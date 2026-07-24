ETV Bharat / Videos

যোৰহাট জিলাত মুঠ ১৭৯ খন ৰাজহ গাঁও জলমগ্ন, পুনৰ জাঁজী নদীৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি - JORHAT FLOOD

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
পুনৰ জাঁজী নদীৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 24, 2026 at 2:41 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট: অপৰিৱৰ্তিত হৈয়ে আছে টীয়ক, মৰিয়নীৰ বান পৰিস্থিতি ৷ টীয়ক, মৰিয়নী, যোৰহাট, তিতাবৰ সমষ্টিৰ মুঠ ৫ টা ৰাজহ চক্ৰৰ ৬০০ খন ৰাজহ গাঁৱৰ ১৭৯ খন গাওঁ বানৰ কৱলত পৰিছে । যোৰহাটৰ জিলা আয়ুক্ত জয় শিৱানীয়ে কয়,"জিলাখনত মুঠ ১৯ টা প্ৰশাসনে স্থাপন কৰা শিৱিৰত ৫,৮০০ লোকে বৰ্তমানো আশ্ৰয় লৈ থকাৰ বিপৰীতে নিজৰ সুবিধা অনুসৰি আশ্ৰয় শিৱিৰ স্থাপন কৰি আছে প্ৰায় ৬২,০০০ লোকে ৷"

জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে লগতে কয়,"ঘৰ-দুৱাৰ, সা-সম্পত্তি, কৃষি পথাৰ আদিৰ ক্ষয়-ক্ষতিৰ জৰীপ ইতিমধ্যে এছডিআৰএফ আৰু এনডিআৰএফ বাহিনীৰ জৰিয়তে চলাই থকা হৈছে । বানত যোৰহাট জিলাখনৰ টীয়ক আৰু মৰিয়নী সমষ্টি আটাইতকৈ বেছি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । প্ৰলয়ংকৰী বানত ৮৭,০০০ পশুধন আক্ৰান্ত হৈছে ৷"

ইফালে জাঁজী নদীৰ জলস্তৰ পুনৰ বৃদ্ধি পোৱাত আকৌ প্লাৱিত হৈছে অঞ্চলসূমহ । বনাই ধনটোলাৰ ভগ্ন মথাউৰিৰে এতিয়াও হোৰাহোৰে পানী সোমাই আছে আৰু ৭১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ উত্তৰপাৰৰ বৃহৎ অঞ্চল বৰ্তমানো জলমগ্ন হৈ আছে ৷

লগতে পঢ়ক:দুৰ্বিষহ জীৱন কটাইছে উত্তৰ-পশ্চিম যোৰহাটৰ বন্যাৰ্ত ৰাইজে, সহায়ৰ হাত জাতীয়তাবাদী যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদৰ

যোৰহাট: অপৰিৱৰ্তিত হৈয়ে আছে টীয়ক, মৰিয়নীৰ বান পৰিস্থিতি ৷ টীয়ক, মৰিয়নী, যোৰহাট, তিতাবৰ সমষ্টিৰ মুঠ ৫ টা ৰাজহ চক্ৰৰ ৬০০ খন ৰাজহ গাঁৱৰ ১৭৯ খন গাওঁ বানৰ কৱলত পৰিছে । যোৰহাটৰ জিলা আয়ুক্ত জয় শিৱানীয়ে কয়,"জিলাখনত মুঠ ১৯ টা প্ৰশাসনে স্থাপন কৰা শিৱিৰত ৫,৮০০ লোকে বৰ্তমানো আশ্ৰয় লৈ থকাৰ বিপৰীতে নিজৰ সুবিধা অনুসৰি আশ্ৰয় শিৱিৰ স্থাপন কৰি আছে প্ৰায় ৬২,০০০ লোকে ৷"

জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে লগতে কয়,"ঘৰ-দুৱাৰ, সা-সম্পত্তি, কৃষি পথাৰ আদিৰ ক্ষয়-ক্ষতিৰ জৰীপ ইতিমধ্যে এছডিআৰএফ আৰু এনডিআৰএফ বাহিনীৰ জৰিয়তে চলাই থকা হৈছে । বানত যোৰহাট জিলাখনৰ টীয়ক আৰু মৰিয়নী সমষ্টি আটাইতকৈ বেছি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । প্ৰলয়ংকৰী বানত ৮৭,০০০ পশুধন আক্ৰান্ত হৈছে ৷"

ইফালে জাঁজী নদীৰ জলস্তৰ পুনৰ বৃদ্ধি পোৱাত আকৌ প্লাৱিত হৈছে অঞ্চলসূমহ । বনাই ধনটোলাৰ ভগ্ন মথাউৰিৰে এতিয়াও হোৰাহোৰে পানী সোমাই আছে আৰু ৭১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ উত্তৰপাৰৰ বৃহৎ অঞ্চল বৰ্তমানো জলমগ্ন হৈ আছে ৷

লগতে পঢ়ক:দুৰ্বিষহ জীৱন কটাইছে উত্তৰ-পশ্চিম যোৰহাটৰ বন্যাৰ্ত ৰাইজে, সহায়ৰ হাত জাতীয়তাবাদী যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদৰ

For All Latest Updates

TAGGED:

টীয়কত বান
মৰিয়নীত বান
যোৰহাটত বান
জাঁজী নদী জলস্তৰ বৃদ্ধি
JORHAT FLOOD

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Dhubri girl death by drowning

বাৰিষাৰ ভৰা নৈত গা ধুবলৈ গৈ ধুবুৰীত কিশোৰীৰ সলিল সমাধি

July 24, 2026 at 1:22 PM IST
Tezpur Kanaklata Civil Hospital team travell to provide medical services to flood victims

বানাক্ৰান্তক চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াবলৈ কনকলতা অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ দলৰ যাত্ৰা

July 24, 2026 at 10:02 AM IST
Laharighat police detain a drugs paddler with huge amount of drugs at Hahchora in Morigaon

লাহৰীঘাটত আটক ড্ৰাগছসহ সৰবৰাহকাৰী

July 23, 2026 at 5:04 PM IST
All Tiwa Womens Association

মৰিগাঁৱত সদৌ তিৱা মহিলা সন্থাৰ ৩৬ সংখ্যক কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন

July 23, 2026 at 3:11 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.