দেৱস্নান পূৰ্ণিমা : শ্ৰী জগন্নাথ মহাপ্ৰভুৰ স্নান যাত্ৰা LIVE - JAGANNATH SNANA YATRA 2026
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : June 29, 2026 at 9:51 AM IST
আজি দেৱস্নান পূৰ্ণিমা । ভগৱান জগন্নাথ, জ্যেষ্ঠ ভাতৃ বলভদ্ৰ আৰু ভগ্নী সুভদ্ৰাৰ স্নান যাত্ৰা শ্ৰীমন্দিৰত চলি আছে । স্নান বেদীত ভগৱান জগন্নাথৰ প্ৰথম যাত্ৰাৰ সাক্ষী হ’বলৈ লাখ লাখ ভক্তই ভিৰ কৰিছে । ভগৱান জগন্নাথ, ভগৱান বলভদ্ৰ, আৰু দেৱী সুভদ্ৰাক ১০৮ টা কলহৰ পানীৰে স্নান কৰোৱা হ’ব ।
শ্ৰীমন্দিৰত প্ৰতি বছৰে দেৱস্নান পূৰ্ণিমাৰ দিনা স্নান যাত্ৰা অনুষ্ঠিত হয় । আজিৰ দিনটোত শ্ৰীমন্দিৰৰ স্নান মণ্ডপত ১০৮টা পাত্ৰ পবিত্ৰ পানীৰে দেৱতাসকলক পৰম্পৰাগত ৰীতি-নীতি পালন কৰি বৈদিক মন্ত্ৰ জপ কৰি স্নান কৰা হয় । ইয়াৰ পিছত দেৱতাসকলক ‘গজানন ভেশ’ (হাতী ৰূপ) ৰূপত অলংকৃত কৰা হয় ৷
এই দিনটো জগন্নাথৰ জন্মদিন হিচাপেও পালন কৰা হয় । যিহেতু এই স্নান যাত্ৰা প্ৰথম মহাপ্ৰভু (ভগৱান জগন্নাথ)ৰ আবিৰ্ভাৱৰ সময়ত কৰা হৈছিল, সেয়েহে ইয়াক শ্ৰী দাৰুব্ৰহ্মাৰ ‘আদ্যা লীলা’ বুলি কোৱা হয় ।
আজি দেৱস্নান পূৰ্ণিমা । ভগৱান জগন্নাথ, জ্যেষ্ঠ ভাতৃ বলভদ্ৰ আৰু ভগ্নী সুভদ্ৰাৰ স্নান যাত্ৰা শ্ৰীমন্দিৰত চলি আছে । স্নান বেদীত ভগৱান জগন্নাথৰ প্ৰথম যাত্ৰাৰ সাক্ষী হ’বলৈ লাখ লাখ ভক্তই ভিৰ কৰিছে । ভগৱান জগন্নাথ, ভগৱান বলভদ্ৰ, আৰু দেৱী সুভদ্ৰাক ১০৮ টা কলহৰ পানীৰে স্নান কৰোৱা হ’ব ।
শ্ৰীমন্দিৰত প্ৰতি বছৰে দেৱস্নান পূৰ্ণিমাৰ দিনা স্নান যাত্ৰা অনুষ্ঠিত হয় । আজিৰ দিনটোত শ্ৰীমন্দিৰৰ স্নান মণ্ডপত ১০৮টা পাত্ৰ পবিত্ৰ পানীৰে দেৱতাসকলক পৰম্পৰাগত ৰীতি-নীতি পালন কৰি বৈদিক মন্ত্ৰ জপ কৰি স্নান কৰা হয় । ইয়াৰ পিছত দেৱতাসকলক ‘গজানন ভেশ’ (হাতী ৰূপ) ৰূপত অলংকৃত কৰা হয় ৷
এই দিনটো জগন্নাথৰ জন্মদিন হিচাপেও পালন কৰা হয় । যিহেতু এই স্নান যাত্ৰা প্ৰথম মহাপ্ৰভু (ভগৱান জগন্নাথ)ৰ আবিৰ্ভাৱৰ সময়ত কৰা হৈছিল, সেয়েহে ইয়াক শ্ৰী দাৰুব্ৰহ্মাৰ ‘আদ্যা লীলা’ বুলি কোৱা হয় ।