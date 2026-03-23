তেজপুৰত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী তথা জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মনোজ বৰাৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল - ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

তেজপুৰত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মনোজ বৰা (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 23, 2026 at 10:23 PM IST

তেজপুৰ : সোমবাৰে অসম বিধাসভা নিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ অন্তিম দিন আছিল । অন্তিম দিনটোত কংগ্ৰেছ দলৰ তিনিগৰাকী শাসকীয় মিত্ৰজোঁটৰ তেজপুৰ সমষ্টিৰ অগপ বিধায়কৰ লগতে কেইবাগৰাকী নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয় পত্ৰ দাখিল কৰে । বৰছলা সমষ্টিৰ এইবাৰৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হৈছে তেজপুৰৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মনোজ বৰা । বৰাও এগৰাকী নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাবে সোমবাৰে মনোনয়ন দাখিল কৰে ৷ বৰাই মনোনয়ন দিবলৈ আহি বিহুগীত গাই নাচি-বাগি আনন্দ উল্লাস কৰা দেখা যায় । লগতে সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত বৰাই এই নিৰ্বাচনত জয়ী হ'লে কি কি কৰিব সেই সন্দৰ্ভতো কেতবোৰ মন্তব্য কৰে । ইয়াৰ উপৰিও নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী তথা জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মনোজ বৰাই ৰাজ্যৰ বহুকেইটা বিষয়ৰ ওপৰতো মন্তব্য কৰে ।

লগতে পঢ়ক : তেওঁ পাকিস্তানত ইলেকশ্যন খেলিলে বেছি ভোট পালেহেঁতেন : গৌৰৱ গগৈলৈ পুনৰ বাক্যবাণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Jayanta Malla Baruah

অসমৰ খিলঞ্জীয়াক আগ্ৰাসনৰ পৰা সুৰক্ষা, সৰ্বাংগীন বিকাশ আমাৰ লক্ষ্য : জয়ন্ত মল্লবৰুৱা

March 23, 2026 at 7:10 PM IST
Assam Assembly Election 2026

পুত্ৰৰ মনোনয়ন দাখিলত অংশ লৈ ৰকিবুল হুছেইনৰ বিস্ফোৰণ

March 23, 2026 at 5:53 PM IST
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

মনোনয়নৰ অন্তিমটো দিন : জয়ৰ আশা বুকুত লৈ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ৰাতুল পাটোৱাৰীৰ মনোনয়ন দাখিল

March 23, 2026 at 5:50 PM IST
Assam Assembly Election 2026

মাজুলীৰ সৰ্বাংগীণ উন্নয়নৰ লক্ষ্যৰে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ইন্দ্ৰনীল পেগুৰ মনোনয়ন দাখিল

March 23, 2026 at 5:36 PM IST

