ETV Bharat / Videos

আইআইএম গুৱাহাটীত স্নাতকোত্তৰ ব্যৱস্থাপনা পাঠ্যক্ৰম ২০২৬-২৮ ৰ প্রথম শৈক্ষিক অধিবেশন উদ্বোধন LIVE - IIM GUWAHATI

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা (ETV Bharat)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 21, 2026 at 12:55 PM IST

|

Updated : July 21, 2026 at 1:06 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

অসমৰ উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে এক ঐতিহাসিক দিন । আজি অৰ্থাৎ মঙলবাৰে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই গুৱাহাটীৰ বঙৰাস্থিত আইআইএম গুৱাহাটীত স্নাতকোত্তৰ ব্যৱস্থাপনা পাঠ্যক্ৰম ২০২৬-২৮ ৰ প্রথম শৈক্ষিক অধিবেশন উদ্বোধন কৰে ৷ লগতে এই উদ্বোধনা কাৰ্যসূচীতে তেওঁ ৫২ জনীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্রথম গোটটোক আদৰণি জনায় ৷ আইআইএম আহমেদাবাদৰ তত্বাৱধানত চলি থকা এই প্ৰতিষ্ঠানটোৱে শৈক্ষিক উৎকৰ্ষতাৰ এক নতুন যুগৰ সূচনা কৰিছে ৷ জ্ঞান, উদ্ভাৱন আৰু নেতৃত্বৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে অসমৰ পৰিচয় আৰু অধিক শক্তিশালী হ’ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰা হৈছে । এইটো হৈছে ভাৰতৰ ২২ সংখ্যক আই আই এম (22nd IIM) আৰু উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ আই আই এম শ্বিলঙৰ পাছত দ্বিতীয়টো আই আই এম শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠান হিচাবে পৰিগণিত হৈছে ৷

অসমৰ উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে এক ঐতিহাসিক দিন । আজি অৰ্থাৎ মঙলবাৰে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই গুৱাহাটীৰ বঙৰাস্থিত আইআইএম গুৱাহাটীত স্নাতকোত্তৰ ব্যৱস্থাপনা পাঠ্যক্ৰম ২০২৬-২৮ ৰ প্রথম শৈক্ষিক অধিবেশন উদ্বোধন কৰে ৷ লগতে এই উদ্বোধনা কাৰ্যসূচীতে তেওঁ ৫২ জনীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্রথম গোটটোক আদৰণি জনায় ৷ আইআইএম আহমেদাবাদৰ তত্বাৱধানত চলি থকা এই প্ৰতিষ্ঠানটোৱে শৈক্ষিক উৎকৰ্ষতাৰ এক নতুন যুগৰ সূচনা কৰিছে ৷ জ্ঞান, উদ্ভাৱন আৰু নেতৃত্বৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে অসমৰ পৰিচয় আৰু অধিক শক্তিশালী হ’ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰা হৈছে । এইটো হৈছে ভাৰতৰ ২২ সংখ্যক আই আই এম (22nd IIM) আৰু উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ আই আই এম শ্বিলঙৰ পাছত দ্বিতীয়টো আই আই এম শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠান হিচাবে পৰিগণিত হৈছে ৷

Last Updated : July 21, 2026 at 1:06 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

অসমৰ উচ্চ শিক্ষা
স্নাতকোত্তৰ ব্যৱস্থাপনা পাঠ্যক্ৰম
আইআইএম গুৱাহাটী
IIM GUWAHATI
IIM GUWAHATI

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Rath Yatra

ভগৱান জগন্নাথৰ ৰথযাত্ৰা LIVE

July 16, 2026 at 9:19 AM IST
ASSAM ASSEMBLY BUDGET SESSION

অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ অষ্টমটো দিন LIVE

July 15, 2026 at 9:36 AM IST
ASSAM ASSEMBLY BUDGET SESSION

ষোড়শ অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ সপ্তমটো দিন LIVE

July 14, 2026 at 9:36 AM IST
assam assembly budget session 2026

ষোড়শ অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ ষষ্ঠটো দিন LIVE

July 13, 2026 at 9:37 AM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.