ETV Bharat / Videos

হাফলঙত শিশুৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ - CHILD BODY RECOVERED

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
হাফলঙত শিশুৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 1, 2026 at 11:31 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

হাফলং : ডিমা হাছাও জিলাৰ হাফলং আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ল'ৱাৰ হাফলঙস্থিত ইণ্ডিয়ান অইলৰ পেট্ৰ'ল পাম্পৰ সমীপত শুকুৰবাৰে এটি শিশুৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হয় । শিশুটিৰ বয়স প্ৰায় ৬ৰ পৰা ৭ মাহ বুলি অনুমান কৰা হৈছে ।  

কোনো অচিনাকী ব্যক্তিয়ে নিশাৰ ভাগত শিশুটিৰ মৃতদেহ উক্ত স্থানত পেলাই থৈ যোৱা বুলি আৰক্ষীয়ে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে । শুকুৰবাৰে পুৱাৰ ভাগত স্থানীয় লোকে মৃতদেহটো প্ৰত্যক্ষ কৰি লগে লগে আৰক্ষীক খবৰ দিয়াৰ পিছতে হাফলং থানাৰ এটা আৰক্ষীৰ দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰে । এই ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে এটা গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ।

এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী স্থানীয় মহিলাই কয়, "পুৱা প্ৰায় ১০ বজাত শিশুটিৰ মৃতদেহটো প্ৰত্য়ক্ষ কৰি ৰাইজে আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে ।"

লগতে পঢ়ক:নাতিনীক বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগত বিমানবন্দৰত গ্ৰেপ্তাৰ বাবুল আলী

আমি কেনেকৈ বাচিলো গমেই নাপালো... ! আশ্ৰয় শিবিৰৰ পৰা উভতি আহি বন্য়াৰ্তৰ আৰ্তনাদ 

হাফলং : ডিমা হাছাও জিলাৰ হাফলং আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ল'ৱাৰ হাফলঙস্থিত ইণ্ডিয়ান অইলৰ পেট্ৰ'ল পাম্পৰ সমীপত শুকুৰবাৰে এটি শিশুৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হয় । শিশুটিৰ বয়স প্ৰায় ৬ৰ পৰা ৭ মাহ বুলি অনুমান কৰা হৈছে ।  

কোনো অচিনাকী ব্যক্তিয়ে নিশাৰ ভাগত শিশুটিৰ মৃতদেহ উক্ত স্থানত পেলাই থৈ যোৱা বুলি আৰক্ষীয়ে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে । শুকুৰবাৰে পুৱাৰ ভাগত স্থানীয় লোকে মৃতদেহটো প্ৰত্যক্ষ কৰি লগে লগে আৰক্ষীক খবৰ দিয়াৰ পিছতে হাফলং থানাৰ এটা আৰক্ষীৰ দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰে । এই ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে এটা গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ।

এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী স্থানীয় মহিলাই কয়, "পুৱা প্ৰায় ১০ বজাত শিশুটিৰ মৃতদেহটো প্ৰত্য়ক্ষ কৰি ৰাইজে আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে ।"

লগতে পঢ়ক:নাতিনীক বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগত বিমানবন্দৰত গ্ৰেপ্তাৰ বাবুল আলী

আমি কেনেকৈ বাচিলো গমেই নাপালো... ! আশ্ৰয় শিবিৰৰ পৰা উভতি আহি বন্য়াৰ্তৰ আৰ্তনাদ 

For All Latest Updates

TAGGED:

শিশুৰ মৃতদেহ
ডিমা হাছাও
ইটিভি ভাৰত অসম
CHILD BODY RECOVERED
INFANT BODY RECOVERED

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

aasu leader utpal sarma

গুজৰাটত পানীৰ পাছদিনাই প্ৰধানমন্ত্ৰী যায়, অসমলৈ কিয় অহা নাই আৰু পুঁজি দিয়া নাই ; আছু নেতৃত্ব

July 31, 2026 at 8:32 PM IST
EROSION

দৌলাশালত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়া পৰিদৰ্শন নাৰায়ণ ডেকাৰ

July 31, 2026 at 1:48 PM IST
Barama United Football Club wins in the Super Division football

ছুপাৰ ডিভিজন ফুটবলত বৰমা ইউনাইটেড ফুটবল ক্লাব বিজয়ী

July 31, 2026 at 1:04 PM IST
Youth from Dhemaji Silapathar went missing in Tamil Nadu

তামিলনাডুৰ পৰা সন্ধানহীন চিলাপথাৰৰ অজিত, মুখ্য়মন্ত্ৰীক সহায়ৰ আহ্বান

July 31, 2026 at 11:08 AM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.