ETV Bharat / Videos

'বিশ্ব ড্ৰাগছ সমস্যা' বিষয়ক আলোচনাৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ড্ৰাগছ বিৰোধী দিৱস পালন - INTERNATIONAL ANTI DRUG DAY

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
'বিশ্ব ড্ৰাগছ সমস্যা' বিষয়ক আলোচনাৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ড্ৰাগছ বিৰোধী দিৱস পালন (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 26, 2026 at 9:20 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ড্ৰাগছ বিৰোধী দিৱস । শুকুৰবাৰে গুৱাহাটীৰ নাৰেংগী মহাবিদ্যালয় প্ৰাংগণত ৰাজ্যিক ড্ৰাগছ নিবাৰনী আৰু নিষিদ্ধ পৰিষদ তথা সামাজিক ন্যায় আৰু সবলীকৰণ সঞ্চালকালয়ৰ উদ্যোগত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ড্ৰাগছ বিৰোধী আৰু অবৈধ সৰবৰাহ বিৰোধী দিৱস পালন কৰা হয় । অনুষ্ঠানত 'বিশ্ব ড্ৰাগছ সমস্যা' বিষয়ক সামৰি লৈ স্থানীয় সমস্যা আৰু নতুন প্ৰত্যাহ্বান সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হয় । 

অনুষ্ঠানত গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ বিজুলী কলিতা মেধি, ডিমৰীয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক ডাঃ তপন দাস তথা ৰাজ্যিক ড্ৰাগছ নিবাৰণী আৰু নিষিদ্ধ পৰিষদৰ মুখ্য কার্যবাহী বিষয়া ভাস্কৰ দাস আদিকে ধৰি বহু গণ্য-মান্য ব্যক্তিৰ লগতে শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ শিক্ষক, শিক্ষয়ত্ৰী আৰু শিক্ষাৰ্থীসকল উপস্থিত থাকে ।

আয়োজক কমিটিৰ তৰফৰ পৰা এইদৰে কয়, "আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ড্ৰাগছ বিৰোধী দিৱস উদযাপন কৰা হয় । বৰ সুন্দৰকৈ অনুষ্ঠানটি আয়োজন কৰা হৈছে । গুৱাহাটীৰ লোকসভাৰ সাংসদ, স্থানীয় বিধায়ক, নিচামুক্তি পৰিষদ বিষয়াই অংশগ্ৰহণ কৰে । এই অনুষ্ঠানত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক কেনেদৰে নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ পৰা আঁতৰি থাকিব পাৰি সেই সন্দৰ্ভত জ্ঞান দিয়া হয় । আশা কৰো এনে অনুষ্ঠানে ভৱিষ্যতে নৱ প্ৰজন্মক নিচাযুক্ত তথা মাদক দ্ৰব্যৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিব ।"

লগতে পঢ়ক: ৪ বছৰৰ পিছত ফাদিল কাণফুলিৰ ৰহস্য; যোৰহাট আৰক্ষীৰ তদন্ত

লক্ষাধিক শিশুক প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ লক্ষ্য স্বাস্থ্য বিভাগৰ

গুৱাহাটী: আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ড্ৰাগছ বিৰোধী দিৱস । শুকুৰবাৰে গুৱাহাটীৰ নাৰেংগী মহাবিদ্যালয় প্ৰাংগণত ৰাজ্যিক ড্ৰাগছ নিবাৰনী আৰু নিষিদ্ধ পৰিষদ তথা সামাজিক ন্যায় আৰু সবলীকৰণ সঞ্চালকালয়ৰ উদ্যোগত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ড্ৰাগছ বিৰোধী আৰু অবৈধ সৰবৰাহ বিৰোধী দিৱস পালন কৰা হয় । অনুষ্ঠানত 'বিশ্ব ড্ৰাগছ সমস্যা' বিষয়ক সামৰি লৈ স্থানীয় সমস্যা আৰু নতুন প্ৰত্যাহ্বান সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হয় । 

অনুষ্ঠানত গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ বিজুলী কলিতা মেধি, ডিমৰীয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক ডাঃ তপন দাস তথা ৰাজ্যিক ড্ৰাগছ নিবাৰণী আৰু নিষিদ্ধ পৰিষদৰ মুখ্য কার্যবাহী বিষয়া ভাস্কৰ দাস আদিকে ধৰি বহু গণ্য-মান্য ব্যক্তিৰ লগতে শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ শিক্ষক, শিক্ষয়ত্ৰী আৰু শিক্ষাৰ্থীসকল উপস্থিত থাকে ।

আয়োজক কমিটিৰ তৰফৰ পৰা এইদৰে কয়, "আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ড্ৰাগছ বিৰোধী দিৱস উদযাপন কৰা হয় । বৰ সুন্দৰকৈ অনুষ্ঠানটি আয়োজন কৰা হৈছে । গুৱাহাটীৰ লোকসভাৰ সাংসদ, স্থানীয় বিধায়ক, নিচামুক্তি পৰিষদ বিষয়াই অংশগ্ৰহণ কৰে । এই অনুষ্ঠানত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক কেনেদৰে নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ পৰা আঁতৰি থাকিব পাৰি সেই সন্দৰ্ভত জ্ঞান দিয়া হয় । আশা কৰো এনে অনুষ্ঠানে ভৱিষ্যতে নৱ প্ৰজন্মক নিচাযুক্ত তথা মাদক দ্ৰব্যৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিব ।"

লগতে পঢ়ক: ৪ বছৰৰ পিছত ফাদিল কাণফুলিৰ ৰহস্য; যোৰহাট আৰক্ষীৰ তদন্ত

লক্ষাধিক শিশুক প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ লক্ষ্য স্বাস্থ্য বিভাগৰ

For All Latest Updates

TAGGED:

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ড্ৰাগছ বিৰোধী দিৱস
বিশ্ব ড্ৰাগছ সমস্যা
গুৱাহাটী
ইটিভি ভাৰত অসম
INTERNATIONAL ANTI DRUG DAY

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

National Polio Day 2026

ৰাষ্ট্ৰীয় পলিঅ' দিৱস : ধুবুৰীত স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীয়ে কৰিব প্ৰতিষেধক অভিযানৰ শুভাৰম্ভ

June 26, 2026 at 9:02 PM IST
LAKHIMPUR NEWS

লখিমপুৰত শোকাবহ ঘটনা, বজ্ৰপাত পৰি তিনিজনৰ মৃত্যু

June 26, 2026 at 8:50 PM IST
DHUBRI NEWS

ধুবুৰীত ১ টকাতে মাছ-ভাতেৰে দুপৰীয়াৰ আহাৰ?

June 26, 2026 at 5:48 PM IST
Death due to wild elephant attack at Satgaon in Guwahati

শুই থাকোতেই বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত মৃত্যু

June 26, 2026 at 5:46 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.