেতু এই স্নান যাত্ৰা প্ৰথম মহাপ্ৰভু (ভগৱান জগন্নাথ)ৰ আবিৰ্ভাৱৰ সময়ত কৰা হৈছিল, সেয়েহে ইয়াক শ্ৰী দাৰুব্ৰহ্মাৰ ‘আদ্যা লীলা’ বুলি কোৱা হয় ।

আজি দেৱস্নান পূৰ্ণিমা । ভগৱান জগন্নাথ, জ্যেষ্ঠ ভাতৃ বলভদ্ৰ আৰু ভগ্নী সুভদ্ৰাৰ স্নান যাত্ৰা শ্ৰীমন্দিৰত চলি আছে । স্নান বেদীত ভগৱান জগন্নাথৰ প্ৰথম যাত্ৰাৰ সাক্ষী হ’বলৈ লাখ লাখ ভক্তই ভিৰ কৰিছে । ভগৱান জগন্নাথ, ভগৱান বলভদ্ৰ, আৰু দেৱী সুভদ্ৰাক ১০৮ টা কলহৰ পানীৰে স্নান কৰোৱা হ’ব ।

শ্ৰীমন্দিৰত প্ৰতি বছৰে দেৱস্নান পূৰ্ণিমাৰ দিনা স্নান যাত্ৰা অনুষ্ঠিত হয় । আজিৰ দিনটোত শ্ৰীমন্দিৰৰ স্নান মণ্ডপত ১০৮টা পাত্ৰ পবিত্ৰ পানীৰে দেৱতাসকলক পৰম্পৰাগত ৰীতি-নীতি পালন কৰি বৈদিক মন্ত্ৰ জপ কৰি স্নান কৰা হয় । ইয়াৰ পিছত দেৱতাসকলক ‘গজানন ভেশ’ (হাতী ৰূপ) ৰূপত অলংকৃত কৰা হয় ৷

এই দিনটো জগন্নাথৰ জন্মদিন হিচাপেও পালন কৰা হয় । যিহেতু এই স্নান যাত্ৰা প্ৰথম মহাপ্ৰভু (ভগৱান জগন্নাথ)ৰ আবিৰ্ভাৱৰ সময়ত কৰা হৈছিল, সেয়েহে ইয়াক শ্ৰী দাৰুব্ৰহ্মাৰ ‘আদ্যা লীলা’ বুলি কোৱা হয় ।

For All Latest Updates

TAGGED:

দেৱস্নান পূৰ্ণিমা
ভগৱান জগন্নাথ
পুৰীৰ জগন্নাথ মন্দিৰ
ইটিভি ভাৰত অসম
JAGANNATH SNANA YATRA 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Ramoji Rao Auditorium

ৰামোজী ৰাওৰ প্ৰেক্ষাগৃহৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ পোনপটিয়া সম্প্ৰচাৰ Live

June 19, 2026 at 6:07 PM IST
Assam Cabinet Expansion 2026

মন্ত্রী হিচাপে ১২গৰাকী বিধায়কৰ শপতগ্ৰহণ : ৰাজ্যপালে পাঠ কৰোৱালে শপতবাক্য LIVE

June 5, 2026 at 12:33 PM IST
ASSAM ASSEMBLY SESSION 2026

ষষ্ঠদশ অসম বিধানসভাৰ অধিৱেশন LIVE

May 27, 2026 at 9:39 AM IST
ASSAM ASSEMBLY SESSION 2026

অসম বিধানসভাৰ ষষ্ঠদশ অধিৱেশন LIVE

May 26, 2026 at 10:08 AM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.