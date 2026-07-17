ETV Bharat / Videos

নতুন ৰূপেৰে উদ্ভাসিত বড়োলেণ্ড আন্দোলনৰ শ্বহীদ সমাধিক্ষেত্ৰ - ইটিভি ভাৰত অসম

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
নতুন ৰূপেৰে উদ্ভাসিত বড়োলেণ্ড আন্দোলনৰ শ্বহীদ সমাধিক্ষেত্ৰ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 17, 2026 at 9:03 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

কোকৰাঝাৰ: বড়োলেণ্ড আন্দোলনৰ শ্বহীদসকলৰ স্মৃতি সংৰক্ষণ আৰু সমাধিক্ষেত্ৰৰ সৌন্দৰ্যবৃদ্ধিৰ লক্ষ্যৰে কোকৰাঝাৰ চহৰৰ সমীপৱৰ্তী দেৱৰগাঁৱৰ বড়োলেণ্ড আন্দোলনৰ শ্বহীদ সমাধিক্ষেত্ৰত নিৰ্মাণ কৰা নতুন ষ্টীল ৰেলিং শুকুৰবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে বিটিচিৰ পৰ্যটন বিভাগৰ কাৰ্যবাহী সদস্য ধীৰাজ বৰগয়াৰীয়ে ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত বিটিচিৰ পৰ্যটন বিভাগৰ সচিব অনছুলা বসুমতাৰী, বিভাগীয় মুৰব্বী বিষয়া জয়ন্ত শৰ্মা, সহকাৰী পৰ্যটন বিষয়া ভূমা ৰাণী ব্ৰহ্মৰ লগতে বিভাগীয় বিষয়া-কৰ্মচাৰী, অ'লংবাৰ ট্ৰাষ্টৰ প্ৰতিনিধি আৰু বহু সংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকে ।

অনুষ্ঠানৰ পিছত সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত কাৰ্যবাহী সদস্য ধীৰাজ বৰগয়াৰীয়ে কয়,"দেৱৰগাঁৱৰ বড়োলেণ্ড আন্দোলন শ্বহীদ সমাধিক্ষেত্ৰত বড়োলেণ্ড আন্দোলনত আত্মবলিদান দিয়া ২,৬২৪ গৰাকী শ্বহীদৰ স্মৃতিফলক সংৰক্ষিত হৈ আছে । এই শ্বহীদসকলৰ আত্মত্যাগৰ ফলতেই আজি বিটিচিৰ সৃষ্টি হৈছে । সেয়েহে বিটিচি চৰকাৰে শ্বহীদ পৰিয়ালসকলক সদায় সন্মান আৰু প্ৰাপ্য মৰ্যাদা প্ৰদান কৰি যাব ।"

উল্লেখ্য যে সমাধিক্ষেত্ৰখনত নিৰ্মাণ কৰা নতুন ষ্টীল ৰেলিঙৰ কাম অ'লংবাৰ ট্ৰাষ্ট নামৰ এটা বেচৰকাৰী স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থাই সম্পন্ন কৰিছে । সংস্থাটোৱে জনোৱা মতে, সমাধিক্ষেত্ৰখনৰ পৰিচালনা, সংৰক্ষণ আৰু উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত আগন্তুক সময়ত আৰু কেইবাটাও নতুন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হ'ব ।

লগতে পঢ়ক: ১৮ দিনীয়া পদযাত্ৰাৰ অন্তত ৰাজেশ মহানন্দই সাক্ষাৎ পালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ

এক ব্যতিক্ৰমী দৃষ্টান্ত, অধ্য়াপক দম্পত্তিৰ জীৱনৰ সাঁচতীয়া ধন বিশ্ববিদ্যালয়লৈ দান

