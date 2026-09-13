উজনি অসমৰ বান : বানাক্ৰান্তক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফাউণ্ডেচনৰ সাহাৰ্য
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : September 13, 2026 at 5:34 PM IST
নাজিৰা : যোৱা ১৯ জুলাইৰ প্ৰলয়ংকৰী বানে বিশেষভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰা পৰিয়ালৰ কাষত থিয় দিছে বহু মানৱদৰদী ব্যক্তি তথা সংস্থাসমূহ । বিশেষ দিখৌ নৈৰ বলিয়া বানে শিৱসাগৰ জিলাৰ নাজিৰা সমজিলাৰ অন্তৰ্গত কমলচাপৰী, বাঁহবাৰী, বামুণ পুখুৰী, গোহাঁইবাৰী, বিহুবৰ, নেপালীখুটি, মাজগাঁও, প্ৰজাবস্তিকে ধৰি শিমলুগুৰিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰিলে । ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা বানাক্ৰান্ত পৰিয়াল সমূহক সহায় কৰাৰ উদ্দেশ্যে বিহুবৰলৈ আহিল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফাউণ্ডেশ্যন টিজু চি (TZU CHI) ।
এই ফাউণ্ডেশ্যনৰ লগতে আয়ান ফাউণ্ডেশ্যন আৰু দীপলিনা ডেকা ফাউণ্ডেচনৰ উদ্যোগত দেওবাৰে নাজিৰা বিহুবৰত বিভিন্ন সাহায্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰে । প্ৰায় ১৫০০ শ পৰিয়ালক সামৰি অনুষ্ঠিত কৰা এই সাহাৰ্য বিতৰণ কাৰ্যসূচীত ফাউণ্ডেশ্যনৰ হৈ মালেয়েছিয়াৰ পৰা অহা ১৬ গৰাকী প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে । তদুপৰি ভাৰতৰ লাডাখ আৰু বিহাৰৰো প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ।
লগতে পঢ়ক:অভিযোগকাৰীৰ বিৰুদ্ধে ওলোটাই গোচৰ অভিযুক্ত গাঁওপ্ৰধানৰ: টীয়কত দুই মেৰুত বান ক্ষতিগ্ৰস্ত-গাঁওপ্ৰধান
উজনিৰ বান চৰকাৰ আৰু কিছু দল-সংগঠনৰ বাবে উৎসৱ হৈ পৰিছে: আটাছু
নাজিৰা : যোৱা ১৯ জুলাইৰ প্ৰলয়ংকৰী বানে বিশেষভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰা পৰিয়ালৰ কাষত থিয় দিছে বহু মানৱদৰদী ব্যক্তি তথা সংস্থাসমূহ । বিশেষ দিখৌ নৈৰ বলিয়া বানে শিৱসাগৰ জিলাৰ নাজিৰা সমজিলাৰ অন্তৰ্গত কমলচাপৰী, বাঁহবাৰী, বামুণ পুখুৰী, গোহাঁইবাৰী, বিহুবৰ, নেপালীখুটি, মাজগাঁও, প্ৰজাবস্তিকে ধৰি শিমলুগুৰিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰিলে । ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা বানাক্ৰান্ত পৰিয়াল সমূহক সহায় কৰাৰ উদ্দেশ্যে বিহুবৰলৈ আহিল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফাউণ্ডেশ্যন টিজু চি (TZU CHI) ।
এই ফাউণ্ডেশ্যনৰ লগতে আয়ান ফাউণ্ডেশ্যন আৰু দীপলিনা ডেকা ফাউণ্ডেচনৰ উদ্যোগত দেওবাৰে নাজিৰা বিহুবৰত বিভিন্ন সাহায্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰে । প্ৰায় ১৫০০ শ পৰিয়ালক সামৰি অনুষ্ঠিত কৰা এই সাহাৰ্য বিতৰণ কাৰ্যসূচীত ফাউণ্ডেশ্যনৰ হৈ মালেয়েছিয়াৰ পৰা অহা ১৬ গৰাকী প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে । তদুপৰি ভাৰতৰ লাডাখ আৰু বিহাৰৰো প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ।
লগতে পঢ়ক:অভিযোগকাৰীৰ বিৰুদ্ধে ওলোটাই গোচৰ অভিযুক্ত গাঁওপ্ৰধানৰ: টীয়কত দুই মেৰুত বান ক্ষতিগ্ৰস্ত-গাঁওপ্ৰধান
উজনিৰ বান চৰকাৰ আৰু কিছু দল-সংগঠনৰ বাবে উৎসৱ হৈ পৰিছে: আটাছু