ETV Bharat / Videos

ধুবুৰীত ১ টকাতে মাছ-ভাতেৰে দুপৰীয়াৰ আহাৰ? - DHUBRI NEWS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
১ টকাতে দুপৰীয়াৰ আহাৰ যোগান ধৰিব ৰাইজক (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 26, 2026 at 5:48 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ধুবুৰী : ১ টকা বুলিলে কোনেও গুৰুত্ব নিদিয়ে ৷ কিন্তু ১ টকাতে মাছৰ জুতিৰে এসাঁজ ভাত খাবলৈ পাব বুলি যদিও কও আপুনি বিশ্বাস নকৰিব? 

কিন্তু স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন 'কল্পজ্যোতি ফাউণ্ডেশ্যনে ধুবুৰীত ১ টকাতে দৰিদ্ৰলোকক এসাঁজ দুপৰীয়াৰ আহাৰ যোগান ধৰিব ৷ স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনটোৰ ষষ্ঠ‌ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে শনিবাৰে 'মা শাৰদা ৰান্নাঘৰ' নামেৰে ধুবুৰীত ১ টকাত দৰিদ্ৰ লোকক যোগান ধৰি দুপৰীয়াৰ আহাৰ।

ধুবুৰী ছোৱালী মহাবিদ্যালৰ কাষতে 'মা শাৰদা ৰান্নাঘৰ' নামেৰে ১ টকাত দৰিদ্ৰ লোকক দুপৰীয়াৰ আহাৰ যোগান ধৰা হ'ব বুলি জানিবলৈ দিছে স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনটোৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি শ্বায়ন সাহাই ৷ তেওঁ কয়,"২৮ জুনত ধুবুৰী টাউন হোটেল প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া কল্পজ্যোতি ফাউণ্ডেশ্যনৰ ষষ্ঠ‌ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে দিনজোৰা বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰিবলৈ প্ৰস্তুতি লোৱা হৈছে ৷"

শনিবাৰে গৌৰীপুৰ স্বামী বিবেকানন্দ প্ৰতিমূৰ্তিৰ সন্মুখত কল্পজ্যোতি ফাউণ্ডেশ্যনৰ পতাকা উত্তোলন কৰি প্ৰতিষ্ঠা দিৱস কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰা হ'ব আৰু তেতিয়াই দুখীয়া লোকক ১ টকাত দুপৰীয়াৰ আহাৰ প্ৰদান কৰিব বুলি উল্লেখ কৰে ফাউণ্ডেশ্যনটোৰ কৰ্তৃপক্ষই ৷

লগতে পঢ়ক : এখন দলঙৰ বাবে জনতা-জনপ্ৰতিনিধিৰ মাজত বিতৰ্ক

ধুবুৰী : ১ টকা বুলিলে কোনেও গুৰুত্ব নিদিয়ে ৷ কিন্তু ১ টকাতে মাছৰ জুতিৰে এসাঁজ ভাত খাবলৈ পাব বুলি যদিও কও আপুনি বিশ্বাস নকৰিব? 

কিন্তু স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন 'কল্পজ্যোতি ফাউণ্ডেশ্যনে ধুবুৰীত ১ টকাতে দৰিদ্ৰলোকক এসাঁজ দুপৰীয়াৰ আহাৰ যোগান ধৰিব ৷ স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনটোৰ ষষ্ঠ‌ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে শনিবাৰে 'মা শাৰদা ৰান্নাঘৰ' নামেৰে ধুবুৰীত ১ টকাত দৰিদ্ৰ লোকক যোগান ধৰি দুপৰীয়াৰ আহাৰ।

ধুবুৰী ছোৱালী মহাবিদ্যালৰ কাষতে 'মা শাৰদা ৰান্নাঘৰ' নামেৰে ১ টকাত দৰিদ্ৰ লোকক দুপৰীয়াৰ আহাৰ যোগান ধৰা হ'ব বুলি জানিবলৈ দিছে স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনটোৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি শ্বায়ন সাহাই ৷ তেওঁ কয়,"২৮ জুনত ধুবুৰী টাউন হোটেল প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া কল্পজ্যোতি ফাউণ্ডেশ্যনৰ ষষ্ঠ‌ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে দিনজোৰা বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰিবলৈ প্ৰস্তুতি লোৱা হৈছে ৷"

শনিবাৰে গৌৰীপুৰ স্বামী বিবেকানন্দ প্ৰতিমূৰ্তিৰ সন্মুখত কল্পজ্যোতি ফাউণ্ডেশ্যনৰ পতাকা উত্তোলন কৰি প্ৰতিষ্ঠা দিৱস কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰা হ'ব আৰু তেতিয়াই দুখীয়া লোকক ১ টকাত দুপৰীয়াৰ আহাৰ প্ৰদান কৰিব বুলি উল্লেখ কৰে ফাউণ্ডেশ্যনটোৰ কৰ্তৃপক্ষই ৷

লগতে পঢ়ক : এখন দলঙৰ বাবে জনতা-জনপ্ৰতিনিধিৰ মাজত বিতৰ্ক

For All Latest Updates

TAGGED:

কল্পজ্যোতি ফাউণ্ডেশ্যন
ধুবুৰী
ধুবুৰী ছোৱালী মহাবিদ্যালয়
গৌৰীপুৰ
DHUBRI NEWS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Death due to wild elephant attack at Satgaon in Guwahati

শুই থাকোতেই বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত মৃত্যু

June 26, 2026 at 5:46 PM IST
Drugs worth 13 crores rupees burn in Sivasagar

শিৱসাগৰত আৰক্ষীয়ে জ্বলালে ১৩ কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ

June 26, 2026 at 3:55 PM IST
DIBRUGARH NEWS

ডিব্ৰুগড়ত প্ৰায় ১.৪ কোটি মূল্যৰ নিষিদ্ধ সামগ্ৰী দাহ

June 26, 2026 at 2:51 PM IST
farmers of Jonai distress after flood destroyed Paddy field

বালিয়ে পুতিলে সেউজীয়া ধাননি, পথাৰলৈ চাই হাহাকাৰ কৃষকৰ

June 26, 2026 at 2:44 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.