কোকৰাঝাৰ: বড়োলেণ্ড আন্দোলনৰ শ্বহীদসকলৰ স্মৃতি সংৰক্ষণ আৰু সমাধিক্ষেত্ৰৰ সৌন্দৰ্যবৃদ্ধিৰ লক্ষ্যৰে কোকৰাঝাৰ চহৰৰ সমীপৱৰ্তী দেৱৰগাঁৱৰ বড়োলেণ্ড আন্দোলনৰ শ্বহীদ সমাধিক্ষেত্ৰত নিৰ্মাণ কৰা নতুন ষ্টীল ৰেলিং শুকুৰবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে বিটিচিৰ পৰ্যটন বিভাগৰ কাৰ্যবাহী সদস্য ধীৰাজ বৰগয়াৰীয়ে ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত বিটিচিৰ পৰ্যটন বিভাগৰ সচিব অনছুলা বসুমতাৰী, বিভাগীয় মুৰব্বী বিষয়া জয়ন্ত শৰ্মা, সহকাৰী পৰ্যটন বিষয়া ভূমা ৰাণী ব্ৰহ্মৰ লগতে বিভাগীয় বিষয়া-কৰ্মচাৰী, অ'লংবাৰ ট্ৰাষ্টৰ প্ৰতিনিধি আৰু বহু সংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকে ।

অনুষ্ঠানৰ পিছত সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত কাৰ্যবাহী সদস্য ধীৰাজ বৰগয়াৰীয়ে কয়,"দেৱৰগাঁৱৰ বড়োলেণ্ড আন্দোলন শ্বহীদ সমাধিক্ষেত্ৰত বড়োলেণ্ড আন্দোলনত আত্মবলিদান দিয়া ২,৬২৪ গৰাকী শ্বহীদৰ স্মৃতিফলক সংৰক্ষিত হৈ আছে । এই শ্বহীদসকলৰ আত্মত্যাগৰ ফলতেই আজি বিটিচিৰ সৃষ্টি হৈছে । সেয়েহে বিটিচি চৰকাৰে শ্বহীদ পৰিয়ালসকলক সদায় সন্মান আৰু প্ৰাপ্য মৰ্যাদা প্ৰদান কৰি যাব ।"

উল্লেখ্য যে সমাধিক্ষেত্ৰখনত নিৰ্মাণ কৰা নতুন ষ্টীল ৰেলিঙৰ কাম অ'লংবাৰ ট্ৰাষ্ট নামৰ এটা বেচৰকাৰী স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থাই সম্পন্ন কৰিছে । সংস্থাটোৱে জনোৱা মতে, সমাধিক্ষেত্ৰখনৰ পৰিচালনা, সংৰক্ষণ আৰু উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত আগন্তুক সময়ত আৰু কেইবাটাও নতুন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হ'ব ।

লগতে পঢ়ক: ১৮ দিনীয়া পদযাত্ৰাৰ অন্তত ৰাজেশ মহানন্দই সাক্ষাৎ পালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ

এক ব্যতিক্ৰমী দৃষ্টান্ত, অধ্য়াপক দম্পত্তিৰ জীৱনৰ সাঁচতীয়া ধন বিশ্ববিদ্যালয়লৈ দান

For All Latest Updates

TAGGED:

বড়োলেণ্ড আন্দোলন
শ্বহীদ সমাধিক্ষেত্ৰ
কোকৰাঝাৰ
ইটিভি ভাৰত অসম
MARTYRS CEMETERY

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

People organized traditional frog marriage desiring rain in Barhampur

বৰষুণৰ অভাৱত পথাৰত মেলিছে ছিৰাল ফাঁট, বৰুণ দেৱতাক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ ৰাইজে পাতিছে ভেকুলী বিয়া

July 17, 2026 at 9:02 PM IST
JONAI FLOOD

বছৰৰ দ্বিতীয়টো বানত দিশহাৰা জোনাইৰ মধুপুৰ, অৰুণ চাপৰিবাসী

July 17, 2026 at 8:45 PM IST
Jorabat flood

মেঘালয়ত ধাৰাসাৰ বৰষুণ, কিন্তু যোৰাবাটত ভয়াবহ কৃত্ৰিম বান

July 17, 2026 at 8:43 PM IST
Barpeta News

বৰপেটাৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ ক'চিং চেণ্টাৰৰ ৯ শিক্ষাৰ্থী নীট পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ

July 17, 2026 at 5:05 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.