ধুবুৰীত ১ টকাতে মাছ-ভাতেৰে দুপৰীয়াৰ আহাৰ? - DHUBRI NEWS
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : June 26, 2026 at 5:48 PM IST
ধুবুৰী : ১ টকা বুলিলে কোনেও গুৰুত্ব নিদিয়ে ৷ কিন্তু ১ টকাতে মাছৰ জুতিৰে এসাঁজ ভাত খাবলৈ পাব বুলি যদিও কও আপুনি বিশ্বাস নকৰিব?
কিন্তু স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন 'কল্পজ্যোতি ফাউণ্ডেশ্যনে ধুবুৰীত ১ টকাতে দৰিদ্ৰলোকক এসাঁজ দুপৰীয়াৰ আহাৰ যোগান ধৰিব ৷ স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনটোৰ ষষ্ঠ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে শনিবাৰে 'মা শাৰদা ৰান্নাঘৰ' নামেৰে ধুবুৰীত ১ টকাত দৰিদ্ৰ লোকক যোগান ধৰি দুপৰীয়াৰ আহাৰ।
ধুবুৰী ছোৱালী মহাবিদ্যালৰ কাষতে 'মা শাৰদা ৰান্নাঘৰ' নামেৰে ১ টকাত দৰিদ্ৰ লোকক দুপৰীয়াৰ আহাৰ যোগান ধৰা হ'ব বুলি জানিবলৈ দিছে স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনটোৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি শ্বায়ন সাহাই ৷ তেওঁ কয়,"২৮ জুনত ধুবুৰী টাউন হোটেল প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া কল্পজ্যোতি ফাউণ্ডেশ্যনৰ ষষ্ঠ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে দিনজোৰা বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰিবলৈ প্ৰস্তুতি লোৱা হৈছে ৷"
শনিবাৰে গৌৰীপুৰ স্বামী বিবেকানন্দ প্ৰতিমূৰ্তিৰ সন্মুখত কল্পজ্যোতি ফাউণ্ডেশ্যনৰ পতাকা উত্তোলন কৰি প্ৰতিষ্ঠা দিৱস কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰা হ'ব আৰু তেতিয়াই দুখীয়া লোকক ১ টকাত দুপৰীয়াৰ আহাৰ প্ৰদান কৰিব বুলি উল্লেখ কৰে ফাউণ্ডেশ্যনটোৰ কৰ্তৃপক্ষই ৷
লগতে পঢ়ক : এখন দলঙৰ বাবে জনতা-জনপ্ৰতিনিধিৰ মাজত বিতৰ্ক
ধুবুৰী : ১ টকা বুলিলে কোনেও গুৰুত্ব নিদিয়ে ৷ কিন্তু ১ টকাতে মাছৰ জুতিৰে এসাঁজ ভাত খাবলৈ পাব বুলি যদিও কও আপুনি বিশ্বাস নকৰিব?
কিন্তু স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন 'কল্পজ্যোতি ফাউণ্ডেশ্যনে ধুবুৰীত ১ টকাতে দৰিদ্ৰলোকক এসাঁজ দুপৰীয়াৰ আহাৰ যোগান ধৰিব ৷ স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনটোৰ ষষ্ঠ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে শনিবাৰে 'মা শাৰদা ৰান্নাঘৰ' নামেৰে ধুবুৰীত ১ টকাত দৰিদ্ৰ লোকক যোগান ধৰি দুপৰীয়াৰ আহাৰ।
ধুবুৰী ছোৱালী মহাবিদ্যালৰ কাষতে 'মা শাৰদা ৰান্নাঘৰ' নামেৰে ১ টকাত দৰিদ্ৰ লোকক দুপৰীয়াৰ আহাৰ যোগান ধৰা হ'ব বুলি জানিবলৈ দিছে স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনটোৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি শ্বায়ন সাহাই ৷ তেওঁ কয়,"২৮ জুনত ধুবুৰী টাউন হোটেল প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া কল্পজ্যোতি ফাউণ্ডেশ্যনৰ ষষ্ঠ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে দিনজোৰা বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰিবলৈ প্ৰস্তুতি লোৱা হৈছে ৷"
শনিবাৰে গৌৰীপুৰ স্বামী বিবেকানন্দ প্ৰতিমূৰ্তিৰ সন্মুখত কল্পজ্যোতি ফাউণ্ডেশ্যনৰ পতাকা উত্তোলন কৰি প্ৰতিষ্ঠা দিৱস কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰা হ'ব আৰু তেতিয়াই দুখীয়া লোকক ১ টকাত দুপৰীয়াৰ আহাৰ প্ৰদান কৰিব বুলি উল্লেখ কৰে ফাউণ্ডেশ্যনটোৰ কৰ্তৃপক্ষই ৷
লগতে পঢ়ক : এখন দলঙৰ বাবে জনতা-জনপ্ৰতিনিধিৰ মাজত বিতৰ্ক