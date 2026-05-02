আন্তৰ্জাতিক শ্ৰমিক দিৱস: গুৱাহাটী শোধনাগাৰত আন্তঃজাতিক মে' দিৱস পালন - INTERNATIONAL LABOUR DAY
Published : May 2, 2026 at 3:00 PM IST
গুৱাহাটী: শুকুৰবাৰে সমগ্ৰ দেশৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত পালন কৰা হয় আন্তঃজাতিক মে' দিৱস । এআইচিচিটিইউ অন্তৰ্ভুক্ত গুৱাহাটী শোধনাগাৰ অন্তৰ্গত ইউনাইটেড ৱৰ্কমেন ইউনিয়নৰ উদ্যোগত দিনজোৰা কার্যসূচীৰে মে' দিৱস পালন কৰা হয় । পুৱা ৮ বজাত গুৱাহাটী ৰিফাইনেৰী প্ৰৱেশদ্বাৰত শ্রমিক সমাবেশ আৰু এক বিশাল শোভাযাত্ৰাৰে কার্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰা হয় । ইয়াৰ পিছতে ইউনিয়ন কাৰ্যালয় প্রাংগণত সভাপতি বিৰেণ কলিতাই পতাকা উত্তোলন কৰে আৰু কার্যকৰী সভাপতি দেৱজিৎ ভাগৱতীয়ে শ্বহীদ তৰ্পণ কৰে ।
ইয়াৰ লগতে সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকা আৰু প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ প্রতিচ্ছবিত মাল্যার্পন কৰে ক্রমে কিছু বিষু সেন, দিগন্ত জলিতা আৰু সম্ভ্রম বৰ্মনে । উক্ত কাৰ্যসূচীত এআইচিচিটিইউৰ তৰফৰ পৰা পংকজ দাস উপস্থিত থাকে । ইয়াৰ পিছতে মুকলি সভাত সাধাৰণ সম্পাদক গিৰিশ কলিতাই সম্পাদকীয় প্ৰতিবেদন পাঠ কৰাৰ পিছতে নির্দিষ্ট বক্তা আশীষ দাস গুপ্তা আৰু বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে পদ্মশ্রী বঁটা প্ৰপাক অজয় দত্ত উপস্থিত থাকে ।
