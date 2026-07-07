ETV Bharat / Videos

৫ জিলাৰ ১১০ প্ৰতিযোগীৰ অংশগ্ৰহণেৰে বঙাইগাঁৱত আন্তঃবিদ্যালয় দবা প্ৰতিযোগিতা - BONGAIGAON CHESS COMPETITION

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
বঙাইগাঁৱত আন্তঃবিদ্যালয় দবা প্ৰতিযোগিতা সম্পন্ন (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 7, 2026 at 4:24 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

বঙাইগাঁও: বঙাইগাঁও জিলা দবা সন্থাৰ উদ্যোগত সোমবাৰে তৃতীয় আন্তঃবিদ্যালয় দবা প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰা হয় ৷ বীৰঝৰা ছোৱালী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত আয়োজিত উক্ত প্ৰতিযোগিতাত বঙাইগাঁৱৰ লগতে বৰপেটা, গোৱালপাৰা, চিৰাং, কোকৰাঝাৰ আৰু ধুবুৰী জিলাৰ ১১০ গৰাকী প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ৷  

প্ৰথমৰ পৰা চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ মাজত অনুষ্ঠিত প্ৰতিযোগিতাত ল'ৰাৰ শাখাত প্ৰথম তনয়জিৎ চক্ৰৱৰ্তী, দ্বিতীয় ৰিংখা হতৰগিৰি বড়ো আৰু তৃতীয় স্থান শ্ৰেয়াশ নাথে দখল কৰাৰ বিপৰীতে ছোৱালীৰ শাখাত প্ৰথম অচমিতা ঘোষ, দ্বিতীয় শ্ৰুতিকা শিৱম আৰু কৃতিকা দাসে তৃতীয় স্থান দখল কৰে ৷  

পঞ্চমৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণীৰ মাজত অনুষ্ঠিত প্ৰতিযোগিতাত ল'ৰাৰ শাখাত প্ৰথম ময়ুৰীশ কুমাৰ দাস, দ্বিতীয় ভাৰ্গিয়াৰাজ মালাকাৰ আৰু তৃতীয় জয় আদিত্য ভাচিনৰ বিপৰীতে ছোৱালীৰ শাখাত প্ৰথম দেবাংগী বৰুৱা, দ্বিতীয় কুইন দাস আৰু ঋতিকা নাথে তৃতীয় স্থান দখল কৰে ।  

অষ্টমৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ মাজত অনুষ্ঠিত প্ৰতিযোগিতাত ল'ৰাৰ শাখাত প্ৰথম আনিশ কুমাৰ চৌধুৰী, দ্বিতীয় প্ৰজ্ঞান চৌধুৰী আৰু তৃতীয় দিগন্ত চৌধুৰীৰ বিপৰীতে ছোৱালীৰ শাখাত প্ৰথম অনিন্দিতা ঘোষ, দ্বিতীয় উমা ডুবে আৰু মৌনিতা বিশ্বাসে তৃতীয় স্থান দখল কৰে ৷  

নৱনিযুক্ত বঙাইগাঁও জিলা আয়ুক্ত লক্ষীনন্দন চহৰীয়া আৰু বঙাইগাঁও জিলা পৰিষদৰ সভানেত্ৰী মৃদুলা সিংহই বিজয়ীসকলক পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰে । আৰম্ভণিতে বঙাইগাঁও জিলাৰ বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শক পল্লৱী মেধিয়ে প্ৰতিযোগিতাখন আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে ৷

লগতে পঢ়ক :শাৰীৰিক অক্ষমতা নেওচি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰত জিলিকিল নিবিড় শ্ববনম মালাং

বঙাইগাঁও: বঙাইগাঁও জিলা দবা সন্থাৰ উদ্যোগত সোমবাৰে তৃতীয় আন্তঃবিদ্যালয় দবা প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰা হয় ৷ বীৰঝৰা ছোৱালী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত আয়োজিত উক্ত প্ৰতিযোগিতাত বঙাইগাঁৱৰ লগতে বৰপেটা, গোৱালপাৰা, চিৰাং, কোকৰাঝাৰ আৰু ধুবুৰী জিলাৰ ১১০ গৰাকী প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ৷  

