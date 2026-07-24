যোৰহাট জিলাত মুঠ ১৭৯ খন ৰাজহ গাঁও জলমগ্ন, পুনৰ জাঁজী নদীৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি - JORHAT FLOOD
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 24, 2026 at 2:41 PM IST
যোৰহাট: অপৰিৱৰ্তিত হৈয়ে আছে টীয়ক, মৰিয়নীৰ বান পৰিস্থিতি ৷ টীয়ক, মৰিয়নী, যোৰহাট, তিতাবৰ সমষ্টিৰ মুঠ ৫ টা ৰাজহ চক্ৰৰ ৬০০ খন ৰাজহ গাঁৱৰ ১৭৯ খন গাওঁ বানৰ কৱলত পৰিছে । যোৰহাটৰ জিলা আয়ুক্ত জয় শিৱানীয়ে কয়,"জিলাখনত মুঠ ১৯ টা প্ৰশাসনে স্থাপন কৰা শিৱিৰত ৫,৮০০ লোকে বৰ্তমানো আশ্ৰয় লৈ থকাৰ বিপৰীতে নিজৰ সুবিধা অনুসৰি আশ্ৰয় শিৱিৰ স্থাপন কৰি আছে প্ৰায় ৬২,০০০ লোকে ৷"
জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে লগতে কয়,"ঘৰ-দুৱাৰ, সা-সম্পত্তি, কৃষি পথাৰ আদিৰ ক্ষয়-ক্ষতিৰ জৰীপ ইতিমধ্যে এছডিআৰএফ আৰু এনডিআৰএফ বাহিনীৰ জৰিয়তে চলাই থকা হৈছে । বানত যোৰহাট জিলাখনৰ টীয়ক আৰু মৰিয়নী সমষ্টি আটাইতকৈ বেছি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । প্ৰলয়ংকৰী বানত ৮৭,০০০ পশুধন আক্ৰান্ত হৈছে ৷"
ইফালে জাঁজী নদীৰ জলস্তৰ পুনৰ বৃদ্ধি পোৱাত আকৌ প্লাৱিত হৈছে অঞ্চলসূমহ । বনাই ধনটোলাৰ ভগ্ন মথাউৰিৰে এতিয়াও হোৰাহোৰে পানী সোমাই আছে আৰু ৭১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ উত্তৰপাৰৰ বৃহৎ অঞ্চল বৰ্তমানো জলমগ্ন হৈ আছে ৷
লগতে পঢ়ক:দুৰ্বিষহ জীৱন কটাইছে উত্তৰ-পশ্চিম যোৰহাটৰ বন্যাৰ্ত ৰাইজে, সহায়ৰ হাত জাতীয়তাবাদী যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদৰ
যোৰহাট: অপৰিৱৰ্তিত হৈয়ে আছে টীয়ক, মৰিয়নীৰ বান পৰিস্থিতি ৷ টীয়ক, মৰিয়নী, যোৰহাট, তিতাবৰ সমষ্টিৰ মুঠ ৫ টা ৰাজহ চক্ৰৰ ৬০০ খন ৰাজহ গাঁৱৰ ১৭৯ খন গাওঁ বানৰ কৱলত পৰিছে । যোৰহাটৰ জিলা আয়ুক্ত জয় শিৱানীয়ে কয়,"জিলাখনত মুঠ ১৯ টা প্ৰশাসনে স্থাপন কৰা শিৱিৰত ৫,৮০০ লোকে বৰ্তমানো আশ্ৰয় লৈ থকাৰ বিপৰীতে নিজৰ সুবিধা অনুসৰি আশ্ৰয় শিৱিৰ স্থাপন কৰি আছে প্ৰায় ৬২,০০০ লোকে ৷"
জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে লগতে কয়,"ঘৰ-দুৱাৰ, সা-সম্পত্তি, কৃষি পথাৰ আদিৰ ক্ষয়-ক্ষতিৰ জৰীপ ইতিমধ্যে এছডিআৰএফ আৰু এনডিআৰএফ বাহিনীৰ জৰিয়তে চলাই থকা হৈছে । বানত যোৰহাট জিলাখনৰ টীয়ক আৰু মৰিয়নী সমষ্টি আটাইতকৈ বেছি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । প্ৰলয়ংকৰী বানত ৮৭,০০০ পশুধন আক্ৰান্ত হৈছে ৷"
ইফালে জাঁজী নদীৰ জলস্তৰ পুনৰ বৃদ্ধি পোৱাত আকৌ প্লাৱিত হৈছে অঞ্চলসূমহ । বনাই ধনটোলাৰ ভগ্ন মথাউৰিৰে এতিয়াও হোৰাহোৰে পানী সোমাই আছে আৰু ৭১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ উত্তৰপাৰৰ বৃহৎ অঞ্চল বৰ্তমানো জলমগ্ন হৈ আছে ৷
লগতে পঢ়ক:দুৰ্বিষহ জীৱন কটাইছে উত্তৰ-পশ্চিম যোৰহাটৰ বন্যাৰ্ত ৰাইজে, সহায়ৰ হাত জাতীয়তাবাদী যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদৰ