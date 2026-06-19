ETV Bharat / Videos

ৰামোজী ৰাওৰ প্ৰেক্ষাগৃহৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ পোনপটিয়া সম্প্ৰচাৰ Live - RAMOJI RAO AUDITORIUM

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ৰামোজী ৰাওৰ প্ৰেক্ষাগৃহৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান (ETV Bharat)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 19, 2026 at 6:07 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ৰামোজী ৰাওৰ প্ৰেক্ষাগৃহৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ পোনপটিয়া সম্প্ৰচাৰ ৷ শুকুৰবাবে হায়দৰাবাদস্থিতি ইণ্ডিয়ান স্কুল অব বিজনেছত অনুষ্ঠিত ৰামোজী ৰাওৰ প্ৰেক্ষাগৃহৰ অনুষ্ঠান চলি আছে ৷ এই অনুষ্ঠানৰ পাছতে এক সংগীত সন্ধিয়াও আছে ৷ সংগীত সন্ধিয়াৰ মুখ্য আকৰ্ষণ হৈছে 'সুৰঞ্জলী' ৷ এই সুৰঞ্জলী হৈছে মহিলা সদস্যৰে গঠিত এটা সংগীতৰ দল ৷ 

উল্লেখ্য যে, বিগত চাৰি এপ্ৰিলত প্ৰয়াত মিডিয়া বেৰন তথা ৰামোজী গ্ৰুপৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ৰামোজী ৰাওৰ স্মৃতিত হায়দৰাবাদৰ ইণ্ডিয়ান স্কুল অৱ বিজনেছ (আই এছ বি)ত উদ্বোধন কৰা হৈছে এটা অত্যাধুনিক প্ৰেক্ষাগৃহ । ৰামোজী অডিটৰিয়াম নামেৰে নামকৰণ কৰা এই প্ৰেক্ষাগৃহত বিশ্বমানৰ সুবিধা আৰু ৪৫০ খন আসনৰ ক্ষমতাৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । 

এই প্ৰেক্ষাগৃহটো ৰামোজী গ্ৰুপৰ অধ্যক্ষ তথা পৰিচালন সঞ্চালক চেৰুকুৰী কিৰণে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সদস্যৰ উপস্থিতিত উদ্বোধন কৰিছিল ৷

আজিৰ অনুষ্ঠানৰ Live

ৰামোজী ৰাওৰ প্ৰেক্ষাগৃহৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ পোনপটিয়া সম্প্ৰচাৰ ৷ শুকুৰবাবে হায়দৰাবাদস্থিতি ইণ্ডিয়ান স্কুল অব বিজনেছত অনুষ্ঠিত ৰামোজী ৰাওৰ প্ৰেক্ষাগৃহৰ অনুষ্ঠান চলি আছে ৷ এই অনুষ্ঠানৰ পাছতে এক সংগীত সন্ধিয়াও আছে ৷ সংগীত সন্ধিয়াৰ মুখ্য আকৰ্ষণ হৈছে 'সুৰঞ্জলী' ৷ এই সুৰঞ্জলী হৈছে মহিলা সদস্যৰে গঠিত এটা সংগীতৰ দল ৷ 

উল্লেখ্য যে, বিগত চাৰি এপ্ৰিলত প্ৰয়াত মিডিয়া বেৰন তথা ৰামোজী গ্ৰুপৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ৰামোজী ৰাওৰ স্মৃতিত হায়দৰাবাদৰ ইণ্ডিয়ান স্কুল অৱ বিজনেছ (আই এছ বি)ত উদ্বোধন কৰা হৈছে এটা অত্যাধুনিক প্ৰেক্ষাগৃহ । ৰামোজী অডিটৰিয়াম নামেৰে নামকৰণ কৰা এই প্ৰেক্ষাগৃহত বিশ্বমানৰ সুবিধা আৰু ৪৫০ খন আসনৰ ক্ষমতাৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । 

এই প্ৰেক্ষাগৃহটো ৰামোজী গ্ৰুপৰ অধ্যক্ষ তথা পৰিচালন সঞ্চালক চেৰুকুৰী কিৰণে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সদস্যৰ উপস্থিতিত উদ্বোধন কৰিছিল ৷

আজিৰ অনুষ্ঠানৰ Live

For All Latest Updates

TAGGED:

ৰামোজী ৰাওৰ প্ৰেক্ষাগৃহ
হায়দৰাবাদ
উদ্বোধনী অনুষ্ঠান
ETV BHARAT ASSAM
RAMOJI RAO AUDITORIUM

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Assam Cabinet Expansion 2026

মন্ত্রী হিচাপে ১২গৰাকী বিধায়কৰ শপতগ্ৰহণ : ৰাজ্যপালে পাঠ কৰোৱালে শপতবাক্য LIVE

June 5, 2026 at 12:33 PM IST
ASSAM ASSEMBLY SESSION 2026

ষষ্ঠদশ অসম বিধানসভাৰ অধিৱেশন LIVE

May 27, 2026 at 9:39 AM IST
ASSAM ASSEMBLY SESSION 2026

অসম বিধানসভাৰ ষষ্ঠদশ অধিৱেশন LIVE

May 26, 2026 at 10:08 AM IST
ASSAM ASSEMBLY SESSION 2026

ষষ্ঠদশ অসম বিধানসভাৰ অধিৱেশন LIVE: উত্থাপিত হৈছে ইউচিচি

May 25, 2026 at 9:40 AM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.