প্ৰথমৰ পৰা চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ মাজত অনুষ্ঠিত প্ৰতিযোগিতাত ল'ৰাৰ শাখাত প্ৰথম তনয়জিৎ চক্ৰৱৰ্তী, দ্বিতীয় ৰিংখা হতৰগিৰি বড়ো আৰু তৃতীয় স্থান শ্ৰেয়াশ নাথে দখল কৰাৰ বিপৰীতে ছোৱালীৰ শাখাত প্ৰথম অচমিতা ঘোষ, দ্বিতীয় শ্ৰুতিকা শিৱম আৰু কৃতিকা দাসে তৃতীয় স্থান দখল কৰে ৷  

পঞ্চমৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণীৰ মাজত অনুষ্ঠিত প্ৰতিযোগিতাত ল'ৰাৰ শাখাত প্ৰথম ময়ুৰীশ কুমাৰ দাস, দ্বিতীয় ভাৰ্গিয়াৰাজ মালাকাৰ আৰু তৃতীয় জয় আদিত্য ভাচিনৰ বিপৰীতে ছোৱালীৰ শাখাত প্ৰথম দেবাংগী বৰুৱা, দ্বিতীয় কুইন দাস আৰু ঋতিকা নাথে তৃতীয় স্থান দখল কৰে ।  

অষ্টমৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ মাজত অনুষ্ঠিত প্ৰতিযোগিতাত ল'ৰাৰ শাখাত প্ৰথম আনিশ কুমাৰ চৌধুৰী, দ্বিতীয় প্ৰজ্ঞান চৌধুৰী আৰু তৃতীয় দিগন্ত চৌধুৰীৰ বিপৰীতে ছোৱালীৰ শাখাত প্ৰথম অনিন্দিতা ঘোষ, দ্বিতীয় উমা ডুবে আৰু মৌনিতা বিশ্বাসে তৃতীয় স্থান দখল কৰে ৷  

নৱনিযুক্ত বঙাইগাঁও জিলা আয়ুক্ত লক্ষীনন্দন চহৰীয়া আৰু বঙাইগাঁও জিলা পৰিষদৰ সভানেত্ৰী মৃদুলা সিংহই বিজয়ীসকলক পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰে । আৰম্ভণিতে বঙাইগাঁও জিলাৰ বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শক পল্লৱী মেধিয়ে প্ৰতিযোগিতাখন আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে ৷

লগতে পঢ়ক :শাৰীৰিক অক্ষমতা নেওচি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰত জিলিকিল নিবিড় শ্ববনম মালাং

For All Latest Updates

TAGGED:

আন্তঃবিদ্যালয় দবা প্ৰতিযোগিতা
বঙাইগাঁৱত দবা প্ৰতিযোগিতা
দবা প্ৰতিযোগিতা
ইটিভি ভাৰত অসম
BONGAIGAON CHESS COMPETITION

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Assam Youth Found Dead in Tamil Nadu,family Appeal CM Himanta Biswa Sarma for helps to bring the body

বহিঃৰাজ্য়ৰ পৰা যুৱকৰ মৃতদেহ আনিবলৈ হাতত নাই ধন, মুখ্য়মন্ত্ৰীক সহায়ৰ আহ্বান

July 7, 2026 at 3:30 PM IST
Jorhat News

নাহৰফুটুকীৰ আক্ৰমণত আহতজনৰ মৃত্যু, চিকিৎসালয়ত মন্ত্ৰী অতুল বৰা

July 7, 2026 at 2:40 PM IST
leopard rerror in Jorhat

পদুম চাহ বাগিচাত পিঞ্জৰাবদ্ধ নাহৰফুটুকী

July 7, 2026 at 11:50 AM IST
Four organizations protest over the Assam-Nagaland border incident in Sarupathar

অসম-নাগালেণ্ডৰ সীমান্তৰ ঘটনাক লৈ চাৰিটাকৈ সংগঠনৰ প্ৰতিবাদ

July 7, 2026 at 11:40 AM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.