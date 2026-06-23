ETV Bharat / Videos

অগপৰ কাৰ্যালয়ত ওলমিল প্ৰকাণ্ড তলা, বাহিৰ নেতা-কৰ্মীৰ প্ৰতিবাদ - DHUBRI AGP

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
অগপৰ কাৰ্যালয়ত ওলমিল প্ৰকাণ্ড তলা (ETV Bharat)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 23, 2026 at 1:24 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ধুবুৰী: অগপৰ কাৰ্যালয়ত ওলমিল তলা । এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে একাংশ অগপ কৰ্মী । ধুবুৰী জিলা অগপ কাৰ্যালয়ৰ লগতে কাৰ্যালয়টোৰ গে'টত সোমবাৰে তলা লগোৱাক কেন্দ্ৰ কৰি এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । ধুবুৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ অগপৰ দুই কমিটীক লৈ চলিছে দীৰ্ঘদিনীয়া সংঘাত । উল্লেখ্য যে ধুবুৰী জিলা অগপৰ অধীনত দুখনকৈ ধুবুৰী বিধান পৰিষদৰ কমিটী থকাক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই এই উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সূত্ৰপাত হয় । আচলতে প্ৰতিখন জিলা কমিটীতে এখনকৈ বিধান পৰিষদৰ কমিটী থাকে। ধুবুৰী বিধান সভা সমষ্টিতে ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম দেখা গৈছে । ধুবুৰী বিধান সভা সমষ্টিত অগপৰ বিধান পৰিষদৰ দুখন কমিটী আছে ।

বুৰী বিধান পৰিষদৰ সভাপতি ৰণেন্দ্ৰ নাৰায়ণ ভট্টাচাৰ্য আৰু সম্পাদক হাৰুণ ইছলামৰ কমিটীখনক অবৈধ কমিটী বুলি আখ্যা দিয়ে ধুবুৰী বিধান পৰিষদৰ পুৰণি কমিটীৰ সভাপতি দিলীপ সৰকাৰ আৰু সম্পাদকদ্বয় দীপ নাৰায়ণ কলিতা আৰু নুৰে ছিবলীয়ে ।

আনহাতে আজি ধুবুৰী বিধান পৰিষদৰ সম্পাদক হাৰুণ ইছলামে জিলা অগপ কাৰ্যালয়ৰ দুৱাৰত আৰু গে'টত তলা লগাই দিয়া কাৰ্যত ক্ষুণ্ণ হৈ জিলা অগপকে ধৰি অসম যুৱ পৰিষদৰ একাংশ কৰ্ম-কৰ্তাই প্ৰশ্ন কৰে যে অগপৰ জিলা কাৰ্যালয়ত তলা লগাই দিয়াৰ অনুমতি হাৰুণ ইছলামক কোনে দিলে ?  অগপৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি অতুল বৰাই এই ক্ষেত্ৰত দৃঢ় স্থিতি লোৱাৰ বাবে তেওঁলোকে আহ্বান জনাইছে । 

লগতে পঢ়ক: অসম-নাগালেণ্ড সীমা সমস্যা সমাধানৰ দাবীৰে উৰিয়ামঘাটত ৰাইজমেল

ধুবুৰী: অগপৰ কাৰ্যালয়ত ওলমিল তলা । এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে একাংশ অগপ কৰ্মী । ধুবুৰী জিলা অগপ কাৰ্যালয়ৰ লগতে কাৰ্যালয়টোৰ গে'টত সোমবাৰে তলা লগোৱাক কেন্দ্ৰ কৰি এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । ধুবুৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ অগপৰ দুই কমিটীক লৈ চলিছে দীৰ্ঘদিনীয়া সংঘাত । উল্লেখ্য যে ধুবুৰী জিলা অগপৰ অধীনত দুখনকৈ ধুবুৰী বিধান পৰিষদৰ কমিটী থকাক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই এই উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সূত্ৰপাত হয় । আচলতে প্ৰতিখন জিলা কমিটীতে এখনকৈ বিধান পৰিষদৰ কমিটী থাকে। ধুবুৰী বিধান সভা সমষ্টিতে ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম দেখা গৈছে । ধুবুৰী বিধান সভা সমষ্টিত অগপৰ বিধান পৰিষদৰ দুখন কমিটী আছে ।

বুৰী বিধান পৰিষদৰ সভাপতি ৰণেন্দ্ৰ নাৰায়ণ ভট্টাচাৰ্য আৰু সম্পাদক হাৰুণ ইছলামৰ কমিটীখনক অবৈধ কমিটী বুলি আখ্যা দিয়ে ধুবুৰী বিধান পৰিষদৰ পুৰণি কমিটীৰ সভাপতি দিলীপ সৰকাৰ আৰু সম্পাদকদ্বয় দীপ নাৰায়ণ কলিতা আৰু নুৰে ছিবলীয়ে ।

আনহাতে আজি ধুবুৰী বিধান পৰিষদৰ সম্পাদক হাৰুণ ইছলামে জিলা অগপ কাৰ্যালয়ৰ দুৱাৰত আৰু গে'টত তলা লগাই দিয়া কাৰ্যত ক্ষুণ্ণ হৈ জিলা অগপকে ধৰি অসম যুৱ পৰিষদৰ একাংশ কৰ্ম-কৰ্তাই প্ৰশ্ন কৰে যে অগপৰ জিলা কাৰ্যালয়ত তলা লগাই দিয়াৰ অনুমতি হাৰুণ ইছলামক কোনে দিলে ?  অগপৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি অতুল বৰাই এই ক্ষেত্ৰত দৃঢ় স্থিতি লোৱাৰ বাবে তেওঁলোকে আহ্বান জনাইছে । 

লগতে পঢ়ক: অসম-নাগালেণ্ড সীমা সমস্যা সমাধানৰ দাবীৰে উৰিয়ামঘাটত ৰাইজমেল

For All Latest Updates

TAGGED:

অসম গণ পৰিষদ
ধুবুৰী
অগপ কাৰ্যালয়
ইটিভি ভাৰত
DHUBRI AGP

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Viksit Bharat Young Leaders Dialogue

মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয়ত 'বিকশিত ভাৰত যুৱ নেতৃত্ব সংবাদ' শীৰ্ষক আলোচনা চক্ৰ

June 22, 2026 at 8:14 PM IST
Laharighat News

২৫ বছৰৰ পাছত বানত উটি যোৱা দলং পুনৰ নিৰ্মাণৰ পথত, ক'ত?

June 22, 2026 at 7:37 PM IST
BAHAMPUR FLOOD

নীপকোৰ জলবোমাত আতংকিত কামপুৰ-যমুনামুখবাসী, হোৰাহোৰে বাঢ়িছে কপিলীৰ জলস্তৰ

June 22, 2026 at 6:23 PM IST
Morigaon News

APSCৰ অধীনত অনুষ্ঠিত পৰীক্ষাত অসমৰ ভিতৰতে প্ৰথম স্থান দখল মৰিগাঁৱৰ তন্ময় নাথৰ

June 22, 2026 at 3:24 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.