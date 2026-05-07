ETV Bharat / Videos

শিলচৰত অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্ৰ-গ্ৰেণেড উদ্ধাৰ, গ্ৰেপ্তাৰ ২ - ILLEGAL ARMS RECOVERED IN SILCHAR

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
শিলচৰত অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্ৰ-গ্ৰেণেড উদ্ধাৰ, গ্ৰেপ্তাৰ ২ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 7, 2026 at 9:49 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

শিলচৰ : এক গোপন সূত্ৰৰ পমখেদি কাছাৰ জিলা আৰক্ষীয়ে বুধবাৰে শিলচৰ চহৰৰ ওচৰৰ ৰামনগৰ অঞ্চলত এক বিশেষ তালাচী অভিযান চলায় । এই অভিযানত উদ্ধাৰ হয় অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্ৰ আৰু এটা গ্ৰেণেড । ৰামনগৰৰ এফ চি আই ৰোড সংলগ্ন এটা ঘৰত এই অভিযান চলোৱা হয় ।

বৃহস্পতিবাৰে শিলচৰত এক সংবাদমেলযোগে কাছাৰ জিলা আৰক্ষীৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক (ক্ৰাইম) ৰজত কুমাৰ পালে জনায়, "লক্ষীপুৰ আৰক্ষী থানাত ৰুজু কৰা ৬৪/২০২৬ নং এটা গোচৰৰ তদন্তৰ অধীনত এই অভিযান চলোৱা হয় । এই সন্দৰ্ভত বিএনএছৰ ৩০৮(৪) ধাৰা আৰু অস্ত্ৰ আইনৰ ২৫(১)(ক) ধাৰাত এটা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে । ঘটনাৰ লগত জড়িত থকাৰ সন্দেহত দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে । গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা দুজন হৈছে লাইশ্ৰম টিকেন মেইতেই আৰু মনালিছা চানু ।"

তেওঁ লগতে কয় যে প্ৰাথমিক তদন্ত অনুসৰি উদ্ধাৰ হোৱা আগ্নেয়াস্ত্ৰ আৰু বিস্ফোৰক সামগ্ৰীৰ লগত তেওঁলোকৰ প্ৰত্যক্ষ যোগাযোগ থকাৰ সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে । উদ্ধাৰ হোৱা আগ্নেয়াস্ত্ৰ আৰু বিস্ফোৰক সামগ্ৰীৰ উৎস আৰু ইয়াৰ লগতে বৃহত্তৰ কোনো চক্ৰ জড়িত হৈ আছে নেকি সেই কথা জানিবলৈ আটকাধীন দুজনক সোধা-পোছা কৰা হৈছে বুলি এএছপি পালে কয় ।

লগতে পঢ়ক :হোমৰ গুৰিত নহয়, মৃত্যুৰ শীতল কোলাত শিৰত সেন্দূৰ পিন্ধাই বিদায় দিলে প্ৰিয়তমাক

শিলচৰ : এক গোপন সূত্ৰৰ পমখেদি কাছাৰ জিলা আৰক্ষীয়ে বুধবাৰে শিলচৰ চহৰৰ ওচৰৰ ৰামনগৰ অঞ্চলত এক বিশেষ তালাচী অভিযান চলায় । এই অভিযানত উদ্ধাৰ হয় অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্ৰ আৰু এটা গ্ৰেণেড । ৰামনগৰৰ এফ চি আই ৰোড সংলগ্ন এটা ঘৰত এই অভিযান চলোৱা হয় ।

বৃহস্পতিবাৰে শিলচৰত এক সংবাদমেলযোগে কাছাৰ জিলা আৰক্ষীৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক (ক্ৰাইম) ৰজত কুমাৰ পালে জনায়, "লক্ষীপুৰ আৰক্ষী থানাত ৰুজু কৰা ৬৪/২০২৬ নং এটা গোচৰৰ তদন্তৰ অধীনত এই অভিযান চলোৱা হয় । এই সন্দৰ্ভত বিএনএছৰ ৩০৮(৪) ধাৰা আৰু অস্ত্ৰ আইনৰ ২৫(১)(ক) ধাৰাত এটা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে । ঘটনাৰ লগত জড়িত থকাৰ সন্দেহত দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে । গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা দুজন হৈছে লাইশ্ৰম টিকেন মেইতেই আৰু মনালিছা চানু ।"

তেওঁ লগতে কয় যে প্ৰাথমিক তদন্ত অনুসৰি উদ্ধাৰ হোৱা আগ্নেয়াস্ত্ৰ আৰু বিস্ফোৰক সামগ্ৰীৰ লগত তেওঁলোকৰ প্ৰত্যক্ষ যোগাযোগ থকাৰ সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে । উদ্ধাৰ হোৱা আগ্নেয়াস্ত্ৰ আৰু বিস্ফোৰক সামগ্ৰীৰ উৎস আৰু ইয়াৰ লগতে বৃহত্তৰ কোনো চক্ৰ জড়িত হৈ আছে নেকি সেই কথা জানিবলৈ আটকাধীন দুজনক সোধা-পোছা কৰা হৈছে বুলি এএছপি পালে কয় ।

লগতে পঢ়ক :হোমৰ গুৰিত নহয়, মৃত্যুৰ শীতল কোলাত শিৰত সেন্দূৰ পিন্ধাই বিদায় দিলে প্ৰিয়তমাক

For All Latest Updates

TAGGED:

শিলচৰত অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্ৰ উদ্ধাৰ
শিলচৰত অবৈধ গ্ৰেণেড উদ্ধাৰ
শিলচৰ আৰক্ষী
ইটিভি ভাৰত অসম
ILLEGAL ARMS RECOVERED IN SILCHAR

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

...view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Jonai govt office poor condition

হাবি-জংঘলে আৱৰি ধৰিছে জোনাইৰ দুটাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰকাৰী কাৰ্যালয়

May 7, 2026 at 5:50 PM IST
Rare species of Slow Loris rescued in Jorhat

যোৰহাটত বিৰল প্ৰজাতিৰ লাজুকী বান্দৰ উদ্ধাৰ

May 7, 2026 at 1:29 PM IST
Assam Police anti-drug operation

অসম-মণিপুৰ সীমান্তত ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানত গুলীচালনা: আৰক্ষী জোৱান আহত

May 6, 2026 at 8:00 PM IST
Jakir Hussain Sikdar

তৃতীয়বাৰৰ বাবে বিজয়ী জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰ, পাকাবেতবাৰীত উলাহৰ ঢল

May 6, 2026 at 7:40 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.