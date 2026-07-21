আইআইএম গুৱাহাটীত স্নাতকোত্তৰ ব্যৱস্থাপনা পাঠ্যক্ৰম ২০২৬-২৮ ৰ প্রথম শৈক্ষিক অধিবেশন উদ্বোধন LIVE - IIM GUWAHATI
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 21, 2026 at 12:55 PM IST|
Updated : July 21, 2026 at 1:06 PM IST
অসমৰ উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে এক ঐতিহাসিক দিন । আজি অৰ্থাৎ মঙলবাৰে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই গুৱাহাটীৰ বঙৰাস্থিত আইআইএম গুৱাহাটীত স্নাতকোত্তৰ ব্যৱস্থাপনা পাঠ্যক্ৰম ২০২৬-২৮ ৰ প্রথম শৈক্ষিক অধিবেশন উদ্বোধন কৰে ৷ লগতে এই উদ্বোধনা কাৰ্যসূচীতে তেওঁ ৫২ জনীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্রথম গোটটোক আদৰণি জনায় ৷ আইআইএম আহমেদাবাদৰ তত্বাৱধানত চলি থকা এই প্ৰতিষ্ঠানটোৱে শৈক্ষিক উৎকৰ্ষতাৰ এক নতুন যুগৰ সূচনা কৰিছে ৷ জ্ঞান, উদ্ভাৱন আৰু নেতৃত্বৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে অসমৰ পৰিচয় আৰু অধিক শক্তিশালী হ’ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰা হৈছে । এইটো হৈছে ভাৰতৰ ২২ সংখ্যক আই আই এম (22nd IIM) আৰু উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ আই আই এম শ্বিলঙৰ পাছত দ্বিতীয়টো আই আই এম শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠান হিচাবে পৰিগণিত হৈছে ৷
অসমৰ উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে এক ঐতিহাসিক দিন । আজি অৰ্থাৎ মঙলবাৰে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই গুৱাহাটীৰ বঙৰাস্থিত আইআইএম গুৱাহাটীত স্নাতকোত্তৰ ব্যৱস্থাপনা পাঠ্যক্ৰম ২০২৬-২৮ ৰ প্রথম শৈক্ষিক অধিবেশন উদ্বোধন কৰে ৷ লগতে এই উদ্বোধনা কাৰ্যসূচীতে তেওঁ ৫২ জনীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্রথম গোটটোক আদৰণি জনায় ৷ আইআইএম আহমেদাবাদৰ তত্বাৱধানত চলি থকা এই প্ৰতিষ্ঠানটোৱে শৈক্ষিক উৎকৰ্ষতাৰ এক নতুন যুগৰ সূচনা কৰিছে ৷ জ্ঞান, উদ্ভাৱন আৰু নেতৃত্বৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে অসমৰ পৰিচয় আৰু অধিক শক্তিশালী হ’ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰা হৈছে । এইটো হৈছে ভাৰতৰ ২২ সংখ্যক আই আই এম (22nd IIM) আৰু উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ আই আই এম শ্বিলঙৰ পাছত দ্বিতীয়টো আই আই এম শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠান হিচাবে পৰিগণিত হৈছে ৷