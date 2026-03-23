তেজপুৰত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী তথা জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মনোজ বৰাৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল - ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026
Published : March 23, 2026 at 10:23 PM IST
তেজপুৰ : সোমবাৰে অসম বিধাসভা নিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ অন্তিম দিন আছিল । অন্তিম দিনটোত কংগ্ৰেছ দলৰ তিনিগৰাকী শাসকীয় মিত্ৰজোঁটৰ তেজপুৰ সমষ্টিৰ অগপ বিধায়কৰ লগতে কেইবাগৰাকী নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয় পত্ৰ দাখিল কৰে । বৰছলা সমষ্টিৰ এইবাৰৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হৈছে তেজপুৰৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মনোজ বৰা । বৰাও এগৰাকী নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাবে সোমবাৰে মনোনয়ন দাখিল কৰে ৷ বৰাই মনোনয়ন দিবলৈ আহি বিহুগীত গাই নাচি-বাগি আনন্দ উল্লাস কৰা দেখা যায় । লগতে সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত বৰাই এই নিৰ্বাচনত জয়ী হ'লে কি কি কৰিব সেই সন্দৰ্ভতো কেতবোৰ মন্তব্য কৰে । ইয়াৰ উপৰিও নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী তথা জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মনোজ বৰাই ৰাজ্যৰ বহুকেইটা বিষয়ৰ ওপৰতো মন্তব্য কৰে ।
