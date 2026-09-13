ETV Bharat / Videos

উজনি অসমৰ বান : বানাক্ৰান্তক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফাউণ্ডেচনৰ সাহাৰ্য

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
বানাক্ৰান্তক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফাউণ্ডেশ্যনৰ সাহাৰ্য (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 13, 2026 at 5:34 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

নাজিৰা : যোৱা ১৯ জুলাইৰ প্ৰলয়ংকৰী বানে বিশেষভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰা পৰিয়ালৰ কাষত থিয় দিছে বহু মানৱদৰদী ব্যক্তি তথা সংস্থাসমূহ । বিশেষ দিখৌ নৈৰ বলিয়া বানে শিৱসাগৰ জিলাৰ নাজিৰা সমজিলাৰ অন্তৰ্গত কমলচাপৰী, বাঁহবাৰী, বামুণ পুখুৰী, গোহাঁইবাৰী, বিহুবৰ, নেপালীখুটি, মাজগাঁও, প্ৰজাবস্তিকে ধৰি শিমলুগুৰিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰিলে । ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা বানাক্ৰান্ত পৰিয়াল সমূহক সহায় কৰাৰ উদ্দেশ্যে বিহুবৰলৈ আহিল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফাউণ্ডেশ্যন টিজু চি (TZU CHI) ।  

এই ফাউণ্ডেশ্যনৰ লগতে আয়ান ফাউণ্ডেশ্যন আৰু দীপলিনা ডেকা ফাউণ্ডেচনৰ উদ্যোগত দেওবাৰে নাজিৰা বিহুবৰত বিভিন্ন সাহায্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰে । প্ৰায় ১৫০০ শ পৰিয়ালক সামৰি অনুষ্ঠিত কৰা এই সাহাৰ্য বিতৰণ কাৰ্যসূচীত ফাউণ্ডেশ্যনৰ হৈ মালেয়েছিয়াৰ পৰা অহা ১৬ গৰাকী প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে । তদুপৰি ভাৰতৰ লাডাখ আৰু বিহাৰৰো প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে । 

লগতে পঢ়ক:অভিযোগকাৰীৰ বিৰুদ্ধে ওলোটাই গোচৰ অভিযুক্ত গাঁওপ্ৰধানৰ: টীয়কত দুই মেৰুত বান ক্ষতিগ্ৰস্ত-গাঁওপ্ৰধান

উজনিৰ বান চৰকাৰ আৰু কিছু দল-সংগঠনৰ বাবে উৎসৱ হৈ পৰিছে: আটাছু

নাজিৰা : যোৱা ১৯ জুলাইৰ প্ৰলয়ংকৰী বানে বিশেষভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰা পৰিয়ালৰ কাষত থিয় দিছে বহু মানৱদৰদী ব্যক্তি তথা সংস্থাসমূহ । বিশেষ দিখৌ নৈৰ বলিয়া বানে শিৱসাগৰ জিলাৰ নাজিৰা সমজিলাৰ অন্তৰ্গত কমলচাপৰী, বাঁহবাৰী, বামুণ পুখুৰী, গোহাঁইবাৰী, বিহুবৰ, নেপালীখুটি, মাজগাঁও, প্ৰজাবস্তিকে ধৰি শিমলুগুৰিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰিলে । ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা বানাক্ৰান্ত পৰিয়াল সমূহক সহায় কৰাৰ উদ্দেশ্যে বিহুবৰলৈ আহিল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফাউণ্ডেশ্যন টিজু চি (TZU CHI) ।  

এই ফাউণ্ডেশ্যনৰ লগতে আয়ান ফাউণ্ডেশ্যন আৰু দীপলিনা ডেকা ফাউণ্ডেচনৰ উদ্যোগত দেওবাৰে নাজিৰা বিহুবৰত বিভিন্ন সাহায্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰে । প্ৰায় ১৫০০ শ পৰিয়ালক সামৰি অনুষ্ঠিত কৰা এই সাহাৰ্য বিতৰণ কাৰ্যসূচীত ফাউণ্ডেশ্যনৰ হৈ মালেয়েছিয়াৰ পৰা অহা ১৬ গৰাকী প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে । তদুপৰি ভাৰতৰ লাডাখ আৰু বিহাৰৰো প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে । 

লগতে পঢ়ক:অভিযোগকাৰীৰ বিৰুদ্ধে ওলোটাই গোচৰ অভিযুক্ত গাঁওপ্ৰধানৰ: টীয়কত দুই মেৰুত বান ক্ষতিগ্ৰস্ত-গাঁওপ্ৰধান

উজনিৰ বান চৰকাৰ আৰু কিছু দল-সংগঠনৰ বাবে উৎসৱ হৈ পৰিছে: আটাছু

For All Latest Updates

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
আয়ান ফাউণ্ডেশ্যন
দীপলিনা ডেকা ফাউণ্ডেচন
ASSAM FLOOD 2026
FLOOD RELIEF

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

EROSION OF BRAHMAPUTRA RIVER

ভাৰত-বাংলাদেশৰ সীমামূৰীয়া দক্ষিণ শালমাৰা-মানকাচৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰই মাতিছে বিপৰ্যয়, খহনীয়াই নিছে মাটি-ভেটি

September 7, 2026 at 7:16 PM IST
Guwahati Purple city mission

গুৱাহাটী: পৌৰ নিগমৰ আহ্বান, স্থানীয় মহিলাৰ প্ৰচেষ্টাত বেঙুনীয়া হৈ পৰিছে কেন্দুগুৰি

September 4, 2026 at 1:51 PM IST
Minister Ashok Singhal

বিহালীত এডিআৰই ৩.০ৰ বাবে তিনিমহীয়া বিনামূলীয়া প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী

August 30, 2026 at 8:46 PM IST
Assam Premier League title winner Barpeta Braves visited Barpeta Satra

অসম প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ প্ৰথম সংস্কৰণ; ইতিহাস ৰচিলে বৰপেটা ব্ৰেভছ দলে

August 25, 2026 at 7:37 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.