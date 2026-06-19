ৰামোজী ৰাওৰ প্ৰেক্ষাগৃহৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ পোনপটিয়া সম্প্ৰচাৰ Live - RAMOJI RAO AUDITORIUM
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : June 19, 2026 at 6:07 PM IST
ৰামোজী ৰাওৰ প্ৰেক্ষাগৃহৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ পোনপটিয়া সম্প্ৰচাৰ ৷ শুকুৰবাবে হায়দৰাবাদস্থিতি ইণ্ডিয়ান স্কুল অব বিজনেছত অনুষ্ঠিত ৰামোজী ৰাওৰ প্ৰেক্ষাগৃহৰ অনুষ্ঠান চলি আছে ৷ এই অনুষ্ঠানৰ পাছতে এক সংগীত সন্ধিয়াও আছে ৷ সংগীত সন্ধিয়াৰ মুখ্য আকৰ্ষণ হৈছে 'সুৰঞ্জলী' ৷ এই সুৰঞ্জলী হৈছে মহিলা সদস্যৰে গঠিত এটা সংগীতৰ দল ৷
উল্লেখ্য যে, বিগত চাৰি এপ্ৰিলত প্ৰয়াত মিডিয়া বেৰন তথা ৰামোজী গ্ৰুপৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ৰামোজী ৰাওৰ স্মৃতিত হায়দৰাবাদৰ ইণ্ডিয়ান স্কুল অৱ বিজনেছ (আই এছ বি)ত উদ্বোধন কৰা হৈছে এটা অত্যাধুনিক প্ৰেক্ষাগৃহ । ৰামোজী অডিটৰিয়াম নামেৰে নামকৰণ কৰা এই প্ৰেক্ষাগৃহত বিশ্বমানৰ সুবিধা আৰু ৪৫০ খন আসনৰ ক্ষমতাৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ।
এই প্ৰেক্ষাগৃহটো ৰামোজী গ্ৰুপৰ অধ্যক্ষ তথা পৰিচালন সঞ্চালক চেৰুকুৰী কিৰণে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সদস্যৰ উপস্থিতিত উদ্বোধন কৰিছিল ৷
আজিৰ অনুষ্ঠানৰ Live
ৰামোজী ৰাওৰ প্ৰেক্ষাগৃহৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ পোনপটিয়া সম্প্ৰচাৰ ৷ শুকুৰবাবে হায়দৰাবাদস্থিতি ইণ্ডিয়ান স্কুল অব বিজনেছত অনুষ্ঠিত ৰামোজী ৰাওৰ প্ৰেক্ষাগৃহৰ অনুষ্ঠান চলি আছে ৷ এই অনুষ্ঠানৰ পাছতে এক সংগীত সন্ধিয়াও আছে ৷ সংগীত সন্ধিয়াৰ মুখ্য আকৰ্ষণ হৈছে 'সুৰঞ্জলী' ৷ এই সুৰঞ্জলী হৈছে মহিলা সদস্যৰে গঠিত এটা সংগীতৰ দল ৷
উল্লেখ্য যে, বিগত চাৰি এপ্ৰিলত প্ৰয়াত মিডিয়া বেৰন তথা ৰামোজী গ্ৰুপৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ৰামোজী ৰাওৰ স্মৃতিত হায়দৰাবাদৰ ইণ্ডিয়ান স্কুল অৱ বিজনেছ (আই এছ বি)ত উদ্বোধন কৰা হৈছে এটা অত্যাধুনিক প্ৰেক্ষাগৃহ । ৰামোজী অডিটৰিয়াম নামেৰে নামকৰণ কৰা এই প্ৰেক্ষাগৃহত বিশ্বমানৰ সুবিধা আৰু ৪৫০ খন আসনৰ ক্ষমতাৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ।
এই প্ৰেক্ষাগৃহটো ৰামোজী গ্ৰুপৰ অধ্যক্ষ তথা পৰিচালন সঞ্চালক চেৰুকুৰী কিৰণে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সদস্যৰ উপস্থিতিত উদ্বোধন কৰিছিল ৷
আজিৰ অনুষ্ঠানৰ Live